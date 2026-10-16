A SEMANA COMEÇA BEM

Bolsa Família começa a ser pago na segunda-feira com mínimo de R$ 691; veja calendário

Caixa libera a parcela a partir do dia 19, conforme o final do NIS; adicionais podem elevar o valor recebido pelas famílias

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:02

Calendário liberado: Caixa inicia repasses de outubro do Bolsa Família com piso reajustado para R$ 691 Crédito: MDAS/Divulgação

O início dos pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro está confirmado para esta segunda-feira (19), com o novo valor mínimo de R$ 691 para os beneficiários. Liberado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o número final do NIS, o benefício traz o piso reajustado pelo Decreto nº 13.120 para recompor o poder de compra das famílias de todo o país.

As famílias cadastradas movimentam a quantia direto pelo aplicativo Caixa Tem para pagar contas, realizar transferências e fazer compras via Pix antes mesmo da retirada presencial. A média nacional de repasses deve atingir R$ 777 por grupo familiar, já que adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes complementam o piso garantido.

Pagamento de outubro inicia nesta segunda-feira (19) pelo NIS final 1

As datas exatas do pagamento do Bolsa Família em outubro organizam o fluxo de atendimento em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui para evitar filas. O último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão define quando o dinheiro fica disponível para saque:

Calendário de pagamento do Bolsa Família | Outubro 2026 1 de 10

Decreto garante novo piso de R$ 691 no Bolsa Família

Os 15,04% de correção inflacionária fundamentam o novo patamar mínimo do Bolsa Família. O percentual reflete a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

Os membros da família e perfil atualizado no Cadastro Único determinam o valor final depositado no Bolsa Família. Quem mantém a documentação e os dados escolares ou de saúde em dia garante o crédito sem interrupções nas datas estipuladas para o pagamento do Bolsa Família em outubro.