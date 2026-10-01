Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Auxílio-acidente do INSS inclui transtornos psíquicos e emocionais sem exigir sequela visível; entenda

Direito pouco conhecido garante pagamento mensal de 50% do salário sem exigir marcas físicas ou afastamento definitivo

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:00

O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão.
Trabalhador pode receber o auxílio-acidente e continuar trabalhando na mesma empresa Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

O pagamento mensal de metade do salário pelo auxílio-acidente é garantido ao trabalhador com trauma emocional do trabalho, mesmo sem qualquer marca no corpo. O direito pouco conhecido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) funciona como uma indenização para quem volta à ativa no emprego, mas tem a capacidade de produção reduzida por causa de transtornos psíquicos e emocionais causados por incidentes no serviço ou no trajeto.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O comprovante de residência é um documento fundamental para confirmar a localização do beneficiário e garantir que o INSS possua os dados corretos para o envio de correspondências, quando necessário. por Imagem gerada por IA/Gemini
Manter o número de telefone celular atualizado no sistema do Meu INSS assegura que o segurado receba avisos importantes sobre prazos e convocações diretamente pelo celular. por Imagem gerada por IA/Gemini
A correção ou mudança de nome completo deve ser prontamente comunicada ao INSS, refletindo a documentação oficial e prevenindo divergências cadastrais que possam bloquear o pagamento. por Imagem gerada por IA/Gemini
A conferência regular e a atualização do endereço de e-mail são essenciais para o recebimento de notificações oficiais da Previdência Social, evitando a perda de informações cruciais. por Imagem gerada por IA/Gemini
Informar qualquer alteração no estado civil (casamento, divórcio, viuvez) é vital para a correta concessão ou revisão de benefícios, como a pensão por morte. por Imagem gerada por IA/Gemini
1 de 10
Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A redução parcial e permanente da capacidade de trabalho é o único requisito exigido pela perícia para liberar o pagamento mensal. Desta forma, condições invisíveis como ansiedade grave, depressão e estresse pós-traumático passam a valer dinheiro extra no bolso, sem impedir que você continue recebendo seu salário normal na empresa.

Leia mais

Imagem - Bolsa Família sobe para R$ 691 a partir de 19 de outubro; veja calendário de pagamento

Bolsa Família sobe para R$ 691 a partir de 19 de outubro; veja calendário de pagamento

Imagem - Bandeira verde deixa conta sem taxa extra, mas 7 aparelhos podem continuar pesando no orçamento

Bandeira verde deixa conta sem taxa extra, mas 7 aparelhos podem continuar pesando no orçamento

Imagem - Eleições terão mais de 563 mil urnas mobilizadas pelo TSE em todas as regiões, veja como funcionará

Eleições terão mais de 563 mil urnas mobilizadas pelo TSE em todas as regiões, veja como funcionará

Transtornos psíquicos e emocionais no trabalho garante 50% do salário

Os transtornos psíquicos e emocionais decorrentes de episódios traumáticos no expediente dão direito a 50% do valor do salário do benefício calculados pela Previdência Social. O auxílio-acidente do INSS não substitui a sua carteira assinada, ele funciona como uma compensação financeira depositada na conta a partir do dia seguinte ao fim do auxílio-doença.

Ou seja, o trabalhador que volta ao serviço não perde o pagamento, justamente porque o valor tem caráter compensatório e visa proteger quem perdeu rendimento por conta do abalo mental.

Acidentes de qualquer tipo geram direito à compensação financeira

Os transtornos psíquicos e emocionais duradouros provocados por tragédias fora da empresa também garantem o benefício mensal. O direito vale para episódios ocorridos no trânsito, lesões graves em casa ou acidentes em momentos de lazer que tragam reflexos negativos para o desempenho profissional.

A redução parcial e permanente na produtividade diária é a chave que abre a porta do benefício, independentemente de onde a violência ou o acidente tenha acontecido.

Perícia médica do INSS exige laudos e relação entre causa e efeito

Os peritos médicos do governo checam se existe ligação direta entre o acidente sofrido e o surgimento do problema psicológico. Transtornos psíquicos e emocionais precisam ser comprovados por meio de atestados detalhados, prontuários, exames e relatórios emitidos pelo médico ou psicólogo que acompanha o possível segurado.

A redução parcial e permanente do ritmo de trabalho é constatada durante a avaliação presencial, onde o perito verifica se o abalo emocional limita a rotina diária do trabalhador.

Aplicativo Meu INSS e o telefone 135 recebem pedido do auxílio

A solicitação do benefício começa sem sair de casa, ligando para a central 135 ou acessando o Meu INSS com CPF e senha. O auxílio-acidente do INSS exige apenas a apresentação de documento de identidade, CPF e a papelada médica que comprove a limitação funcional.

O acompanhamento do resultado é feito diretamente na aba "Consultar Pedidos" do aplicativo Meu INSS, onde o trabalhador descobre se a perícia aprovou o repasse mensal.

Aposentadoria ou óbito cancelam repasse do auxílio-acidente

O auxílio-acidente do INSS é pago até o dia anterior à concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do falecimento do segurado. A legislação brasileira proíbe acumular esse valor com o benefício definitivo da aposentadoria, exigindo a transição automática ao mudar de categoria na Previdência.

Tags:

Inss Previdência Auxílio

Mais recentes

Imagem - Saiba quem tem direito ao vale do programa Gás do Povo e como retirar o benefício em outubro

Saiba quem tem direito ao vale do programa Gás do Povo e como retirar o benefício em outubro
Imagem - Conselho da Justiça Federal libera R$ 2,68 bilhões em atrasados do INSS; veja quem recebe e como consultar

Conselho da Justiça Federal libera R$ 2,68 bilhões em atrasados do INSS; veja quem recebe e como consultar
Imagem - Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas

Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas