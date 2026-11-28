O CONTRACHEQUE DOS SONHOS

As profissões em alta para 2027 vão do analista fiscal ao engenheiro de IA, e na diretoria de marketing o salário pode chegar a R$ 150 mil

A maior parte dos 16 cargos mapeados paga entre R$ 7 mil e R$ 39 mil por mês. A reforma tributária, a automação e a busca por redução de custos puxam a procura por especialistas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:17

Mercado aquecido: Profissões em alta pagam entre R$ 7 mil e R$ 39 mil e alcançam R$ 150 mil no topo executivo Crédito: Rdne, Pexels

Os salários mensais da maior parte dos cargos em alta para 2027 ficam entre R$ 7 mil e R$ 39 mil, enquanto o teto chega a R$ 150 mil para diretores de marketing. Segundo levantamento da holding de recrutamento Talenses Group, empresas de médio e grande porte devem priorizar no próximo ano profissionais especializados na transição da reforma tributária, em inteligência artificial e em redução de custos.



Dez cursos que podem ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente 1 de 10

Contratações cirúrgicas e por projeto substituem o antigo inchaço de equipes no mercado de trabalho em 2027. Baseado em processos seletivos e entrevistas realizadas ao longo de 2026, o estudo mostra que as companhias buscam especialistas capazes de automatizar operações, garantir segurança fiscal e gerar retorno financeiro imediato sem aumentar a folha fixa.

Tabela salarial varia de R$ 7 mil a R$ 150 mil mensais das profissões em alta

Valores base sem bônus ou benefícios compõem a tabela de salários em 2027 mapeada pelo estudo. Na prática, pacotes anuais e metas elevam ainda mais os ganhos finais, especialmente na alta liderança:

Profissões em alta em 2027 1 de 11

Os reajustes de até 10% premiam áreas onde faltam especialistas prontos no mercado. A valorização salarial projetada para 2027 garante ganhos de 6% a 10% em automação industrial, 5% a 10% nas diretorias comercial e de marketing e 5% a 8% em supply chain (profissional de gestão da cadeia de suprimentos).

Já profissionais seniores de tecnologia contratados via CLT devem ter alta nominal de 4%, enquanto finanças e tributação ainda não fecham um índice consolidado.

Tecnologia, finanças e gestão lideram contratações em 2027

Dezesseis carreiras concentram as melhores vagas de emprego e perspectivas de crescimento no próximo ano. O estudo da Talenses Group divide os profissionais mais procurados em quatro frentes estratégicas:

Tecnologia e Inteligência Artificial: engenheiro de IA, engenheiro de dados, arquiteto de soluções em IA, especialista em MLOps e LLMOps, profissional de produtos de IA, especialista em cibersegurança e consultor SAP.

Finanças e Tributação: analista fiscal sênior, analista de planejamento financeiro (FP&A) sênior e consultor de ERP.

Engenharia e Logística: gerente de supply chain, gerente de projetos de engenharia e engenheiro de automação industrial.

Alta Liderança (C-Level): diretor de marketing (CMO), diretor de receita (CRO) e diretor de cadeia de suprimentos (CSCO).

Breve cronologia das inteligências artificiais 1 de 16

Transição da reforma tributária dispara busca por especialistas

Alta de 138,5% nas vagas fiscais e tributárias entre o primeiro semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026 escancara a urgência das empresas, segundo dados da Assigna, braço do Talenses Group.

A transição iniciada em 2026 obriga os negócios a operarem com dois sistemas ao mesmo tempo: os impostos antigos (PIS, Cofins, ICMS e ISS) e os novos tributos (CBS e IBS).

Os sistemas de faturamento, contratos e preços precisam passar por pente-fino para evitar erros de apuração e perda de caixa. Esse cenário abre espaço imediato para profissionais de contabilidade, direito tributário e tecnologia da informação.

O pico de contratações por projeto deve marcar os próximos meses, apontam Fernando Pedro, da Assigna, e os especialistas Gabriel Adib e João Marcio Souza, da Talenses, em entrevista ao Estadão. Em vez de inflar o quadro fixo, as empresas fecham contratos temporários para vencer etapas específicas da adaptação fiscal.

A modernização de fábricas e corte de desperdícios também empurram a procura na indústria. Daniela Cepeda, gerente de engenharia e supply chain na Talenses, explica ao Estadão que engenheiros de automação e gerentes de logística ganham espaço porque otimizam a operação sem pesar nos custos fixos:

Com estruturas organizacionais mais enxutas, as empresas devem buscar profissionais com maior capacidade de transitar entre diferentes áreas, liderar processos de transformação, influenciar stakeholders e tomar decisões em ambientes de incerteza Daniela Cepeda Gerente de engenharia e supply chain na Talenses

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Inteligência artificial redefine cargos de tecnologia e liderança

Projetos de IA aplicados em escala diferenciam quem disputa as melhores vagas de quem apenas usa ferramentas básicas no dia a dia.

Kleber Bonancio, da LANDtech, destaca também em entrevista ao Estadão um gargalo severo de talentos, que já tiraram sistemas de inteligência artificial do papel e os colocaram em produção real nas grandes empresas, superando barreiras de segurança, qualidade de dados e integração com softwares antigos.

O valor gerado no lugar do tamanho da equipe redefine o bolso dos executivos em 2027. Como a IA assume tarefas analíticas e rotineiras, comandar muita gente deixa de garantir supersalários.

O mercado caminha para uma polarização clara: líderes que entregam impacto direto na receita chegam ao topo das faixas, enquanto perfis presos a funções tradicionais enfrentam pressão sobre salários e empregabilidade.