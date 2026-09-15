Bilionário do varejo e dono do time do Cruzeiro avança na Bahia com compra de supermercados e mira R$ 35 bilhões em vendas

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Matheus Marques
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:32
A expansão da rede controlada por Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, está prestes a avançar na Bahia após o acordo de compra da DMA Distribuidora, dona das marcas Epa e Mineirão Atacarejo. A transação teve uma parte aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas a aquisição das demais lojas ainda passa por análise do órgão. Com a conclusão do negócio, o grupo mineiro poderá ampliar sua presença para a Bahia e Pernambuco, alcançando cerca de 600 unidades comerciais em quatro estados.
Em 2025, a rede Supermercados BH faturou R$ 25,7 bilhões e tinha cerca de 420 lojas e 50 mil colaboradores. A empresa é a quarta maior rede do varejo alimentar brasileiro, segundo o Ranking ABRAS 2025.
Supermercados BH
O avanço do grupo mineiro para o território baiano insere a marca em um dos mercados mais relevantes do varejo alimentar do país. O movimento segue o plano de expansão do grupo fora de seu estado de origem, iniciado em 2023 com a incorporação de 34 lojas no Espírito Santo e ampliado em 2025 com a compra da rede Canguru.
Com o negócio ainda em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a rede poderá disputar diretamente a preferência dos consumidores nordestinos com grandes grupos já instalados na região.
Receita combinada: cerca de R$ 34,6 bilhões após a integração com a DMA.
Rede de atendimento: aproximadamente 600 pontos de venda.
Presença territorial: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.
Volume do setor: o varejo alimentar brasileiro movimentou R$ 1,067 trilhão, segundo o Ranking ABRAS 2025.
Pedro Lourenço também se destacou no cenário esportivo ao adquirir 90% da SAF do Cruzeiro, em 2024, em negócio estimado em R$ 600 milhões. Os outros 10% permaneceram com a associação do clube.
Sob o comando do empresário, o Cruzeiro superou R$ 500 milhões em investimentos em reforços até janeiro de 2026, segundo levantamento do ge.
Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro