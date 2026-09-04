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Banco Central proíbe anúncios no comprovante do Pix para evitar que golpistas roubem dados de vítimas

Fim dos links e ofertas nos recibos de transferência fecha brecha usada por criminosos para criar páginas de vendas falsas

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:08

Pix
Tela de confirmação de transferência passará por mudanças obrigatórias para evitar fraudes financeiras. Crédito: Reprodução

Você já deve ter reparado que logo depois de mandar um Pix, aparece na tela ou no arquivo do comprovante uma oferta de empréstimo, um anúncio de seguro ou um link prometendo desconto. O que parece apenas uma propaganda comum virou um grande risco para quem usa o serviço. Para fechar essa brecha, o Banco Central decidiu que, a partir de março de 2027, todos os bancos e aplicativos estão proibidos de colocar qualquer tipo de anúncio ou link nesses documentos.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

A decisão atinge todas as instituições do país e tem o objetivo de combater os golpes. Com o tempo, criminosos passaram a criar comprovantes falsos copiando exatamente essas propagandas. Eles colocavam links que pareciam do banco, mas que na verdade serviam para roubar a senha e os dados de quem clicava. Quando a nova regra entrar em vigor, vai ficar muito mais fácil identificar se o comprovante tiver qualquer link ou botão de venda, a pessoa já saberá na hora que se trata de golpe.

O perigo que ficava escondido no comprovante do Pix

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Como quase todo mundo usa o Pix diariamente, os bancos começaram a aproveitar o momento final do pagamento para tentar vender outros serviços. As mensagens mais comuns ofereciam parcelamento do próprio Pix no cartão, seguro contra roubo de celular ou indicação de amigos para ganhar dinheiro de volta.

Com a mudança, o comprovante voltará a ter apenas uma função, mostrar quem pagou, quem recebeu, o valor e a data.

Mais facilidade para tentar recuperar o dinheiro de golpes

O Banco Central também determinou melhorias na ferramenta criada para devolver dinheiro de quem cai em fraudes, o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Hoje, quem é vítima de um golpe costuma ter dificuldade para pedir a devolução dentro do aplicativo do banco, por causa de termos complicados e passos difíceis de achar. Com a nova regra, os aplicativos terão que usar uma explicação simples, fácil de entender, e vão permitir que a pessoa envie documentos e comprovantes que ajudem o banco a analisar o caso com rapidez e tentar bloquear o dinheiro antes que o golpista consiga sacar.

Aviso na tela quando os contatos do Pix mudarem

Outra novidade importante envolve a lista de chaves PIX salva no aplicativo. A partir das novas normas, o banco terá que enviar um aviso na tela se qualquer dado daquele contato mudar, como a conta ou o nome da pessoa.

As mudanças anunciadas pelo Banco Central entram em vigor em 1º de março de 2027. Até lá, o cuidado segue o mesmo, nunca clique em links que venham dentro de comprovantes e, se desconfiar de qualquer cobrança ou mensagem, entre em contato direto com o seu banco pelos canais oficiais.

Tags:

Pix Golpe Golpe Virtual Banco Central Transferência

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