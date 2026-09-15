CARTOLA NA BAHIA

Bilionário do varejo e dono do time do Cruzeiro avança na Bahia com compra de supermercados e mira R$ 35 bilhões em vendas

Pedro Lourenço amplia a presença do Supermercados BH fora de Minas Gerais e aguarda as próximas etapas do Cade para concluir a integração com a DMA, dona das marcas Epa e Mineirão

Matheus Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:32

Império de supermercados ligado a dono de time da Série A projeta R$ 35 bilhões após compra na Bahia Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A expansão da rede controlada por Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, está prestes a avançar na Bahia após o acordo de compra da DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão Atacarejo. A transação teve uma parte aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas a aquisição das demais lojas ainda passa por análise do órgão. Com a conclusão do negócio, o grupo mineiro poderá ampliar sua presença para a Bahia e Pernambuco, alcançando cerca de 600 unidades comerciais em quatro estados.



Em 2025, a rede Supermercados BH faturou R$ 25,7 bilhões e tinha cerca de 420 lojas e 50 mil colaboradores. A empresa é a quarta maior rede do varejo alimentar brasileiro, segundo o Ranking ABRAS 2025.



Supermercados BH 1 de 13

Abertura de mercado e concorrência no Nordeste

O avanço do grupo mineiro para o território baiano insere a marca em um dos mercados mais relevantes do varejo alimentar do país. O movimento segue o plano de expansão do grupo fora de seu estado de origem, iniciado em 2023 com a incorporação de 34 lojas no Espírito Santo e ampliado em 2025 com a compra da rede Canguru.



Com o negócio ainda em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a rede poderá disputar diretamente a preferência dos consumidores nordestinos com grandes grupos já instalados na região.



Raio-X da operação e volume de vendas

Receita combinada: cerca de R$ 34,6 bilhões após a integração com a DMA.

Rede de atendimento: aproximadamente 600 pontos de venda.

Presença territorial: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.

Volume do setor: o varejo alimentar brasileiro movimentou R$ 1,067 trilhão, segundo o Ranking ABRAS 2025.

Compra de time da Série A milionária

Pedro Lourenço também se destacou no cenário esportivo ao adquirir 90% da SAF do Cruzeiro, em 2024, em negócio estimado em R$ 600 milhões. Os outros 10% permaneceram com a associação do clube.



Sob o comando do empresário, o Cruzeiro superou R$ 500 milhões em investimentos em reforços até janeiro de 2026, segundo levantamento do ge.