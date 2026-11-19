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Matheus Marques
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:16
A Rede D'Or comunicou nesta quarta-feira (18) a assinatura de um acordo para vender a SulAmérica Investimentos à BlackRock Brasil, subsidiária da gestora americana BlackRock, por cerca de R$ 850 milhões. A operação compreende toda a participação da Rede D'Or nas duas empresas que estruturam o negócio, em 2022 a Rede tinha incorporado a SulAmérica, e avaliava a seguradora em R$ 13 bilhões.
A SulAmérica Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos fazem parte do negócio, e a finalização depende agora da autorização do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser finalizada.
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Segundo fato relevante divulgado pela empresa, o valor total do negócio pode variar conforme ajustes no caixa líquido e no capital de giro das companhias envolvidas. Do montante estimado, R$ 700 milhões serão pagos à vista assim que a operação for concluída.
Os outros R$ 150 milhões serão quitados em duas parcelas, no terceiro e no quinto ano depois do fechamento, desde que sejam atingidas as metas definidas em contrato, com valores também corrigidos pela variação cambial.
A área de investimentos havia entrado para o grupo em fevereiro de 2022, quando a Rede D'Or anunciou a incorporação da SulAmérica em um negócio avaliado na época em R$ 13 bilhões, a maior compra realizada pela rede hospitalar desde sua entrada na bolsa.
Naquele acordo, que reuniu operações de saúde, odontologia, previdência e seguros de vida, as companhias informaram que o ramo de investimentos também fazia parte da fusão, pela qual os acionistas da SulAmérica receberam ações da Rede D'Or e ficaram com 13,5% do capital da empresa após o encerramento da operação.