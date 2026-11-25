CHANCE NO SERVIÇO PÚBLICO

Bahia lidera vagas no concurso do IBGE com 3.412 oportunidades e salários de até R$ 4,3 mil, inscrições até hoje (25/11)

Seleção exige ensino fundamental completo e garante auxílio-alimentação de R$ 1.192

Matheus Marques

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:00

A prova objetiva será aplicada no dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h Crédito: Imagem: pics five | Shutterstock

A Bahia concentra o maior número de vagas do novo concurso temporário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somando 3.412 das 27.279 vagas abertas em todo o país para recenseadores do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. As inscrições seguem abertas até (25/11) exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio,que é a banca organizadora. A função oferece salário fixo mensal de R$ 1.741 que pode chegar a R$ 4.370 com os adicionais de produtividade, embora o instituto estima que a maioria dos selecionados alcance ganhos de até R$ 2.629 por mês.

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Benefícios previstos no edital

Além da remuneração ligada à produção, os contratados receberão auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-deslocamento, auxílio pré-escolar, férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional ao longo de contratos com duração inicial estimada em seis meses, prorrogáveis conforme a demanda do instituto até o limite legal de quatro anos.

Antes de ir a campo, os convocados passarão por treinamento obrigatório no qual precisarão atingir aproveitamento mínimo de 60%. Na prática diária, caberá aos recenseadores visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais e registrar em dispositivos eletrônicos informações sobre produção agrícola, pecuária, aquicultura, uso da terra, mão de obra e estrutura das propriedades, dados que vão orientar pesquisas estatísticas e políticas públicas para o setor.

Taxa de inscrição e solicitação de isenção

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 podendo ser paga até o dia 27 de novembro e para quem deseja solicitar a isenção da cobrança, a data limite é dia 25 de novembro.

Calendário completo das provas e vagas nos demais estados

A prova objetiva será aplicada no dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, com 60 questões divididas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário, exigindo pontuação mínima de 18 pontos no total e ao menos um acerto em cada matéria para aprovação.

O gabarito preliminar sai em 1º de fevereiro de 2027, o resultado preliminar da prova será divulgado em 5 de março, os procedimentos de validação das cotas ocorrem entre março e abril e a homologação do resultado final está marcada para 30 de abril de 2027.

Depois da Bahia, os estados com mais vagas são Minas Gerais, com 2.884 postos, Rio Grande do Sul, com 2.251, Paraná, com 1.944, Pará, com 1.665, Maranhão, com 1.585, Ceará, com 1.527, São Paulo, com 1.322, Piauí, com 1.226, Pernambuco, com 1.176, e Santa Catarina, com 1.108.