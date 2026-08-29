OPORTUNIDADE

BNDES abre seleção inédita e destina até R$ 15 milhões a projetos para idosos em quatro cidades; veja quais

Órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos têm até o fim de setembro para inscrever projetos gratuitamente pela internet

Maiara Baloni

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 16:27

Recursos serão destinados a projetos focados em acolhimento, segurança alimentar e garantia de direitos da terceira idade. Crédito: Reprodução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta sexta-feira (28) a sua primeira seleção pública voltada para ações de promoção, proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. A iniciativa vai disponibilizar inicialmente R$ 10 milhões em doações incentivadas, valor que pode chegar a R$ 15 milhões a depender da disponibilidade do orçamento. Os recursos são dos Fundos dos Direitos do Idoso e vão financiar projetos desenvolvidos nas quatro cidades onde o banco mantém sede ou escritórios: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, na região do Plano Piloto.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda 1 de 13

Áreas de atuação dos projetos

Para concorrer aos recursos, as propostas apresentadas precisam se encaixar em pelo menos uma das cinco áreas de atendimento definidas pela instituição. O edital contempla o acolhimento institucional de idosos e ações de assistência e proteção voltadas para quem vive em situação de rua.

O programa também recebe iniciativas de prevenção e combate à violência doméstica e sexual, trabalhos de segurança alimentar combinados ao fortalecimento dos vínculos familiares, além de atividades pedagógicas, culturais e de lazer que ajudem a prevenir ou enfrentar o uso prejudicial de álcool, tabaco e outras drogas na terceira idade.

Quem pode participar e valores

Podem se inscrever órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos que atuem nos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco ou no Distrito Federal. Para ter a inscrição validada, a entidade precisa apresentar a chancela de autorização emitida por um Conselho dos Direitos do Idoso municipal, estadual, distrital ou nacional, dentro das regras de captação de recursos via incentivo fiscal.

Em relação aos repasses financeiros, cada projeto inscrito deve ter um orçamento global mínimo de R$ 500 mil e teto de R$ 5 milhões. As ações aprovadas serão executadas conforme o cronograma validado junto aos respectivos conselhos de direitos.

Prazo de inscrição e formulário

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico disponibilizado na página oficial do BNDES. O prazo termina às 17h59 (horário de Brasília) do dia 25 de setembro de 2026.