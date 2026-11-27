ÚLTIMA RODADA DO ANO

Banco do Brasil leiloa 215 imóveis sem valor mínimo; veja opções na Bahia

Última rodada da campanha “Aceita BB?” recebe propostas on-line até 15 de dezembro, inclusive para imóveis remanescentes.

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:59

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

Moradores e investidores da Bahia já podem disputar imóveis sem preço mínimo estipulado pelo Banco do Brasil (BB) nesta sexta-feira (27). Ao todo, a instituição disponibiliza 215 propriedades em todo o país na quarta e última edição de 2026 da campanha “Aceita BB?”. Os interessados devem acessar o portal oficial SeuimóvelBB para conferir os lotes situados em municípios baianos. Todas as ofertas enviadas pela internet passam por avaliação interna do banco antes da confirmação da venda.

Passo a passo do leilão de imóveis do Banco do Brasil 1 de 8

Como funciona a compra sem lance inicial

Diferente dos leilões tradicionais, esta modalidade elimina a exigência de um valor mínimo de partida para o envio de lances. Na prática, o próprio comprador define o valor que pretende ofertar pela propriedade desejada no ambiente digital.

Segundo dados da instituição financeira, a iniciativa já comercializou mais de 7 mil propriedades desde 2021, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão em vendas em território nacional.

Prazo estendido até dezembro

Quem não arrematar uma unidade nesta sexta-feira ainda terá prazo adicional para apresentar oferta. O Banco do Brasil mantém o sistema aberto para o recebimento de propostas referentes aos imóveis remanescentes até o dia 15 de dezembro.

A liberdade para propor qualquer quantia, no entanto, não garante aprovação automática. Todas as propostas registradas tanto no leilão desta sexta quanto no período estendido seguem sujeitas à análise de critérios internos do banco antes da formalização do contrato.

Passo a passo para participar na Bahia

O processo de consulta e habilitação ocorre de maneira digital. Veja como proceder:

Consulte o catálogo: acesse o portal oficial SeuimóvelBB e filtre a busca pelos municípios disponíveis na Bahia.

Verifique o edital e a matrícula: leia atentamente as regras da unidade escolhida, incluindo a situação de ocupação, formas de pagamento e eventuais débitos pendentes.

Faça o cadastro: conclua o registro na plataforma da empresa parceira responsável pela comercialização do lote.