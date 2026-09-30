CAIU NO CAIXA TEM

Bolsa Família já está na conta de quem tem NIS final 8 e agora dá para conferir o valor pelo aplicativo

Parcela média de R$ 678,18 foi liberada nesta semana para mais de 19 milhões de famílias e pode ser movimentada por Pix, transferências e pagamentos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:00

Beneficiários de NIS final 8 já podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem ou cartão do Bolsa Família Crédito: Foto: Lyon Santos/MDS

O pagamento do Bolsa Família desta segunda-feira (28) está liberado pela Caixa para beneficiários com NIS final 8 em todo o país. A parcela de setembro alcança a penúltima etapa do calendário oficial e garante um benefício médio de R$ 678,18 para mais de 19,29 milhões de lares contemplados.

Carteira assinada corta o Bolsa Família? 1 de 11

As opções de pagamento como Pix, transferências e pagamento de contas pelo aplicativo Caixa Tem dispensam totalmente o deslocamento físico até uma agência. A plataforma permite que a movimentação digital aconteça com agilidade e autonomia desde o primeiro momento do dia.

Caixa Tem detalha extrato do Bolsa Família

A confirmação do saldo no aplicativo Caixa Tem exige apenas o CPF e a senha cadastrada para revelar o extrato completo do bolsa família. O sistema digital da Caixa expõe em detalhes se o valor traz a quantia base ou se há inclusão de adicionais, além de informar o status do cadastro do beneficiário.

Os inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) que mantêm os dados atualizados garantem o recebimento contínuo e sem interrupções. Além do aplicativo móvel, o atendimento por telefone segue ativo pelo número 111 da Caixa e pelo canal 121, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Adicionais de R$ 150 e R$ 50 elevam parcela média

A garantia de R$ 600 como valor mínimo por família continua firme, mas os repasses adicionais elevaram a média nacional do bolsa família em setembro. Diversas composições familiares recebem complementos que fortalecem o orçamento doméstico:

R$ 150 a mais chegam para cada criança de até 6 anos via Benefício Primeira Infância (BPI);

R$ 50 extras integram o depósito para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos;

R$ 50 mensais reforçam a renda de mães de bebês de até 6 meses por meio do Benefício Variável Familiar (BVF).

Já livre de descontos do antigo Seguro Defeso, o benefício do bolsa família cai integralmente na conta graças à Lei nº 14.601 de 2023. As tabelas vigentes de setembro continuam aplicadas neste ciclo, deixando os eventuais reajustes de adicionais previstos para as próximas etapas do programa.

Regra de proteção garante 50% do benefício por 2 anos

Os trabalhadores com carteira assinada mantêm o direito de receber 50% do valor total do benefício, desde que a renda por pessoa do lar não ultrapasse meio salário mínimo. A medida traz tranquilidade financeira e estimula a inserção no mercado formal de trabalho.

As atualizações feitas no Cadúnico definem o tempo exato dessa transição. Quem entrou na Regra de Proteção até junho de 2025 mantém o benefício parcial por até 24 meses (limite de R$759 por pessoa) enquanto contratos e atualizações feitos a partir de julho de 2025 seguem a regra de até 18 meses, com limite de renda de R$ 706.

Calendário do Bolsa Família em setembro