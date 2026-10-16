Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsa Família começa a ser pago na segunda-feira com mínimo de R$ 691; veja calendário

Caixa libera a parcela a partir do dia 19, conforme o final do NIS; adicionais podem elevar o valor recebido pelas famílias

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:02

Beneficiários reberão pagamento do Bolsa Família
Calendário liberado: Caixa inicia repasses de outubro do Bolsa Família com piso reajustado para R$ 691 Crédito: MDAS/Divulgação

O início dos pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de outubro está confirmado para esta segunda-feira (19), com o novo valor mínimo de R$ 691 para os beneficiários. Liberado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o número final do NIS, o benefício traz o piso reajustado pelo Decreto nº 13.120 para recompor o poder de compra das famílias de todo o país.

As famílias cadastradas movimentam a quantia direto pelo aplicativo Caixa Tem para pagar contas, realizar transferências e fazer compras via Pix antes mesmo da retirada presencial. A média nacional de repasses deve atingir R$ 777 por grupo familiar, já que adicionais para gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes complementam o piso garantido.

Pagamento de outubro inicia nesta segunda-feira (19) pelo NIS final 1

As datas exatas do pagamento do Bolsa Família em outubro organizam o fluxo de atendimento em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui para evitar filas. O último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão define quando o dinheiro fica disponível para saque:

Calendário de pagamento do Bolsa Família | Outubro 2026

Confira a data de pagamento outubro de 2026 por Lyon Santos/MDS
Para quem tem NIS final 1: o benefício será liberado em 19 de outubro, segunda-feira por IA/GEMINI
Quem tem NIS final 2 recebe o pagamento em 20 de outubro, terça-feira por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Para quem tem NIS final 3, a data de liberação é 21 de outubro, quarta-feira por José Cruz/Agência Brasil
O pagamento para NIS final 4 está previsto para 22 de outubro, quinta-feira por Divulgação/INSS
Quem tem NIS final 5 recebe o benefício em 23 de outubro, sexta-feira por Lyon Santos/MDS
Para NIS final 6, o dinheiro será liberado em 26 de outubro, segunda-feira por AGENCIA BRASIL
Quem tem NIS final 7 recebe em 27 de outubro, terça-feira por AGENCIA BRASIL
Para quem tem NIS final 9, a liberação ocorre em 29 de outubro, quinta-feira por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Quem tem NIS final 0 recebe o benefício em 30 de outubro, sexta-feira por Foto: Lyon Santos/MDS
1 de 10
Confira a data de pagamento outubro de 2026 por Lyon Santos/MDS

Decreto garante novo piso de R$ 691 no Bolsa Família

Os 15,04% de correção inflacionária fundamentam o novo patamar mínimo do Bolsa Família. O percentual reflete a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

Os membros da família e perfil atualizado no Cadastro Único determinam o valor final depositado no Bolsa Família. Quem mantém a documentação e os dados escolares ou de saúde em dia garante o crédito sem interrupções nas datas estipuladas para o pagamento do Bolsa Família em outubro.

As consultas do saldo do Bolsa Família ocorrem gratuitamente pelos canais oficiais da Caixa ou do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Tags:

Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Bolsa Familia Cadunico

Mais recentes

Imagem - Petrobras abre 1.120 vagas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858 para mães

Petrobras abre 1.120 vagas em cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858 para mães
Imagem - Inovação Corporativa 2026 reúne lideranças empresariais para debater adoção de IA nos negócios

Inovação Corporativa 2026 reúne lideranças empresariais para debater adoção de IA nos negócios
Imagem - Mutirão do INSS abre 859 vagas na Bahia neste fim de semana para destravar pedidos

Mutirão do INSS abre 859 vagas na Bahia neste fim de semana para destravar pedidos