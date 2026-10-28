ALERTA NA PREVIDÊNCIA

Boato sobre bloqueio por biometria assusta aposentados; INSS orienta população a não ir às agências

Mensagens falsas nas redes sociais geram preocupação; órgão esclarece que a exigência vale para novos pedidos de benefícios e alerta para tentativas de golpe

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:00

INSS confirma que não vai bloquear benefícios por falta de biometria Crédito: Roneymar Alves ,INSS

O INSS desmentiu que vai bloquear o pagamento de quem não tem documento com biometria. A exigência vale exclusivamente para novos pedidos de benefícios feitos desde 21 de novembro de 2025, enquanto aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que já recebem os pagamentos não precisam providenciar biometria por causa dessas mensagens falsas. Além disso, as agências não fazem esse cadastramento, dispensando qualquer corrida aos postos de atendimento.



Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes 1 de 17

Ninguém precisa ir às agências

Os beneficiários que já recebem seus depósitos mensais não precisam sair de casa para apresentar biometria em razão das mensagens que circulam na internet.

As agências do INSS em todo o país não estão fazendo mutirão para cadastrar impressões digitais. Ir até um posto de atendimento apenas para isso causará perda de tempo e filas desnecessárias.



Como a digital é cadastrada

A exigência de biometria vale para quem vai dar entrada em um benefício novo, com exceções previstas nas regras. A coleta das digitais e da foto não é feita na Previdência Social, mas ocorre quando o cidadão solicita documentos oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o título de eleitor.



Prova de vida não exige biometria

Outra dúvida comum entre os segurados é se a falta de biometria impede a realização da prova de vida. A resposta é não. Atualmente, a comprovação de vida é feita de forma automática pelo próprio INSS, que cruza dados de diferentes bases. Caso seja necessária alguma providência por parte do cidadão, ele será comunicado pelos canais oficiais.

INSS não envia links por mensagem

Com a circulação dessa notícia falsa, criminosos aproveitam o pânico dos idosos para aplicar golpes financeiros. Eles enviam links se passando pelo INSS e pedem fotos de documentos ou dados bancários para supostamente “regularizar” o cadastro.



O INSS não solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro por mensagens. Em caso de dúvidas, o caminho seguro é acessar o aplicativo oficial do Meu INSS ou ligar gratuitamente para o telefone 135.