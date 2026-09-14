ECONOMIA

Bela Liquida chega ao último dia com descontos e experiências no Shopping Bela Vista

Campanha termina nesta terça-feira (15) e reúne ofertas em lojas, alimentação, beleza e lazer, além de benefícios exclusivos no App do Bela

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:58

Campanha marca lançamento do App do Bela, com vantagens para clientes cadastrados Crédito: DIVULGAÇÃO

Quem ainda não aproveitou a Bela Liquida tem até esta terça-feira (15) para conferir os descontos e experiências oferecidos pelo Shopping Bela Vista, em Salvador. A campanha, iniciada na última quinta-feira (11), chega ao último dia com ofertas em diferentes segmentos, além de ações de entretenimento e benefícios exclusivos para clientes cadastrados no recém-lançado App do Bela.

A campanha reúne descontos em moda, beleza, alimentação, serviços e lazer. Entre as ofertas disponíveis no aplicativo estão 20% de desconto em produtos não promocionais da Barttolli e da Juvans; 15% na Mahogany, Bahiana Jeans e no aluguel de peças da Quap; 10% na Avatim, Apogeu e São Jogue; e 30% em serviços da Botoclinic.

Na área de alimentação, a Companhia do Churrasco e o Makki oferecem 10% de desconto no quilo do almoço ou jantar. Já no KART, o valor promocional individual é de R$ 60. No Habib's, dois sanduíches podem ser adquiridos a partir de R$ 26,90, com possibilidade de acrescentar batata e refrigerante por R$ 14,90, conforme as condições da oferta.

Para Juliana Brandão, gerente de marketing do Shopping Bela Vista, a campanha foi pensada para combinar oportunidades de compras com opções de lazer e serviços. “A Bela Liquida é uma oportunidade de oferecer aos nossos clientes não apenas boas condições de compra, mas também experiências dentro do shopping. Queremos que o cliente venha aproveitar a campanha, participe das ações e descubra também as vantagens que o aplicativo oferece”, afirma.

Estação de Benefícios

Nesta terça-feira, os clientes cadastrados no App do Bela ainda podem aproveitar a Estação de Benefícios, instalada no piso L2, próximo à Centauro. O espaço reúne atividades de lazer e bem-estar, incluindo games com premiações, serviços de gentileza, espaço relax e massagem.

A programação especial da campanha também inclui fanfarra itinerante pelos corredores, animadores e distribuição de brindes.

O aplicativo reúne ainda ofertas voltadas para cuidados pessoais. A Pérfeito oferece 10% de desconto em massagens, podologia e spa dos pés, enquanto a Boutique Hair Spa disponibiliza 50% de desconto na avaliação.

Na área de beleza, há 10% de desconto nos produtos da linha Esplendor da Avatim, 10% no crédito e 15% no Pix na Ayla Perfumes, exceto produtos promocionais, além de 30% de desconto em serviços da Botoclinic, também sem incluir serviços que já estejam em promoção.

As condições de utilização variam de acordo com cada estabelecimento. Para conferir as ofertas e participar das experiências, é necessário baixar o App do Bela e realizar o cadastro.

Serviço

Bela Liquida – último dia

Quando: terça-feira, 15 de setembro

Onde: Shopping Bela Vista, Salvador