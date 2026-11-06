EM TESTE

Hiperesportivo elétrico da BYD é o primeiro carro a superar os 500 km/h

Yangwang U9 Xtreme atingiu 503,17 km/h em uma rodovia fechada em Abu Dhabi e quebrou o próprio recorde

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:08

Yangwang U9 Xtreme Crédito: Divulgação

O Yangwang U9 Xtreme, hiperesportivo elétrico da BYD, tornou-se o primeiro carro de produção a ultrapassar os 500 km/h em um teste homologado. Pilotado pelo alemão Marc Basseng, o modelo chegou a 503,17 km/h no dia 1º, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (6).

Para o teste, foram interditados 10 quilômetros da rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, incluindo uma reta de sete quilômetros. A marca foi homologada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e entrou para o Guinness Book.

Veja o carro elétrico da BYD que rompeu a barreira dos 500 km/h 1 de 4

O modelo já detinha o recorde mundial desde setembro de 2025, quando Basseng atingiu 496,22 km/h em uma pista na Alemanha. Na ocasião, o elétrico superou os 490,48 km/h registrados pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em 2019.

Durante os testes de alta velocidade, um dos exemplares do U9 Xtreme perdeu o controle em uma pista fechada e bateu contra uma barreira de proteção. O impacto praticamente destruiu a dianteira e a traseira do carro, mas a estrutura de fibra de carbono que protege os ocupantes ficou relativamente preservada. O piloto sofreu ferimentos leves.