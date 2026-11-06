Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hiperesportivo elétrico da BYD é o primeiro carro a superar os 500 km/h

Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h em uma rodovia fechada em Abu Dhabi e quebrou o próprio recorde

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:08

O hiperesportivo tem quatro motores elétricos, um por roda, e mais de 3.000 cv
Yangwang U9 Xtreme Crédito: Divulgação

O Yangwang U9 Xtreme, hiperesportivo elétrico da BYD, tornou-se o primeiro carro de produção a ultrapassar os 500 km/h em um teste homologado. Pilotado pelo alemão Marc Basseng, o modelo chegou a 503,17 km/h no dia 1º, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (6).

Para o teste, foram interditados 10 quilômetros da rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, incluindo uma reta de sete quilômetros. A marca foi homologada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e entrou para o Guinness Book.

Veja o carro elétrico da BYD que rompeu a barreira dos 500 km/h

Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h em teste homologado em Abu Dhabi por Divulgação
O hiperesportivo tem quatro motores elétricos, um por roda, e mais de 3.000 cv por Divulgação
A BYD planeja fabricar 30 unidades do U9 Xtreme, com uma destinada ao Brasil por Divulgação
Um dos exemplares bateu durante os testes de desenvolvimento. O piloto sofreu ferimentos leves por Reprodução
1 de 4
Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h em teste homologado em Abu Dhabi por Divulgação

O modelo já detinha o recorde mundial desde setembro de 2025, quando Basseng atingiu 496,22 km/h em uma pista na Alemanha. Na ocasião, o elétrico superou os 490,48 km/h registrados pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em 2019.

Durante os testes de alta velocidade, um dos exemplares do U9 Xtreme perdeu o controle em uma pista fechada e bateu contra uma barreira de proteção. O impacto praticamente destruiu a dianteira e a traseira do carro, mas a estrutura de fibra de carbono que protege os ocupantes ficou relativamente preservada. O piloto sofreu ferimentos leves.

O U9 Xtreme tem quatro motores elétricos, um por roda, que somam mais de 3.000 cv. A BYD planeja produzir apenas 30 unidades, e uma delas será destinada ao Brasil, segundo o portal Uol.

Tags:

Carro Elétrico Byd

Mais recentes

Imagem - Bolsa Família pode ficar sem aumento em ano eleitoral e projeto também quer barrar reajustes de aposentadorias e salários de servidores

Bolsa Família pode ficar sem aumento em ano eleitoral e projeto também quer barrar reajustes de aposentadorias e salários de servidores
Imagem - Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%

Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%
Imagem - Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas