COMBATE À DESINFORMAÇÃO

Boatos sobre fim do Bolsa Família acendem alerta; saiba como proteger seu benefício

Governo orienta famílias de todo o país a buscarem os canais oficiais e o CRAS de seu município para fugir de desinformação

Juliana Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:35

Programa Bolsa Família vai pagar, em média, R$ 705 por família Crédito: MDAS/Divulgação

A circulação de notícias falsas sobre o suposto cancelamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás acendeu o sinal de alerta entre os beneficiários. Com milhões de famílias atendidas em todo o Brasil, o repasse dos benefícios move a economia local, do pequeno mercado de bairro à feira livre. Para evitar pânico e correria desnecessária, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) emitiu nota garantindo que nenhum pagamento foi suspenso.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família 1 de 11

Impacto direto no orçamento das famílias

Em todo o país, o dinheiro dos programas sociais garante o sustento básico de milhares de lares e movimenta o comércio das cidades.

O MDS esclarece que o programa passou por um reajuste de 15,04%, elevando o piso do benefício para R$ 691 por família, valor que já está sendo pago desde a folha de outubro de 2026. A Regra de Proteção também permanece ativa, assegurando 50% do valor por até dois anos para quem consegue emprego com carteira assinada.

O papel do CRAS no combate às fake news

A orientação do governo é que as famílias não acreditem em mensagens de pânico encaminhadas por aplicativos de conversa, como o WhatsApp.

Em caso de dúvidas sobre o Cadastro Único (CadÚnico) ou pendências no benefício, o morador deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município. A atualização do cadastro é gratuita e presencial, sem necessidade de intermediários.

Canais oficiais de atendimento ao beneficiário

Para não perder tempo com informações falsas, o cidadão pode consultar a situação da sua conta de forma segura:

Atendimento no município: Unidades do CRAS e gestão municipal do CadÚnico

Disque Social do MDS: Telefone 121 (ligação gratuita)