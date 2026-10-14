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Celular pode ter menos ligações abusivas com novas regras para operadoras

Nova regra estabelece limites para chamadas em massa e prevê identificação de empresas na tela para reduzir ligações abusivas

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:05

Ligação spam
Nova regra contra disparos em massa promete frear o assédio do telemarketing e devolver o sossego ao celular dos consumidores. Crédito: Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O objetivo das novas regras para o setor de telecomunicações é combater fraudes e o uso abusivo de chamadas telefônicas e mensagens no Brasil. Com a Medida Provisória nº 1.396/2026, as operadoras deverão autenticar as ligações e bloquear chamadas não autenticadas, conforme as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As chamadas autenticadas originadas por empresas deverão exibir o nome empresarial e o logotipo, se houver, registrados na base de dados prevista na norma. A mudança busca reduzir o incômodo causado por cobranças indevidas e ofertas indesejadas, além de dificultar golpes telefônicos.

Chamadas spam?

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Ligações suspeitas devem ser tratadas com cautela quando envolvem pressão, urgência ou pedido de informações pessoais por Freepik
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Chamadas e contatos inesperados podem interromper a rotina e aumentar a sensação de incômodo no dia a dia por Freepik
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Golpes por telefone podem tentar obter dados pessoais durante contatos inesperados e aparentemente comuns por Freepik

As chamadas de números desconhecidos e com DDDs variados podem alterar a rotina dos usuários, que passam a manter aparelhos no modo silencioso ou a recusar ligações fora da agenda. O uso de discadores automáticos para acionar múltiplos números está entre as práticas associadas às chamadas abusivas, que incluem ofertas de serviços, cobranças e tentativas de fraude.

Critérios técnicos para aplicação do bloqueio

A legislação estabelece dois critérios que precisam ser atendidos no mesmo dia para que a capacidade de realizar chamadas de uma linha seja bloqueada temporariamente por 15 dias.

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Volume: realizar mais de mil chamadas por acesso ou mais de 10 mil chamadas, somando todos os acessos vinculados ao mesmo usuário.

Duração: pelo menos 85% do total de chamadas devem ser curtas, incluindo tentativas não completadas, chamadas destinadas à caixa postal ou completadas com duração de até seis segundos.

A realização de chamadas por órgãos e entidades públicas e por prestadores de serviços de saúde, segurança pública e defesa civil não configura uso abusivo quando ocorre no exercício de suas competências ou atividades.

Prazos de adaptação e fiscalização

O descumprimento dos critérios de volume e duração previstos na medida provisória resulta no bloqueio, por 15 dias, da capacidade de realizar chamadas. A medida não determina, por si só, o cancelamento da linha nem impede o recebimento de ligações.

A Medida Provisória nº 1.396/2026 entrou em vigor na data de sua publicação, mas a aplicação das obrigações ocorrerá em etapas. O bloqueio relacionado aos critérios de uso abusivo e ao limite por acesso será exigível após 30 dias da publicação. A Anatel tem 60 dias, contados da publicação, para editar ou alterar a regulamentação necessária. As obrigações de autenticação, bloqueio de chamadas não autenticadas e identificação das empresas dependem da entrada em vigor dessa regulamentação, que também deverá estabelecer os prazos de implementação.

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Liga Celular Telefonia Móvel

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