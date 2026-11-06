Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsa Família pode ficar sem aumento em ano eleitoral e projeto também quer barrar reajustes de aposentadorias e salários de servidores

Proposta em tramitação na Câmara também atinge pensões, criação de auxílios sociais e promessas de campanha; regras ainda dependem de aprovação

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:00

Kim kataguiri
Projeto de Kim Kataguiri quer barrar aumento de gastos públicos antes do pleito Crédito: Mário Agra, Câmara dos Deputados

A proibição do aumento de benefícios sociais e de reajustes para servidores em anos eleitorais é a medida central do Projeto de Lei Complementar (PLP) 279/2026, apresentado na Câmara dos Deputados. A proposta do deputado federal Kim Kataguiri altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei das Eleições para criar uma trava permanente sobre a expansão de gastos públicos nas esferas federal, estadual e municipal durante os períodos de disputa nas urnas.

"Agentes públicos que disputam a reeleição dispõem de instrumentos institucionais que não podem ser utilizados para obter vantagens eleitorais", argumenta o parlamentar na justificativa do texto.

Quem são os deputados federais novatos na bancada da Bahia na Câmara dos Deputados

Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução
Daniel Alencar (PSD) por Divulgação
Ditinho Avivip (União) por Reprodução
Doutora Raissa Soares (PL) por Divulgação
Elmo Vaz (Avante) por Divulgação
Lucas Reis (PT) por Divulgação
Maria Marighella (PT) por Fernando Frazão/Agência Brasil
Olivia Santana (PCdoB) por Divulgação
Manuel Rocha (União)  por Alba
Sandro Filho (PP) por Reprodução
1 de 10
Carlos Muniz (PSDB) por Reprodução

PLP 279/2026 impede alta de auxílios e salários em anos eleitorais

O texto atinge em cheio a União, os estados e os municípios em cada ano de eleição para o Poder Executivo. Se a medida passar, prefeitos, governadores e o presidente ficam proibidos de enviar projetos, assinar atos administrativos ou editar medidas provisórias que concedam reajustes salariais, reajustes de pensões ou ampliação de programas como o Bolsa Família.

Leia mais

Imagem - Shopee, Mercado Livre e Magalu antecipam Black Friday 2026 com R$ 125 milhões em cupons

Shopee, Mercado Livre e Magalu antecipam Black Friday 2026 com R$ 125 milhões em cupons

Remédios de graça para pressão alta, diabetes e colesterol estão disponíveis até para quem tem plano de saúde

Imagem - De Collor a Lula, veja como o Brasil mudou de cor em 37 anos de eleições e quais estados viraram em 2026

De Collor a Lula, veja como o Brasil mudou de cor em 37 anos de eleições e quais estados viraram em 2026

A restrição vai além do canetaço no diário oficial e alcança o discurso político. Candidatos às eleições futuras não poderão condicionar a entrega ou a ampliação de benefícios sociais ao resultado da votação. O veto cobre declarações em debates, entrevistas, santinhos e vídeos de campanha, numa tentativa de fechar brechas para o uso da máquina pública.

Proposta atinge Bolsa Família e programas do governo federal

A proposta surge após episódios recentes da política nacional que envolveram o governo do presidente Lula. A oposição contestou fortemente o reajuste de 15,04% no valor mínimo do Bolsa Família, que elevou o piso de R$ 600 para R$ 691, anunciado a apenas 17 dias do primeiro turno.

A aprovação do perdão de dívidas tributárias para cerca de 3,6 milhões de Microempreendedores Individuais (MEIs), sancionado quatro dias antes do segundo turno e com efeitos previstos a partir de janeiro de 2027, foi outro episódio criticado pela oposição.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
1 de 10
A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Trava orçamentária divide opiniões entre fiscalismo e direitos sociais

A discussão sobre os benefícios também passou pelo Judiciário. O reajuste do Bolsa Família foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), onde uma decisão do ministro Gilmar Mendes considerou que a recomposição dos valores pela inflação não viola as restrições da legislação eleitoral.

Na justificativa, o autor da proposta sustenta que aumentos concedidos no calor da disputa ferem a impessoalidade e podem criar despesas permanentes difíceis de reverter. Em contrapartida, o governo federal defendeu o reajuste do Bolsa Família como uma recomposição da inflação para preservar o poder de compra das famílias de baixa renda.

O nó jurídico está no choque de regras. A Lei das Eleições já limita revisões gerais da remuneração de servidores a partir dos 180 dias anteriores ao pleito, quando ultrapassam a recomposição das perdas inflacionárias no ano eleitoral. A restrição se estende até a posse dos eleitos. Porém, estender o bloqueio a programas fundamentais de assistência social pode provocar questionamentos sobre sua compatibilidade com as garantias constitucionais de proteção social.

Projeto aguarda análise nas comissões antes de ir ao Plenário

A matéria está na fase inicial de tramitação na Câmara dos Deputados. Como busca alterar a legislação complementar, a proposta exige aprovação por maioria absoluta tanto na Câmara quanto no Senado, antes de seguir para sanção ou veto presidencial. O texto pretende tornar nulos determinados atos de concessão de aumentos e benefícios sociais em anos eleitorais e proibir promessas de campanha condicionadas à vitória nas urnas. A articulação em torno da proposta promete intensificar os debates sobre o reajuste de aposentadorias e a responsabilidade das contas públicas às vésperas da corrida eleitoral.

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026

Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Bacelar (PV). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Jorge Araújo (PP). Já era suplente e foi eleito como suplente novamente.  por Câmara Municipal de Salvador
José Carlos Araújo (PDT) - não se candidatou à reeleição por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) - não tentou a reeleição e lançou o filho, Manuel Rocha, que foi eleito deputado federal.  por Câmara dos Deputados
Lídice da Mata (PSB). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Marcelo Nilo (Republicanos). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães (PSD). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Rogéria Santos (Republicanos). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Waldenor Pereira (PT). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Zé Neto (PT). Foi eleito como suplente.  por Divulgação
1 de 11
Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados

Tags:

Senado Projeto de lei Câmara dos Deputados

Mais recentes

Imagem - Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%

Dona do Hospital da Bahia e da AMO tem lucro de R$ 173 milhões, alta de 120%
Imagem - Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas

Geração de empregos com carteira assinada cai 43% no Brasil e registra pior setembro desde 2020, com apenas 121 mil novas vagas
Imagem - De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos

De Elon Musk a Mark Zuckerberg, os 10 mais ricos do mundo viram R$ 1,48 trilhão evaporar em um mês, mas dois ficaram ainda mais ricos