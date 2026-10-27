Black Friday 2026: veja quando começa e entenda como fugir das armadilhas dos preços

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:19
O início das promoções da Black Friday 2026 no varejo físico e nos e-commerces exige atenção do consumidor semanas antes do dia 27 de novembro, data oficial do evento. As lojas baianas e de todo o país antecipam o lançamento de ofertas para movimentar as vendas no mês de novembro, o que torna o acompanhamento prévio dos preços a principal estratégia para evitar falsos descontos e economizar no final do ano.
Mercado Livre
O mês de novembro inteiro virou época de promoção no varejo nacional. A 27 de novembro é a data da Black Friday 2026, porém o movimento do mercado mostra que os descontos não ficam restritos às 24 horas da última sexta-feira do mês.
Para entender a dinâmica de compras e não perder nenhuma oportunidade, acompanhe as fases do evento:
Pré-Black Friday e Black November: começam já nos primeiros dias de novembro, com descontos progressivos e ofertas-relâmpago em itens selecionados para testar a resposta do público.
A Sexta-Feira Oficial (27 de novembro): concentra a maior quantidade de produtos em promoção e o maior volume de acessos nos sites.
Black Weekend e Cyber Monday: prolongam os descontos durante o fim de semana e a segunda-feira seguinte, com foco total no comércio eletrônico e em tecnologia.
As categorias mais impactadas pelo evento na Black Friday no Brasil incluem eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, calçados e produtos de beleza, setores muito procurados por quem deseja antecipar os presentes de fim de ano.
Para garantir um desconto real é preciso estratégia antes de finalizar o carrinho. O segredo para saber quando começam os descontos da Black Friday e se a oferta realmente vale a pena está no monitoramento antecipado das mercadorias.
Siga estes passos práticos para fazer um consumo consciente:
Monitore o histórico de preços: Comece a acompanhar os valores do produto desejado semanas antes do evento. Isso evita cair no golpe do "metade do dobro", quando o preço sobe dias antes para simular uma grande redução.
Compare vendedores e frete: Utilize buscadores e comparadores de preço online. Muitas vezes, um desconto atrativo no produto é anulado por um valor abusivo de entrega.
Calcule os prazos de entrega: Verifique se a estimativa de chegada do pedido atende às suas necessidades, principalmente se a compra for voltada para as festas de Natal.
Comprar com segurança exige verificação dos canais oficiais do vendedor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que as compras realizadas fora do estabelecimento comercial (pela internet ou telefone) contam com o direito de arrependimento, o que permite a desistência da compra no prazo de até 7 dias após o recebimento do produto, com devolução total do valor pago.
Chinês mostrou dia de compras
Fique atento aos alertas de segurança:
Desconfie de preços excessivamente baixos: ofertas absurdamente fora do padrão costumam indicar fraudes ou sites clonados.
Cheque a reputação das lojas: consulte órgãos de proteção ao consumidor e plataformas de avaliação de clientes antes de inserir seus dados financeiros.
Guarde todos os comprovantes: salve prints de telas, confirmações do pedido por e-mail, notas fiscais e comprovantes de pagamento.
A preparação é a principal aliada de quem busca economizar de verdade. Guarde o dia 27 de novembro no calendário, acompanhe o movimento das lojas desde o início do mês e pesquise antes de comprar para aproveitar o melhor da Black Friday 2026 sem comprometer o orçamento.