DINHEIRO MAIS CEDO

Bolsa Família muda calendário de novembro e vai pagar oito finais do NIS no mesmo dia; veja quando você recebe

Nova regra concentra os depósitos entre 16 e 18 de novembro, com benefício mínimo de R$ 691 por família

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 09:50

Beneficiários recebem no mínimo R$ 691 de acordo com a escala do final do NIS Crédito: MDAS/Divulgação

O pagamento do Bolsa Família de novembro de 2026 terá uma mudança importante para milhões de beneficiários em todo o país. Com a antecipação do calendário determinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), os depósitos serão realizados em apenas três dias, de 16 a 18 de novembro. Quem tem NIS terminado em 1 recebe no dia 16; o final 2, no dia 17; e os demais finais, de 3 a 9 e 0, terão o dinheiro liberado juntos no dia 18. A medida faz parte das ações preventivas do governo federal diante dos possíveis efeitos do fenômeno El Niño. O valor mínimo do programa é de R$ 691 por família, após o reajuste de 15,04% aplicado em outubro.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC 1 de 11

Abaixo, você confere o cronograma completo do calendário Bolsa Família, calcula o valor exato do seu benefício com os adicionais e descobre onde consultar seu número sem sair de casa.

Pagamento de novembro começa dia 16 pelo NIS final 1

O valor de R$ 691 é o piso mínimo depositado na sua conta Caixa Tem. Para saber o dia exato do seu pagamento Bolsa Família, confira o último número impresso no cartão (desconsidere o dígito verificador após o hífen):

Calendário de pagamento do Bolsa Família | Novembro 2026 1 de 10

Valor médio sobe para R$ 777 com piso de R$ 691

Já o valor de R$ 777 é a média estimada do Bolsa Família em novembro, mas o total da sua conta depende da composição do seu núcleo familiar. Além do piso de R$ 691, o programa soma adicionais específicos por dependente:

R$ 173 extras por criança de até 7 anos incompletos (Primeira Infância).

R$ 58 extras por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos.

R$ 58 extras por gestante ou mãe em fase de amamentação (nutriz).

Garantia individual de R$ 164: complemento pago para garantir que famílias maiores recebam no mínimo R$ 164 por integrante.

Renda per capita de até R$ 218 garante benefício

As famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, inscritas e com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Aplicativo Caixa Tem mostra saldo e NIS no celular

A verificação do número do seu NIS Bolsa Família e do valor liberado pode ser feita em poucos segundos pelos canais oficiais do Governo e da Caixa:

Aplicativo Bolsa Família ou Aplicativo Caixa Tem (disponíveis para Android e iOS).

Carteira de Trabalho Digital ou Meu INSS.

Consulta presencial: agências da Caixa, extrato impresso do FGTS ou unidades do CRAS da sua cidade.

Pagamento antecipado e abono natalino

Neste mês de novembro houve antecipação nacional e o calendário foi alterado de forma extraordinária pelo Governo Federal devido aos impactos climáticos do Super El Niño e ocorrerá de forma concentrada entre os dias 16 e 18 de novembro, deixando de seguir o modelo tradicional de 10 dias úteis.

Antecipações pontuais para o primeiro dia de pagamento (16 de novembro) ocorrem apenas para o conjunto de beneficiários residentes em municípios com decreto oficial de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

Sem 13º ou abono natalino. Não há confirmação de pagamento de abono extra nacional para o Bolsa Família em 2026.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o valor mínimo do Bolsa Família hoje?

O valor de R$ 691 por família é o piso mínimo fixado após o reajuste de 15,04%, podendo subir conforme os adicionais por dependente.

Quando cai o pagamento Bolsa Família em novembro de 2026?

Os repasses começam dia 16 de novembro para NIS final 1 e encerram no dia 18 de novembro para NIS final 0.

Como saber o meu número do NIS?