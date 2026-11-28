Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:17
Os salários mensais da maior parte dos cargos em alta para 2027 ficam entre R$ 7 mil e R$ 39 mil, enquanto o teto chega a R$ 150 mil para diretores de marketing. Segundo levantamento da holding de recrutamento Talenses Group, empresas de médio e grande porte devem priorizar no próximo ano profissionais especializados na transição da reforma tributária, em inteligência artificial e em redução de custos.
Dez cursos que podem ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente
Contratações cirúrgicas e por projeto substituem o antigo inchaço de equipes no mercado de trabalho em 2027. Baseado em processos seletivos e entrevistas realizadas ao longo de 2026, o estudo mostra que as companhias buscam especialistas capazes de automatizar operações, garantir segurança fiscal e gerar retorno financeiro imediato sem aumentar a folha fixa.
Valores base sem bônus ou benefícios compõem a tabela de salários em 2027 mapeada pelo estudo. Na prática, pacotes anuais e metas elevam ainda mais os ganhos finais, especialmente na alta liderança:
Profissões em alta em 2027
Os reajustes de até 10% premiam áreas onde faltam especialistas prontos no mercado. A valorização salarial projetada para 2027 garante ganhos de 6% a 10% em automação industrial, 5% a 10% nas diretorias comercial e de marketing e 5% a 8% em supply chain (profissional de gestão da cadeia de suprimentos).
Já profissionais seniores de tecnologia contratados via CLT devem ter alta nominal de 4%, enquanto finanças e tributação ainda não fecham um índice consolidado.
Dezesseis carreiras concentram as melhores vagas de emprego e perspectivas de crescimento no próximo ano. O estudo da Talenses Group divide os profissionais mais procurados em quatro frentes estratégicas:
Tecnologia e Inteligência Artificial: engenheiro de IA, engenheiro de dados, arquiteto de soluções em IA, especialista em MLOps e LLMOps, profissional de produtos de IA, especialista em cibersegurança e consultor SAP.
Finanças e Tributação: analista fiscal sênior, analista de planejamento financeiro (FP&A) sênior e consultor de ERP.
Engenharia e Logística: gerente de supply chain, gerente de projetos de engenharia e engenheiro de automação industrial.
Alta Liderança (C-Level): diretor de marketing (CMO), diretor de receita (CRO) e diretor de cadeia de suprimentos (CSCO).
Breve cronologia das inteligências artificiais
Alta de 138,5% nas vagas fiscais e tributárias entre o primeiro semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026 escancara a urgência das empresas, segundo dados da Assigna, braço do Talenses Group.
A transição iniciada em 2026 obriga os negócios a operarem com dois sistemas ao mesmo tempo: os impostos antigos (PIS, Cofins, ICMS e ISS) e os novos tributos (CBS e IBS).
Os sistemas de faturamento, contratos e preços precisam passar por pente-fino para evitar erros de apuração e perda de caixa. Esse cenário abre espaço imediato para profissionais de contabilidade, direito tributário e tecnologia da informação.
O pico de contratações por projeto deve marcar os próximos meses, apontam Fernando Pedro, da Assigna, e os especialistas Gabriel Adib e João Marcio Souza, da Talenses, em entrevista ao Estadão. Em vez de inflar o quadro fixo, as empresas fecham contratos temporários para vencer etapas específicas da adaptação fiscal.
A modernização de fábricas e corte de desperdícios também empurram a procura na indústria. Daniela Cepeda, gerente de engenharia e supply chain na Talenses, explica ao Estadão que engenheiros de automação e gerentes de logística ganham espaço porque otimizam a operação sem pesar nos custos fixos:
Daniela CepedaGerente de engenharia e supply chain na Talenses
Veja cinco dicas de como usar IA com segurança
Projetos de IA aplicados em escala diferenciam quem disputa as melhores vagas de quem apenas usa ferramentas básicas no dia a dia.
Kleber Bonancio, da LANDtech, destaca também em entrevista ao Estadão um gargalo severo de talentos, que já tiraram sistemas de inteligência artificial do papel e os colocaram em produção real nas grandes empresas, superando barreiras de segurança, qualidade de dados e integração com softwares antigos.
O valor gerado no lugar do tamanho da equipe redefine o bolso dos executivos em 2027. Como a IA assume tarefas analíticas e rotineiras, comandar muita gente deixa de garantir supersalários.
O mercado caminha para uma polarização clara: líderes que entregam impacto direto na receita chegam ao topo das faixas, enquanto perfis presos a funções tradicionais enfrentam pressão sobre salários e empregabilidade.
;Veja as áreas que mais contratam e saiba quais são os cargos que têm vagas com salários de até R$ 10 mil