Bolsa Família começa a ser pago na segunda-feira com mínimo de R$ 691; veja calendário

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:02
O início dos pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro está confirmado para esta segunda-feira (19), com o novo valor mínimo de R$ 691 para os beneficiários. Liberado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o número final do NIS, o benefício traz o piso reajustado pelo Decreto nº 13.120 para recompor o poder de compra das famílias de todo o país.
As famílias cadastradas movimentam a quantia direto pelo aplicativo Caixa Tem para pagar contas, realizar transferências e fazer compras via Pix antes mesmo da retirada presencial. A média nacional de repasses deve atingir R$ 777 por grupo familiar, já que adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes complementam o piso garantido.
As datas exatas do pagamento do Bolsa Família em outubro organizam o fluxo de atendimento em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui para evitar filas. O último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão define quando o dinheiro fica disponível para saque:
Calendário de pagamento do Bolsa Família | Outubro 2026
Os 15,04% de correção inflacionária fundamentam o novo patamar mínimo do Bolsa Família. O percentual reflete a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.
Os membros da família e perfil atualizado no Cadastro Único determinam o valor final depositado no Bolsa Família. Quem mantém a documentação e os dados escolares ou de saúde em dia garante o crédito sem interrupções nas datas estipuladas para o pagamento do Bolsa Família em outubro.
As consultas do saldo do Bolsa Família ocorrem gratuitamente pelos canais oficiais da Caixa ou do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.