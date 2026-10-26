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Bolsa cai 10% e interrompe negociações por 30 minutos após resultado da eleição

Queda do Ibovespa aciona mecanismo de proteção da bolsa brasileira pela 24ª vez na história; mercado teme impactos da reeleição de Lula sobre a política fiscal do país

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:41

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP) Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

A bolsa brasileira suspendeu as negociações por 30 minutos nesta segunda-feira (26), após o Ibovespa registrar queda de 10% em relação ao fechamento anterior. A interrupção, conhecida como circuit breaker, foi acionada pela B3 em meio à reação negativa do mercado financeiro ao resultado do segundo turno das eleições, que confirmou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A paralisação atinge ações, recibos de ações negociados no Brasil (BDRs), fundos de índice (ETFs), opções vinculadas a esses ativos e títulos de renda fixa privada. Durante o intervalo, ordens que não estejam participando de leilões poderão ser canceladas. A B3 informou que comunicará o horário de reabertura do mercado.

O mecanismo é acionado quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra uma queda expressiva. Se o recuo atingir 10%, as negociações são interrompidas por 30 minutos. Após a retomada, caso a queda chegue a 15%, a suspensão passa a ser de uma hora. Se o índice recuar 20%, a bolsa poderá interromper as operações por um período a ser definido e comunicado ao mercado.

Há restrições para a aplicação da medida. O mecanismo não pode ser acionado nos últimos 30 minutos do pregão. Se a interrupção ocorrer durante a última hora de negociação, o encerramento do mercado poderá ser prorrogado em até 30 minutos para permitir a retomada das operações.

Bolsa já interrompeu negociações em crises econômicas

Com a suspensão desta segunda-feira, o mecanismo foi acionado pela 24ª vez na história da bolsa brasileira. As interrupções anteriores ocorreram em períodos de turbulência econômica, crises financeiras e instabilidade política.

Em 1997, durante a crise financeira asiática, as negociações foram interrompidas em 7 e 12 de novembro. No ano seguinte, a crise da Rússia provocou cinco paralisações por quedas de 10% no índice. Em 10 de setembro de 1998, o mecanismo foi acionado duas vezes. Também houve interrupções em 21 de agosto e nos dias 4 e 17 de setembro.

A crise cambial brasileira de 1999 levou a novas suspensões em 13 e 14 de janeiro. Naqueles pregões, o Ibovespa atingiu mínimas de 5.277 e 5.050 pontos, respectivamente.

Crise de 2008 e pandemia provocaram novas suspensões

Em 2008, a crise financeira internacional, agravada pela quebra do banco Lehman Brothers, levou à interrupção das negociações em seis ocasiões. A primeira ocorreu em 29 de setembro. Em outubro, houve novas paralisações, incluindo duas no dia 6.

Em 2017, o mecanismo foi acionado após a divulgação de informações relacionadas à delação premiada de executivos da JBS, que provocou forte turbulência política durante o governo do então presidente Michel Temer.

O ano de 2020 concentrou seis acionamentos, em meio à volatilidade dos mercados globais provocada pela pandemia de covid-19. As interrupções ocorreram em 9, 11, 12, 16 e 18 de março, com duas paralisações em uma das sessões. O cenário era marcado pelas incertezas sobre os efeitos econômicos da doença e pelas medidas adotadas por governos para conter a crise.

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Lula Mercado

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