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Em meio ao avanço das chinesas, Toyota corta preços de SUVs e Corolla e oferece descontos de até R$ 54,6 mil no Brasil

Campanha vai até o fim de outubro e inclui Yaris Cross, Corolla Cross e SW4

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:14

Toyota Corolla Crédito: Divulgação

A Toyota oferece descontos de até R$ 54.600 para o público geral em uma campanha válida até o fim de outubro no Brasil. As promoções abrangem modelos como Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, RAV4 e SW4 e ocorrem em meio à perda de participação da fabricante no mercado e à concorrência crescente, especialmente de montadoras chinesas.

O maior abatimento para os consumidores em geral está na SW4 SRX Platinum de sete lugares. O SUV passou de R$ 424.590 para R$ 369.990, redução de R$ 54.600. Já o Yaris Cross XR, versão de entrada do SUV compacto, é anunciado em concessionárias por R$ 129.900, R$ 20.090 abaixo do preço sugerido.

Outras configurações do Yaris Cross também participam. A XRX flex e a Hybrid XRE são oferecidas por R$ 159.990, com descontos de R$ 19 mil e R$ 12.400, respectivamente. A XRX híbrida aparece em concessionárias por R$ 169.900, abatimento de R$ 22 mil.

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No Corolla Cross, a versão XRE caiu de R$ 194.790 para R$ 174.990, enquanto a XRX passou de R$ 211.790 para R$ 189.990. O RAV4 Hybrid S é anunciado por R$ 299.990, redução de R$ 17.200. Entre os sedãs, o Corolla XEi custa R$ 169.990, após um corte de R$ 9 mil.

Hilux tem desconto maior nas vendas diretas

As condições destinadas a públicos específicos incluem abatimentos superiores aos disponíveis para o consumidor geral. Para produtores rurais, a Hilux cabine dupla SR automática passou de R$ 310.090 para R$ 239.990, diferença de R$ 70.100, ou 22,6%.

A Hilux chassi cabine simples manual é oferecida por R$ 196.990 a produtores rurais e empresas elegíveis, desconto de R$ 59.400. Esses compradores também encontram ofertas da Hiace: o minibus automático DX de 16 lugares sai por R$ 292.990, e o furgão automático DX, por R$ 258.990.

Há ainda condições para pessoas com deficiência (PCDs) e taxistas. O Yaris Cross XR custa R$ 119.990 na modalidade PCD e R$ 104.990 para taxistas. Já o Corolla Cross XR aparece em campanhas de concessionárias por R$ 147.990 e R$ 129.990, respectivamente.