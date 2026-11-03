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Banco Master leva luxo dos antigos escritórios a leilão com TV de 98 polegadas, sofás de grife e lances iniciais de R$ 21

Disputa online reúne 445 lotes, incluindo notebooks, móveis assinados e um conjunto de 20 cadeiras por R$ 98 mil; ofertas se encerram em 9 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:12

Os interessados devem se cadastrar no site da Kwara e pedir autorização na página do leilão até uma hora antes do início das disputas
Os interessados devem se cadastrar no site da Kwara e pedir autorização na página do leilão até uma hora antes do início das disputas Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma televisão de 98 polegadas, sofás de grife, móveis assinados por grandes nomes do design e equipamentos de escritório estão entre os 445 lotes colocados à venda em um leilão de bens do  Banco Master e do Will Bank, ambos em liquidação extrajudicial. Os lances iniciais anunciados variam de R$ 21, para um lote de equipamentos de informática, a R$ 98 mil, para um conjunto de aproximadamente 20 cadeiras.  As ofertas já estão abertas na plataforma Kwara, e o encerramento dos lotes começa em 9 de novembro, às 9h30, sob responsabilidade da leiloeira oficial Alessandra Cavalcanti Antunes.

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O que está à venda e as pechinchas do leilão

O acervo reúne oportunidades para quem busca equipar a casa ou a empresa. Entre os itens de maior destaque na lista estão uma televisão LG de 98 polegadas com oferta inicial de R$ 10.990, um bar sofisticado da marca Artefacto com lance inicial de R$ 12.600, sofás com chaise assinados por Fernando Jaeger a partir de R$ 2.800 e notebooks com lance mínimo de R$ 672.

Para escritórios, os destaques são os lotes de cadeiras ergonômicas das grifes Herman Miller e Haworth, além de peças assinadas pelo designer Sérgio Rodrigues. Modelos como a Cosm Média, da Herman Miller, podem custar mais de R$ 17 mil por unidade quando novos.

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Passo a passo para participar e cuidados antes de dar o lance

Os interessados devem se cadastrar no site da Kwara e pedir autorização na página do leilão até uma hora antes do início das disputas. É importante reforçar que todos os itens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem possibilidade de troca, podendo conter avarias visíveis ou códigos de bloqueio nos computadores.

Além do valor do lance aprovado, o comprador precisará pagar 5% de comissão ao leiloeiro e uma taxa de despesa administrativa, sabendo que as empresas vendedoras têm até cinco dias úteis para aceitar ou recusar a oferta vencedora.

Tags:

Leilão Economia Daniel Vorcaro Banco Master Will Bank

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