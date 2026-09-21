PAGAMENTO CONFIRMADO

Aumento do Bolsa Família vai reajustar o BPC e outros auxílios? Entenda

Novo piso de R$ 691 começa em outubro de 2026 com pagamento automático para quem já está cadastrado

Maiara Baloni

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:23

Novo Bolsa Família de R$ 691 começa em outubro com pagamento automático, mas o BPC e outros auxílios não sofrem reajuste. Crédito: Foto: Lyon Santos/MDS

O governo federal oficializou o reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o valor mínimo pago por núcleo familiar para R$ 691 a partir de outubro de 2026. A atualização, calculada com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), será depositada automaticamente para todas as famílias já cadastradas, sem a necessidade de novos pedidos ou comparecimento a postos de atendimento.

Com o anúncio, surgiu a dúvida: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outros programas sociais também sobem com essa mudança?

O caminho para turbinar seu Bolsa Família 1 de 9

A resposta é não. O reajuste do Bolsa Família altera exclusivamente a estrutura interna e os adicionais do próprio programa. A medida não gera nenhum aumento automático, substituição ou repasse para o BPC, o Auxílio-Gás ou benefícios previdenciários do INSS.

Enquanto o Bolsa Família possui regras próprias de correção orçamentária, o BPC é um benefício assistencial voltado a idosos e pessoas com deficiência cujo valor é atrelado diretamente ao salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621,00 em 2026. Como as fontes de financiamento e as legislações de regência de cada programa são totalmente independentes, o reajuste em um benefício não gera impacto nem interfere no valor do outro.

O que muda nos valores do Bolsa Família em outubro

Com a atualização oficializada pelo governo, o piso mínimo garantido para cada família cadastrada sobe para R$ 691. Os valores específicos que compõem o pagamento por pessoa também foram reajustados para recompor a inflação.

O Benefício de Renda de Cidadania passa a pagar R$ 164 por integrante da família.

O Benefício Primeira Infância, voltado para crianças de até 7 anos incompletos, sobe para R$ 173 por criança.



O Benefício Variável Familiar, pago a gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes, vai para R$ 58 por pessoa elegível.



O dinheiro cai diretamente na conta dos beneficiários que já estão com os dados em dia, sem nenhuma burocracia.



É possível receber os dois benefícios na mesma casa?

A lei permite que uma mesma família acumule o BPC e o Bolsa Família, mas a liberação depende do cumprimento do limite de renda exigido.



Para conseguir os dois pagamentos, a soma da renda do grupo familiar dividida pelo número de moradores não pode ultrapassar R$ 218 por pessoa por mês.

Na regra atual, o valor do BPC não é computado no cálculo da renda familiar do Bolsa Família. Com essa desconsideração, o benefício recebido por um idoso ou pessoa com deficiência não entra na soma per capita, permitindo que a família continue recebendo o Bolsa Família mesmo em residências com poucos moradores.

Cuidados indispensáveis com o cadastro