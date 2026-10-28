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Boato sobre bloqueio por biometria assusta aposentados; INSS orienta população a não ir às agências

Mensagens falsas nas redes sociais geram preocupação; órgão esclarece que a exigência vale para novos pedidos de benefícios e alerta para tentativas de golpe

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:00

INSS
INSS confirma que não vai bloquear benefícios por falta de biometria Crédito: Roneymar Alves ,INSS

O INSS desmentiu que vai bloquear o pagamento de quem não tem documento com biometria. A exigência vale exclusivamente para novos pedidos de benefícios feitos desde 21 de novembro de 2025, enquanto aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que já recebem os pagamentos não precisam providenciar biometria por causa dessas mensagens falsas. Além disso, as agências não fazem esse cadastramento, dispensando qualquer corrida aos postos de atendimento.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

Ninguém precisa ir às agências

Os beneficiários que já recebem seus depósitos mensais não precisam sair de casa para apresentar biometria em razão das mensagens que circulam na internet.

As agências do INSS em todo o país não estão fazendo mutirão para cadastrar impressões digitais. Ir até um posto de atendimento apenas para isso causará perda de tempo e filas desnecessárias.

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Como a digital é cadastrada

A exigência de biometria vale para quem vai dar entrada em um benefício novo, com exceções previstas nas regras. A coleta das digitais e da foto não é feita na Previdência Social, mas ocorre quando o cidadão solicita documentos oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o título de eleitor.

Prova de vida não exige biometria

Outra dúvida comum entre os segurados é se a falta de biometria impede a realização da prova de vida. A resposta é não. Atualmente, a comprovação de vida é feita de forma automática pelo próprio INSS, que cruza dados de diferentes bases. Caso seja necessária alguma providência por parte do cidadão, ele será comunicado pelos canais oficiais.

INSS não envia links por mensagem

Com a circulação dessa notícia falsa, criminosos aproveitam o pânico dos idosos para aplicar golpes financeiros. Eles enviam links se passando pelo INSS e pedem fotos de documentos ou dados bancários para supostamente “regularizar” o cadastro.

O INSS não solicita senhas, dados bancários ou transferências de dinheiro por mensagens. Em caso de dúvidas, o caminho seguro é acessar o aplicativo oficial do Meu INSS ou ligar gratuitamente para o telefone 135.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

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