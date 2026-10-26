MERCADO

Bolsa cai 10% e interrompe negociações por 30 minutos após resultado da eleição

Queda do Ibovespa aciona mecanismo de proteção da bolsa brasileira pela 24ª vez na história; mercado teme impactos da reeleição de Lula sobre a política fiscal do país



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:41

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP) Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

A bolsa brasileira suspendeu as negociações por 30 minutos nesta segunda-feira (26), após o Ibovespa registrar queda de 10% em relação ao fechamento anterior. A interrupção, conhecida como circuit breaker, foi acionada pela B3 em meio à reação negativa do mercado financeiro ao resultado do segundo turno das eleições, que confirmou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A paralisação atinge ações, recibos de ações negociados no Brasil (BDRs), fundos de índice (ETFs), opções vinculadas a esses ativos e títulos de renda fixa privada. Durante o intervalo, ordens que não estejam participando de leilões poderão ser canceladas. A B3 informou que comunicará o horário de reabertura do mercado.

O mecanismo é acionado quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra uma queda expressiva. Se o recuo atingir 10%, as negociações são interrompidas por 30 minutos. Após a retomada, caso a queda chegue a 15%, a suspensão passa a ser de uma hora. Se o índice recuar 20%, a bolsa poderá interromper as operações por um período a ser definido e comunicado ao mercado.

Há restrições para a aplicação da medida. O mecanismo não pode ser acionado nos últimos 30 minutos do pregão. Se a interrupção ocorrer durante a última hora de negociação, o encerramento do mercado poderá ser prorrogado em até 30 minutos para permitir a retomada das operações.

Bolsa já interrompeu negociações em crises econômicas

Com a suspensão desta segunda-feira, o mecanismo foi acionado pela 24ª vez na história da bolsa brasileira. As interrupções anteriores ocorreram em períodos de turbulência econômica, crises financeiras e instabilidade política.

Em 1997, durante a crise financeira asiática, as negociações foram interrompidas em 7 e 12 de novembro. No ano seguinte, a crise da Rússia provocou cinco paralisações por quedas de 10% no índice. Em 10 de setembro de 1998, o mecanismo foi acionado duas vezes. Também houve interrupções em 21 de agosto e nos dias 4 e 17 de setembro.

A crise cambial brasileira de 1999 levou a novas suspensões em 13 e 14 de janeiro. Naqueles pregões, o Ibovespa atingiu mínimas de 5.277 e 5.050 pontos, respectivamente.

Crise de 2008 e pandemia provocaram novas suspensões

Em 2008, a crise financeira internacional, agravada pela quebra do banco Lehman Brothers, levou à interrupção das negociações em seis ocasiões. A primeira ocorreu em 29 de setembro. Em outubro, houve novas paralisações, incluindo duas no dia 6.

Em 2017, o mecanismo foi acionado após a divulgação de informações relacionadas à delação premiada de executivos da JBS, que provocou forte turbulência política durante o governo do então presidente Michel Temer.