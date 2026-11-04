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Auxílio-reclusão não acabou, mas nova lei veta benefício a famílias de presos por crimes de facções

Lei Antifacção restringe o pagamento para determinados dependentes; auxílio de R$ 1.621 continua disponível para quem cumpre as exigências do INSS

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:00

Presos
Lei Antifacção bloqueia auxílio-reclusão do crime organizado, mas repasse de R$ 1.621 segue ativo para baixa renda. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Lei 15.358/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 24 de março de 2026, proíbe a concessão do auxílio-reclusão a dependentes de segurados presos por determinados crimes ligados a organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. A medida não extinguiu o benefício, que continua sendo pago às famílias de segurados de baixa renda que atendem aos requisitos do INSS. Para prisões ocorridas a partir de novembro de 2019, o valor corresponde a um salário mínimo, atualmente de R$ 1.621.

O que muda no auxílio-reclusão em 2026

Sancionada pelo presidente Lula em 24 de março de 2026, a medida não é recente e já vale em todo o país. por Rosinei Coutinho/SCO/STF
O auxílio-reclusão segue garantido pelo INSS para famílias de trabalhadores de baixa renda sem ligação com o crime. por Arquivo, Agência Brasil
A Lei 15.358/2026 bloqueia o pagamento do INSS exclusivamente para dependentes de presos ligados a facções e milícias. por Tomaz Silva/Agência Brasi
Vídeos manipulados com Inteligência Artificial espalham boato falso de que o auxílio-reclusão teria sido extinto para todos. por Shutterstock
O veto ao benefício abrange prisões provisórias, regime fechado e semiaberto de integrantes de organizações criminosas. por Arquivo/Agência Brasil
O valor de R$ 1.621 (um salário mínimo) não vai para o detento, mas sim para seus dependentes econômicos diretos. por Antônio Cruz/Agência Brasil
 Para dar direito ao benefício, o trabalhador preso precisa ter ao menos 24 meses de contribuição ativa ao INSS. por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O repasse exige que a média salarial do trabalhador nos 12 meses anteriores à prisão seja de até R$ 1.980,38. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Trabalhadores comuns só geram o direito ao benefício se estiverem cumprindo pena em regime fechado. por Felipe Samapaio, STF
A família precisa enviar a Declaração de Cárcere pelo aplicativo Meu INSS a cada três meses para não ter o pagamento suspenso. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Sancionada pelo presidente Lula em 24 de março de 2026, a medida não é recente e já vale em todo o país. por Rosinei Coutinho/SCO/STF

Por que o auxílio-reclusão voltou a ser assunto nas redes sociais

Apesar de a Lei Antifacção estar em vigor desde março, publicações enganosas voltaram a circular nas redes sociais após o segundo turno das eleições de outubro. As mensagens apresentavam a restrição como se fosse uma decisão recente e sugeriam que o auxílio-reclusão havia sido extinto para todas as famílias de pessoas presas.

Uma checagem publicada pela agência Aos Fatos em 30 de outubro identificou publicações que atribuíam a uma suposta esposa de detento reclamações sobre a perda do benefício. A mulher não foi identificada, e não havia informações sobre onde ou quando a declaração teria sido feita. Segundo a agência, a imagem utilizada na publicação apresentava indícios de ter sido gerada por inteligência artificial (IA).

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Nova lei impede pagamento em casos ligados ao crime organizado

A regra sancionada em março faz parte do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, conhecido como Lei Antifacção. A legislação impede a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes de segurados presos em razão de crimes específicos previstos na norma, relacionados à atuação de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas.

De acordo com o texto da Lei 15.358/2026, a proibição alcança presos cautelarmente, ou seja, antes de uma condenação definitiva, e pessoas que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto pelos crimes indicados no artigo 2º da legislação. O artigo 30 também impede a concessão do benefício nas condições nele especificadas.

A restrição não significa que todas as famílias de pessoas presas perderam o direito ao auxílio-reclusão. O benefício continua previsto na legislação previdenciária para dependentes de segurados que preencham os critérios exigidos pelo INSS e não estejam sujeitos à nova vedação.

Quem ainda pode receber o auxílio-reclusão de R$ 1.621

O auxílio-reclusão não é pago diretamente à pessoa presa, mas aos seus dependentes econômicos. Podem ter direito ao benefício cônjuges, companheiros e filhos menores de 21 anos, além de filhos inválidos ou com deficiência nas condições previstas na legislação. Pais e irmãos também podem ser contemplados, desde que cumpram os requisitos de dependência e respeitada a ordem de prioridade estabelecida pelo INSS.

Para prisões ocorridas a partir de 18 de janeiro de 2019, o benefício é destinado aos dependentes de segurados presos em regime fechado. Há regras específicas para quem foi preso em regime semiaberto até 17 de janeiro de 2019.

O segurado também precisa ter cumprido a carência de 24 contribuições mensais, manter a qualidade de segurado e atender ao critério de baixa renda. Em 2026, o limite é de R$ 1.980,38, calculado pela média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão. O benefício de um salário mínimo é dividido entre os dependentes habilitados, não sendo pago integralmente a cada um deles.

A solicitação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. O interessado também pode obter orientações pela central telefônica 135.

Para que os dependentes continuem recebendo os R$ 1.621,00 em 2026, o trabalhador preso deve atender às exigências da Previdência Social:

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