FERIDA INVISÍVEL

Auxílio-acidente do INSS inclui transtornos psíquicos e emocionais sem exigir sequela visível; entenda

Direito pouco conhecido garante pagamento mensal de 50% do salário sem exigir marcas físicas ou afastamento definitivo

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:00

Trabalhador pode receber o auxílio-acidente e continuar trabalhando na mesma empresa Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

O pagamento mensal de metade do salário pelo auxílio-acidente é garantido ao trabalhador com trauma emocional do trabalho, mesmo sem qualquer marca no corpo. O direito pouco conhecido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona como uma indenização para quem volta à ativa no emprego, mas tem a capacidade de produção reduzida por causa de transtornos psíquicos e emocionais causados por incidentes no serviço ou no trajeto.

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A redução parcial e permanente da capacidade de trabalho é o único requisito exigido pela perícia para liberar o pagamento mensal. Desta forma, condições invisíveis como ansiedade grave, depressão e estresse pós-traumático passam a valer dinheiro extra no bolso, sem impedir que você continue recebendo seu salário normal na empresa.

Transtornos psíquicos e emocionais no trabalho garante 50% do salário

Os transtornos psíquicos e emocionais decorrentes de episódios traumáticos no expediente dão direito a 50% do valor do salário do benefício calculados pela Previdência Social. O auxílio-acidente do INSS não substitui a sua carteira assinada, ele funciona como uma compensação financeira depositada na conta a partir do dia seguinte ao fim do auxílio-doença.

Ou seja, o trabalhador que volta ao serviço não perde o pagamento, justamente porque o valor tem caráter compensatório e visa proteger quem perdeu rendimento por conta do abalo mental.

Acidentes de qualquer tipo geram direito à compensação financeira

Os transtornos psíquicos e emocionais duradouros provocados por tragédias fora da empresa também garantem o benefício mensal. O direito vale para episódios ocorridos no trânsito, lesões graves em casa ou acidentes em momentos de lazer que tragam reflexos negativos para o desempenho profissional.

A redução parcial e permanente na produtividade diária é a chave que abre a porta do benefício, independentemente de onde a violência ou o acidente tenha acontecido.

Perícia médica do INSS exige laudos e relação entre causa e efeito

Os peritos médicos do governo checam se existe ligação direta entre o acidente sofrido e o surgimento do problema psicológico. Transtornos psíquicos e emocionais precisam ser comprovados por meio de atestados detalhados, prontuários, exames e relatórios emitidos pelo médico ou psicólogo que acompanha o possível segurado.

A redução parcial e permanente do ritmo de trabalho é constatada durante a avaliação presencial, onde o perito verifica se o abalo emocional limita a rotina diária do trabalhador.

Aplicativo Meu INSS e o telefone 135 recebem pedido do auxílio

A solicitação do benefício começa sem sair de casa, ligando para a central 135 ou acessando o Meu INSS com CPF e senha. O auxílio-acidente do INSS exige apenas a apresentação de documento de identidade, CPF e a papelada médica que comprove a limitação funcional.

O acompanhamento do resultado é feito diretamente na aba "Consultar Pedidos" do aplicativo Meu INSS, onde o trabalhador descobre se a perícia aprovou o repasse mensal.

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