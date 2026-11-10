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Carros elétricos e híbridos ficarão mais caros com aumento de imposto em 2027

Tarifa sobre veículos importados desmontados sobe de 14% para 35% em janeiro, após o fim da cota de isenção para kits usados na montagem no Brasil

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:46

Carregamento de carros elétricos Crédito: Reprodução

Carros elétricos e híbridos montados no Brasil com kits importados podem ficar mais caros em 2027. A partir de 1º de janeiro, o imposto de importação sobre veículos que chegam totalmente desmontados, no regime conhecido como CKD, passa de 14% para 35%. A mudança coincide com o fim da cota que permite importar esses kits e os semidesmontados com alíquota zero.

A cota temporária soma US$ 463 milhões e vale até 31 de dezembro. Para os veículos que chegam semidesmontados, no regime SKD, a alíquota fora da cota já é de 35% desde julho de 2026. Os elétricos e híbridos importados prontos também pagam 35% desde julho.

Como a mudança afeta a fábrica da BYD na Bahia

A fábrica da BYD em Camaçari começou a operar com kits semidesmontados importados, uma das categorias atendidas pela cota. Em outubro, a montadora informou que os galpões de soldagem e pintura estavam em fase avançada de testes. A incorporação dessas etapas faz parte do plano da empresa para ampliar a produção local.

O efeito no preço ao consumidor vai depender de quanto cada montadora ainda precisa importar e de quanto do custo adicional decide repassar. A concorrência entre as marcas também pode limitar os reajustes nas concessionárias.