DA SEMENTE À FIBRA

BASF apresenta inovações para produtividade e qualidade em todas as etapas de produção do algodão

Companhia levou soluções para manejo integrado da cultura, com sementes, químicos, biológicos e ferramentas digitais

Donaldson Gomes

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 10:55

Empresa trabalha em toda a cadeia produtiva do algodão Crédito: Divulgação BASF

Com uma produção estimada em aproximadamente 4,41 milhões de toneladas de pluma na safra 2025/26, segundo levantamento da Agroconsult durante a Etapa Algodão do Rally da Safra, o Brasil se destaca como o maior exportador mundial, com embarques recordes que cresceram 19% em um ano, segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

Para sustentar esse protagonismo, os produtores brasileiros precisam de cada vez mais produtividade, qualidade de fibra e eficiência operacional. É com esse objetivo que a BASF Soluções para Agricultura levou ao 15º Congresso Brasileiro do Algodão, entre os dias 22 e 24 de setembro, em Belo Horizonte (MG), um portfólio integrado que reúne genética e biotecnologia, proteção de cultivos, soluções biológicas e agricultura digital para atender às diferentes demandas das regiões produtoras no país.

“O evento é uma oportunidade importante para discutir como os desafios da cultura se manifestam de formas diferentes entre as regiões produtoras. Nosso trabalho parte de uma visão integrada da produção, considerando as necessidades da lavoura ao longo do ciclo e o papel da tecnologia na tomada de decisão”, afirma Alexandre Santaella, gerente de Marketing do Cultivo de Algodão da BASF Soluções para Agricultura. “Buscamos apoiar o produtor diante da crescente complexidade da produção das fibras e dos desafios presentes no dia a dia da lavoura”, completa Alexandre.

Essa visão integrada se traduz em soluções para diferentes desafios da cotonicultura. Entre eles está o controle de insetos sugadores, especialmente pulgões e moscas-brancas. Ao produzirem uma secreção açucarada, essas pragas favorecem a ocorrência de pegajosidade e a fumagina, problemas que comprometem a qualidade da fibra e impactam o processamento industrial da pluma. Para evitar estas perdas, a companhia conta com os inseticidas Vinquo® e Efficon®. Este último, desenvolvido com a molécula Axalion® Active, destaca-se pelo seu modo de ação diferenciado, chamado de “Efeito Freeze”, que interrompe rapidamente a alimentação das pragas e reduz os danos à cultura.

Entre os principais desafios da cotonicultura, as plantas daninhas resistentes e de difícil controle ocupam papel central, com destaque para capim-pé-de-galinha e caruru, que estão entre as espécies que mais têm desafiado os cotonicultores no Brasil. Para apoiar os produtores nesse cenário, a BASF oferece o Sistema Seletio®, que proporciona um manejo mais eficiente por atuar sobre plantas daninhas resistentes e de difícil controle. Desenvolvida especialmente para as condições tropicais do Brasil, a solução combina uma biotecnologia em sementes Seletio® TwinLink® Plus (STP), que possibilita o uso de três herbicidas de amplo espectro de controle, Durance® S, Liberty e Glifosato.

Outro ponto crítico para o sucesso da lavoura é o manejo de lagartas e doenças, desafios recorrentes que exigem monitoramento constante e estratégias de controle cada vez mais eficientes. Para apoiar o produtor nesses cenários, a BASF conta com um portfólio de defensivos, biotecnologias e soluções biológicas, ampliado recentemente com a incorporação das tecnologias da AgBiTech. Para o controle das principais lagartas, a companhia também conta com Pirate®, lagarticida de referência para a cultura e do trait TwinLink Plus (TLP) amplamente utilizada no mercado atras vez da biotecnologia STP.

Complementando a estratégia para o controle de doenças, a BASF conta com fungicidas Belyan® e Blavity®, indicados para a proteção da lavoura contra enfermidades como a mancha-alvo e a ramulária, que podem causar significativas reduções de produtividade. As soluções contribuem para preservar a área foliar e a sanidade das plantas. Além disso, a companhia segue investindo em inovação e já anuncia ao mercado um dos principais lançamentos para os próximos anos: a molécula Pavecto®, pertencente ao grupo químico das tetrazolinonas. O ingrediente ativo oferece uma nova alternativa para o manejo de doenças do algodoeiro e responde ao desafio da resistência de fungos na cultura.

Genética para diferentes condições de produção

A escolha da genética e da biotecnologia embarcada é um dos pontos fundamentais para o desempenho da lavoura, considerando as diferentes condições de produção e os desafios enfrentados pelo cotonicultor. Nesse contexto, a BASF conta com variedades FiberMax® que combinam potencial produtivo, qualidade de fibra e adaptação a diferentes ambientes. Entre elas, a FM 945STP e a FM 933STP se destacam pelo potencial produtivo e pela qualidade da fibra, enquanto a FM 979STP apresenta perfil rústico, alta capacidade produtiva e adaptação a todas as regiões produtoras de algodão. As três variedades ainda se destacam por oferecem proteção genética contra os principais nematoides que causam grandes perdas ao cultivo, os de galha e Rotylenchulus. Lançadas recentemente essas variedades demonstraram ganhos de até 30% na produção ganho quando comparada a uma variedade sensível aos nematoides.

O portfólio é complementado pelas variedades FM 911GLTP e FM 990STP, que contribuem para a composição das janelas de plantio. A FM 990STP é indicada para a abertura do plantio, enquanto a FM 911GLTP atende ao fechamento da janela, ampliando as alternativas para diferentes momentos da safra.

"Ampliar a produtividade e a eficiência dos agricultores está diretamente relacionado à estratégia de inovação da companhia, que investe no desenvolvimento de tecnologias capazes de responder aos desafios dos sistemas produtivos e contribuir para a sustentabilidade do negócio agrícola”, conta Santaella. Essa estratégia é sustentada pelos investimentos globais da BASF em pesquisa de € 990 milhões anuais, e contemplam o desenvolvimento de soluções integradas em genética, proteção de cultivos, soluções biológicas e agricultura digital, cada vez mais alinhadas às necessidades dos sistemas produtivos.

Na cultura do algodão, essa integração de tecnologias e conhecimento também é importante para uma estratégia mais eficiente ao longo da safra. Além da escolha da cultivar, o desempenho da lavoura também depende de como o potencial genético é aproveitado ao longo do ciclo. A integração entre as sementes FiberMax®, o conhecimento agronômico da BASF, que apoia o posicionamento das variedades mais adequadas a cada região e situação de cultivo, e a inteligência digital do xarvio® FIELD MANAGER contribui para decisões mais assertivas de plantio e manejo, considerando as características de cada ambiente da lavoura.

Com monitoramento por satélite e análise de dados, a plataforma permite acompanhar o desenvolvimento e a biomassa da cultura, apoiando desde a definição da população de plantas até a geração de mapas para o manejo do regulador de crescimento. Essa combinação ajuda o agricultor a direcionar melhor sementes e outros recursos, favorecendo a eficiência operacional, a uniformidade da lavoura e a qualidade da fibra, além de ampliar a capacidade de retorno por hectare.

Dados obtidos em 49 lavouras de Mato Grosso na safra 2023/24, a Semeadura em Taxa Variável do xarvio®, associada às recomendações para sementes FiberMax®, apresentou ganho médio de produtividade de 10,2 arrobas por hectare em comparação ao padrão de taxa fixa adotado nas áreas avaliadas. A tecnologia recomenda a densidade de sementes de acordo com as zonas de potencial produtivo do talhão. Na prática, isso permite adequar a população de plantas às oportunidades de cada ambiente e utilizar o investimento em sementes com mais eficiência.