Aumento do Bolsa Família vai reajustar o BPC e outros auxílios? Entenda

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Maiara Baloni
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:23
O governo federal oficializou o reajuste de 15,04% no Bolsa Família, elevando o valor mínimo pago por núcleo familiar para R$ 691 a partir de outubro de 2026. A atualização, calculada com base na inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), será depositada automaticamente para todas as famílias já cadastradas, sem a necessidade de novos pedidos ou comparecimento a postos de atendimento.
Com o anúncio, surgiu a dúvida: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outros programas sociais também sobem com essa mudança?
O caminho para turbinar seu Bolsa Família
A resposta é não. O reajuste do Bolsa Família altera exclusivamente a estrutura interna e os adicionais do próprio programa. A medida não gera nenhum aumento automático, substituição ou repasse para o BPC, o Auxílio-Gás ou benefícios previdenciários do INSS.
Enquanto o Bolsa Família possui regras próprias de correção orçamentária, o BPC é um benefício assistencial voltado a idosos e pessoas com deficiência cujo valor é atrelado diretamente ao salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.621,00 em 2026. Como as fontes de financiamento e as legislações de regência de cada programa são totalmente independentes, o reajuste em um benefício não gera impacto nem interfere no valor do outro.
Com a atualização oficializada pelo governo, o piso mínimo garantido para cada família cadastrada sobe para R$ 691. Os valores específicos que compõem o pagamento por pessoa também foram reajustados para recompor a inflação.
O Benefício de Renda de Cidadania passa a pagar R$ 164 por integrante da família.
O Benefício Primeira Infância, voltado para crianças de até 7 anos incompletos, sobe para R$ 173 por criança.
O Benefício Variável Familiar, pago a gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes, vai para R$ 58 por pessoa elegível.
O dinheiro cai diretamente na conta dos beneficiários que já estão com os dados em dia, sem nenhuma burocracia.
A lei permite que uma mesma família acumule o BPC e o Bolsa Família, mas a liberação depende do cumprimento do limite de renda exigido.
Para conseguir os dois pagamentos, a soma da renda do grupo familiar dividida pelo número de moradores não pode ultrapassar R$ 218 por pessoa por mês.
Na regra atual, o valor do BPC não é computado no cálculo da renda familiar do Bolsa Família. Com essa desconsideração, o benefício recebido por um idoso ou pessoa com deficiência não entra na soma per capita, permitindo que a família continue recebendo o Bolsa Família mesmo em residências com poucos moradores.
Para evitar o corte ou o bloqueio dos pagamentos, a orientação dos órgãos oficiais é manter as informações sempre atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Qualquer mudança no número de moradores, alteração de endereço ou entrada de nova renda deve ser informada rapidamente ao posto de atendimento para garantir o cumprimento das regras do governo.