Hiperesportivo elétrico da BYD é o primeiro carro a superar os 500 km/h

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Carol Neves
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:08
O Yangwang U9 Xtreme, hiperesportivo elétrico da BYD, tornou-se o primeiro carro de produção a ultrapassar os 500 km/h em um teste homologado. Pilotado pelo alemão Marc Basseng, o modelo chegou a 503,17 km/h no dia 1º, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (6).
Para o teste, foram interditados 10 quilômetros da rodovia Sheikh Khalifa Bin Zayed, incluindo uma reta de sete quilômetros. A marca foi homologada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e entrou para o Guinness Book.
Veja o carro elétrico da BYD que rompeu a barreira dos 500 km/h
O modelo já detinha o recorde mundial desde setembro de 2025, quando Basseng atingiu 496,22 km/h em uma pista na Alemanha. Na ocasião, o elétrico superou os 490,48 km/h registrados pelo Bugatti Chiron Super Sport 300+ em 2019.
Durante os testes de alta velocidade, um dos exemplares do U9 Xtreme perdeu o controle em uma pista fechada e bateu contra uma barreira de proteção. O impacto praticamente destruiu a dianteira e a traseira do carro, mas a estrutura de fibra de carbono que protege os ocupantes ficou relativamente preservada. O piloto sofreu ferimentos leves.
O U9 Xtreme tem quatro motores elétricos, um por roda, que somam mais de 3.000 cv. A BYD planeja produzir apenas 30 unidades, e uma delas será destinada ao Brasil, segundo o portal Uol.