Bolsa Família sobe para R$ 691 a partir de 19 de outubro; veja calendário de pagamento

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:45
O novo piso de R$ 691 do Bolsa Família começa a ser pago pela Caixa Econômica Federal no dia 19 de outubro para beneficiários de todo o país. A liberação do crédito com o reajuste de 15% atende primeiro quem tem o cartão com NIS de final 1 e eleva o valor mínimo garantido para milhões de famílias que recebiam o piso anterior de R$ 600.
Se você recebe o auxílio, a regra do repasse segue sem surpresas. Os valores caem na conta de forma escalonada ao longo dos últimos 10 dias úteis do mês. A única exceção ao longo do ano acontece no mês de dezembro, quando a operação é antecipada para garantir as compras de fim de ano antes das festas.
Organize a sua rotina financeira conferindo as datas exatas da liberação do Bolsa Família. Basta olhar o último dígito do seu NIS (desconsiderando o número que fica após o hífen) para saber em qual dia o dinheiro estará disponível para movimentação:
Bolsa família pagamento outubro
O pagamento de R$ 691 por família é o novo piso assegurado pelo governo federal a partir deste ciclo de depósitos. No entanto, a quantia final recebida em cada domicílio pode ser significativamente maior, a depender da quantidade de pessoas que moram na mesma casa e da presença de dependentes.
Isso acontece porque o novo valor do Bolsa Família traz atualizações importantes na sua estrutura base:
Benefício de Renda de Cidadania: subiu de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família.
Benefícios complementares: continuam sendo somados ao valor principal para atender lares com crianças, adolescentes e gestantes.
Com essa combinação de adicionais, a soma final do repasse ganha um alívio extra para equilibrar as contas da casa.
O valor de R$ 218 por pessoa é o limite de renda mensal para que a família se enquadre nos critérios do programa. Saber se a sua casa tem direito é um processo simples de matemática diária. Basta somar todo o dinheiro que os moradores ganham no mês e dividir esse montante pelo número total de pessoas que vivem na residência. Se o resultado individual for de até R$ 218, a família atende ao requisito financeiro.
Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatório, mas a inscrição não assegura a aprovação imediata ou automática no Bolsa Família. O CadÚnico funciona como uma grande porta de entrada para a análise do governo federal. A concessão efetiva do benefício do Bolsa Família depende da checagem automatizada de dados, do cumprimento de contrapartidas exigidas e da disponibilidade de orçamento do programa.
Movimentar o saldo sem sair de casa é a opção mais rápida para os beneficiários. A Caixa Econômica Federal disponibiliza o dinheiro diretamente no aplicativo Caixa Tem e no internet banking, permitindo realizar PIX, pagar contas, boletos e fazer compras online de forma simples.
Para quem prefere o dinheiro em mãos ou o uso presencial, a movimentação pode ser feita com o cartão do Bolsa Família para compras na função débito ou através de saques diretos nos seguintes canais:
Terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos);
Casas lotéricas;
Correspondentes Caixa Aqui;
Agências da Caixa Econômica Federal.