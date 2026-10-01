Associação Comercial da Bahia lança Câmara de Saúde

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Donaldson Gomes
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 14:53
A Associação Comercial da Bahia (ACB) lançou, na noite da última quarta-feira (dia 30), a Câmara de Saúde da entidade, durante reunião da Diretoria Plenária realizada no Hospital Casa de Retiro São Francisco, em Salvador. A iniciativa amplia a atuação da ACB na articulação entre empresas, instituições e poder público em torno de pautas estratégicas para o desenvolvimento econômico da Bahia. Durante o encontro, também foi apresentado o projeto Bahia Turismo de Saúde, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado.
Para a presidente da ACB, Isabela Suarez, a nova Câmara nasce da convergência entre dois setores importantes para a economia baiana. “A Câmara de Saúde ou a integração também entre Saúde e Turismo são dois setores importantes para o setor produtivo. A ACB também está nessa articulação, buscando aproximar os diversos atores e contribuir para a construção de soluções”, afirmou.
Isabela também destacou a escolha do hospital para sediar a plenária. Recentemente associado à ACB, o Hospital Casa de Retiro São Francisco recebeu a reunião como parte da proposta da entidade de aproximar suas plenárias dos associados. “É uma forma de prestigiar esse novo associado e, ao mesmo tempo, trazer para perto as nossas principais pautas, fortalecendo essa rede de articulação”, disse.
Presidente do Hospital Casa de Retiro São Francisco, Fábio Villas-Boas ressaltou a relação da instituição com a cidade e a escolha de receber a ACB. “Não é por acaso que nós recebemos uma entidade empresarial. Quando decidimos investir no restauro dessa casa de mais de 80 anos, que durante tantas décadas acolheu as famílias dessa cidade de Salvador, fizemos com o propósito de torná-la novamente viva e integrada com a sociedade”, afirmou.
A integração entre os diferentes atores do setor está entre os objetivos da Câmara de Saúde da ACB. Coordenadora da nova câmara, Agnaluce Moreira destacou a importância de aproximar instituições e profissionais que fazem parte dessa cadeia. “A proposta é conectar todo o ecossistema da saúde. Precisamos de menos ilhas e mais pontes, aproximando hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras, indústria, poder público, universidades, startups e profissionais”, afirmou. A Câmara terá quatro eixos de atuação: acesso, sustentabilidade, integração e inovação.