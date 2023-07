Proibidas para nós: 5 boas picapes que não são vendidas no Brasil

Apresentada em 2021, a SantaCruz tem a mesma base do Hyundai Tucson e é produzida apenas nos Estados Unidos . Crédito: David Dewhurst/ Divulgação

No acumulado do primeiro semestre, as vendas de picapes no Brasil apresentam crescimento de 25%. No total, esse segmento representa 19% dos emplacamentos do país. Na prática, um em cada cinco veículos vendidos no mercado nacional tem caçamba.



Atualmente, a Ram é a que oferece mais opções, com três modelos disponíveis nas concessionárias (1500, 2500 e 3500) e mais um a caminho, a Rampage. Além disso, a 1500 é oferecida em duas gerações distintas, o que eleva o portfólio para cinco veículos.

Atualmente, a Ram é a que oferece mais opções, com três modelos disponíveis nas concessionárias (1500, 2500 e 3500) e mais um a caminho, a Rampage. Além disso, a 1500 é oferecida em duas gerações distintas, o que eleva o portfólio para cinco veículos. Em seguida vem a Ford, com três picapes: F-150, Maverick e Ranger. Na sequência, a Chevrolet com duas (Montana e S10) e com uma terceira programada para novembro, a Silverado. A Fiat, que atualmente tem a Strada, líder do seu segmento, e a Toro, irá se arriscar no mercado das médias com a Titano, prevista para as próximas semanas.

Do mesmo porte da Toyota Hilux, a Ridgeline é um modelo da Honda produzido desde 2006. Também é feita nos EUA . Crédito: Chris Tedesco/ Divulgação

Rentável, essa classe de veículos ainda tem marcas sem um representante no país. É o caso da Hyundai e da Honda, por exemplo. Ambas produzem e comercializam nos Estados Unidos a Santa Cruz e a Ridgeline, respectivamente veículos da empresa coreana e da japonesa.

Os dois utilitários são produzidos no sistema monobloco, como Fiat Toro, Ford Maverick e Renault Oroch. Ou seja, são veículos com uma estrutura única, diferente do que acontece, por exemplo com a Toyota Hilux. Nesse caso, a carroceria é montada sobre um chassi.

A Alaskan utiliza o mesmo conjunto da Nissan Frontier, marca que tem uma parceria com a Renault . Crédito: Divulgação

A Renault comercializa em outros mercados da América do Sul a Alaskan, que é produzida na Argentina. Esse veículo tem a mesma base da Nissan Frontier e chegou a ser exibido no Salão do Automóvel de 2018 no Brasil.

Grandes e elétricas

A Nissan Titan tem o mesmo porte da Ford F-150 e utiliza um motor V8 que entrega 400 cv de potência . Crédito: Divulgação

Além desses três modelos, outros dois certamente fariam sucesso no país: Nissan Titan e Toyota Tundra. Depois da estreia da Ram 1500, Ford F-150 e da programada Chevrolet Silverado, são as duas opções que faltam entre os modelos grandes e seriam uma boa complementação para o portfólio da Frontier e da Hilux.

Rival da Titan, a Toyota Tundra tem uma opção híbrida que entrega 437 cv. Nos EUA, é oferecida em sete versões . Crédito: Divulgação

Saindo do mercado tradicional, dois modelos estão chamando atenção nos Estados Unidos. São as elétricas Rivian R1T e GMC Hummer EV. Por lá, a lista de opções não para de crescer, com as opções elétricas da F-150, a Lightning, e, em breve, a Silverado EV. Até a Tesla anunciou que terá uma picape elétrica, a Cybertruck.