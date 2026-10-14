DIREITO AO SOSSEGO

Celular pode ter menos ligações abusivas com novas regras para operadoras

Nova regra estabelece limites para chamadas em massa e prevê identificação de empresas na tela para reduzir ligações abusivas

Juliana Rodrigues

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:05

Nova regra contra disparos em massa promete frear o assédio do telemarketing e devolver o sossego ao celular dos consumidores. Crédito: Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O objetivo das novas regras para o setor de telecomunicações é combater fraudes e o uso abusivo de chamadas telefônicas e mensagens no Brasil. Com a Medida Provisória nº 1.396/2026, as operadoras deverão autenticar as ligações e bloquear chamadas não autenticadas, conforme as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As chamadas autenticadas originadas por empresas deverão exibir o nome empresarial e o logotipo, se houver, registrados na base de dados prevista na norma. A mudança busca reduzir o incômodo causado por cobranças indevidas e ofertas indesejadas, além de dificultar golpes telefônicos.



Chamadas spam? 1 de 6

As chamadas de números desconhecidos e com DDDs variados podem alterar a rotina dos usuários, que passam a manter aparelhos no modo silencioso ou a recusar ligações fora da agenda. O uso de discadores automáticos para acionar múltiplos números está entre as práticas associadas às chamadas abusivas, que incluem ofertas de serviços, cobranças e tentativas de fraude.



Critérios técnicos para aplicação do bloqueio

A legislação estabelece dois critérios que precisam ser atendidos no mesmo dia para que a capacidade de realizar chamadas de uma linha seja bloqueada temporariamente por 15 dias.



Volume: realizar mais de mil chamadas por acesso ou mais de 10 mil chamadas, somando todos os acessos vinculados ao mesmo usuário.



Duração: pelo menos 85% do total de chamadas devem ser curtas, incluindo tentativas não completadas, chamadas destinadas à caixa postal ou completadas com duração de até seis segundos.



A realização de chamadas por órgãos e entidades públicas e por prestadores de serviços de saúde, segurança pública e defesa civil não configura uso abusivo quando ocorre no exercício de suas competências ou atividades.



Prazos de adaptação e fiscalização

O descumprimento dos critérios de volume e duração previstos na medida provisória resulta no bloqueio, por 15 dias, da capacidade de realizar chamadas. A medida não determina, por si só, o cancelamento da linha nem impede o recebimento de ligações.

