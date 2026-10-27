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Black Friday 2026: veja quando começa e entenda como fugir das armadilhas dos preços

Acompanhar histórico de valores semanas antes do evento oficial é a principal estratégia para economizar de verdade

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:19

Comércio da cidade de Alagoinhas, no litoral norte
Lojas antecipam descontos e exigem olho vivo do consumidor no histórico de preços Crédito: Roberto Fonseca/Secom/Alagoinhas

O início das promoções da Black Friday 2026 no varejo físico e nos e-commerces exige atenção do consumidor semanas antes do dia 27 de novembro, data oficial do evento. As lojas baianas e de todo o país antecipam o lançamento de ofertas para movimentar as vendas no mês de novembro, o que torna o acompanhamento prévio dos preços a principal estratégia para evitar falsos descontos e economizar no final do ano.

Mercado Livre

Centro de distribuição de Lauro de Freitas funciona 24 horas por dia, sete dias por semana por Arisson Marinho/CORREIO
Além de receber e direcionar compras de todos os lugares, centro tem também um estoque que permite que clientes recebam os produtos no dia da compra; são as chamadas "vendas full" por Arisson Marinho/CORREIO
Dois dos três centros de distribuição do Nordeste ficam na Bahia: em Lauro de Freitas e Simões Filho por Arisson Marinho/CORREIO
O primeiro centro de distribuição nordestino fica em Pernambuco por Arisson Marinho/CORREIO
Outros estados têm os chamados service centers, que recebem produtos de outros centros e fazem a redistribuição para o consumidor final, a “última milha”. por Arisson Marinho/CORREIO
Empresa tem caixas transportadoras que são empilhadas nos caminhões, com o objetivo de otimizar espaço e enviar mais produtos por Arisson Marinho/CORREIO
Existem 25 polos full no Brasil. O primeiro foi em Louveira, em São Paulo, e depois veio Cajamar, também em SP por Arisson Marinho/CORREIO
Haroldo Lopes e Natália di Pace são gerentes de operações do Mercado Livre por Arisson Marinho/CORREIO
Milhares de produtos saem todos os dias e outros milhares compõem o estoque da empresa por Arisson Marinho/CORREIO
Preços de Black Friday se estenderam por todo o mês de novembro por Arisson Marinho/CORREIO
Hoje, Mercado Livre vê a Bahia como um polo muito importante para a logística da empresa no Nordeste por Arisson Marinho/CORREIO
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Centro de distribuição de Lauro de Freitas funciona 24 horas por dia, sete dias por semana por Arisson Marinho/CORREIO

Black Friday 2026 ocorre em 27 de novembro com ofertas antecipadas

O mês de novembro inteiro virou época de promoção no varejo nacional. A 27 de novembro é a data da Black Friday 2026, porém o movimento do mercado mostra que os descontos não ficam restritos às 24 horas da última sexta-feira do mês.

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Para entender a dinâmica de compras e não perder nenhuma oportunidade, acompanhe as fases do evento:

Pré-Black Friday e Black November: começam já nos primeiros dias de novembro, com descontos progressivos e ofertas-relâmpago em itens selecionados para testar a resposta do público.

A Sexta-Feira Oficial (27 de novembro): concentra a maior quantidade de produtos em promoção e o maior volume de acessos nos sites.

Black Weekend e Cyber Monday: prolongam os descontos durante o fim de semana e a segunda-feira seguinte, com foco total no comércio eletrônico e em tecnologia.

As categorias mais impactadas pelo evento na Black Friday no Brasil incluem eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, calçados e produtos de beleza, setores muito procurados por quem deseja antecipar os presentes de fim de ano.

Histórico de preços evita falsos descontos e maquiagem de valores

Para garantir um desconto real é preciso estratégia antes de finalizar o carrinho. O segredo para saber quando começam os descontos da Black Friday e se a oferta realmente vale a pena está no monitoramento antecipado das mercadorias.

Siga estes passos práticos para fazer um consumo consciente:

Monitore o histórico de preços: Comece a acompanhar os valores do produto desejado semanas antes do evento. Isso evita cair no golpe do "metade do dobro", quando o preço sobe dias antes para simular uma grande redução.

Compare vendedores e frete: Utilize buscadores e comparadores de preço online. Muitas vezes, um desconto atrativo no produto é anulado por um valor abusivo de entrega.

Calcule os prazos de entrega: Verifique se a estimativa de chegada do pedido atende às suas necessidades, principalmente se a compra for voltada para as festas de Natal.

Código de Defesa do Consumidor garante troca e devolução

Comprar com segurança exige verificação dos canais oficiais do vendedor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que as compras realizadas fora do estabelecimento comercial (pela internet ou telefone) contam com o direito de arrependimento, o que permite a desistência da compra no prazo de até 7 dias após o recebimento do produto, com devolução total do valor pago.

Chinês mostrou dia de compras

Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
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Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
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Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução

Fique atento aos alertas de segurança:

Desconfie de preços excessivamente baixos: ofertas absurdamente fora do padrão costumam indicar fraudes ou sites clonados.

Cheque a reputação das lojas: consulte órgãos de proteção ao consumidor e plataformas de avaliação de clientes antes de inserir seus dados financeiros.

Guarde todos os comprovantes: salve prints de telas, confirmações do pedido por e-mail, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

A preparação é a principal aliada de quem busca economizar de verdade. Guarde o dia 27 de novembro no calendário, acompanhe o movimento das lojas desde o início do mês e pesquise antes de comprar para aproveitar o melhor da Black Friday 2026 sem comprometer o orçamento.

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Comércio Compras Black Friday Online

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