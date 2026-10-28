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Boatos sobre fim do Bolsa Família acendem alerta; saiba como proteger seu benefício

Governo orienta famílias de todo o país a buscarem os canais oficiais e o CRAS de seu município para fugir de desinformação

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:35

Programa Bolsa Família vai pagar, em média, R$ 705 por família
Programa Bolsa Família vai pagar, em média, R$ 705 por família Crédito: MDAS/Divulgação

A circulação de notícias falsas sobre o suposto cancelamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás acendeu o sinal de alerta entre os beneficiários. Com milhões de famílias atendidas em todo o Brasil, o repasse dos benefícios move a economia local, do pequeno mercado de bairro à feira livre. Para evitar pânico e correria desnecessária, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) emitiu nota garantindo que nenhum pagamento foi suspenso.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família

A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS
O Ministério do Desenvolvimento Social emitiu nota garantindo que nenhum benefício foi suspenso ou cortado. por Lyon Santos/MDS
O repasse dos programas sociais é fundamental para o sustento de milhões de famílias e para a economia local. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
Os pagamentos de todos os beneficiários seguem sendo realizados normalmente conforme o calendário oficial. por AGENCIA BRASIL
O piso do Bolsa Família foi reajustado para R$ 691 por família e já está em vigor na folha de outubro. por AGENCIA BRASIL
A Regra de Proteção continua valendo, garantindo metade do benefício por até dois anos para quem consegue emprego formal. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O governo orienta que os beneficiários não repassem mensagens alarmantes recebidas por aplicativos de conversa. por IA/GEMINI
Para esclarecer dúvidas sobre o CadÚnico ou o benefício, o morador deve procurar o CRAS do seu município. por Crédito: Divulgação, GOV
O atendimento nos postos municipais do CRAS é totalmente presencial, gratuito e não exige intermediários. por Divulgação/MDS
Consultas de saldo e informações cadastrais devem ser feitas exclusivamente nos canais oficiais de atendimento. por Wilson Moreno/Secom/PMM
O cidadão pode tirar dúvidas pelo Disque Social 121, pelo telefone 111 ou nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. por Crédito: Foto Ricardo Botelho, MME
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A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS

Impacto direto no orçamento das famílias

Em todo o país, o dinheiro dos programas sociais garante o sustento básico de milhares de lares e movimenta o comércio das cidades.

O MDS esclarece que o programa passou por um reajuste de 15,04%, elevando o piso do benefício para R$ 691 por família, valor que já está sendo pago desde a folha de outubro de 2026. A Regra de Proteção também permanece ativa, assegurando 50% do valor por até dois anos para quem consegue emprego com carteira assinada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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O papel do CRAS no combate às fake news

A orientação do governo é que as famílias não acreditem em mensagens de pânico encaminhadas por aplicativos de conversa, como o WhatsApp.

Em caso de dúvidas sobre o Cadastro Único (CadÚnico) ou pendências no benefício, o morador deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município. A atualização do cadastro é gratuita e presencial, sem necessidade de intermediários.

Canais oficiais de atendimento ao beneficiário

Para não perder tempo com informações falsas, o cidadão pode consultar a situação da sua conta de forma segura:

Atendimento no município: Unidades do CRAS e gestão municipal do CadÚnico

Disque Social do MDS: Telefone 121 (ligação gratuita)

Atendimento Caixa: Telefone 111, aplicativo Bolsa Família e aplicativo Caixa Tem

Tags:

Golpe Benefício Bolsa Familia Alerta

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