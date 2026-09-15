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Bolsa Família de setembro começa a ser pago esta semana; veja quando seu NIS recebe e quem pode ter antecipação

Calendário começa nesta quinta-feira (17) e segue até 30 de setembro; beneficiários de municípios em situação de emergência podem receber no primeiro dia, independentemente do final do NIS

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:38

Novo cartão Bolsa Família 2023
Novo cartão Bolsa Família 2023 Crédito: MDAS/Divulgação

O pagamento do Bolsa Família de setembro de 2026 começa nesta quinta-feira (17) e segue até o dia 30 em todo o país. O repasse atende mais de 20 milhões de famílias pelo cronograma tradicional de escalonamento, mas moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida têm direito à liberação antecipada da parcela no primeiro dia.

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Calendário oficial por final do NIS

Os depósitos da Caixa Econômica Federal iniciam no dia 17 e continuam nos dias úteis subsequentes. A liberação ocorre de forma gradual, considerando sempre o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do beneficiário:

  • NIS final 1: 17 de setembro (quinta-feira)

  • NIS final 2: 18 de setembro (sexta-feira)

  • NIS final 3: 21 de setembro (segunda-feira)

  • NIS final 4: 22 de setembro (terça-feira)

  • NIS final 5: 23 de setembro (quarta-feira)

  • NIS final 6: 24 de setembro (quinta-feira)

  • NIS final 7: 25 de setembro (sexta-feira)

  • NIS final 8: 28 de setembro (segunda-feira)

  • NIS final 9: 29 de setembro (terça-feira)

  • NIS final 0: 30 de setembro (quarta-feira)

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Quem recebe primeiro na antecipação?

Têm direito ao pagamento antecipado no primeiro dia (17/09), independentemente do final do NIS, as famílias moradoras de municípios que decretaram estado de emergência ou calamidade pública homologados pelo Governo Federal. Nesses locais, o valor integral fica liberado logo na abertura do calendário.

A lista detalhada das cidades contempladas com o benefício unificado é atualizada diretamente nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Caso a sua região esteja na lista de decretos vigentes, não é preciso aguardar a sua data no calendário tradicional.

Consulta rápida pelo Caixa Tem

Antes de se deslocar até uma agência da Caixa ou correspondente Caixa Aqui, o beneficiário pode checar a liberação da parcela diretamente pelo celular. O aplicativo Caixa Tem permite movimentar o valor, realizar pagamentos de contas e fazer transferências via Pix sem custos.

Quem preferir o saque presencial pode efetuar a retirada em casas lotéricas ou terminais de autoatendimento portando documento oficial com foto e o cartão do programa. A orientação é dar prioridade aos meios digitais para evitar filas nos primeiros dias de pagamento.

Tags:

Governo Federal Caixa Bolsa Familia Beneficios

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