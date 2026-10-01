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Bolsa Família sobe para R$ 691 a partir de 19 de outubro; veja calendário de pagamento

Caixa libera parcela com reajuste de 15% a partir do NIS final 1 e substitui o valor mínimo anterior de R$ 600

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:45

Cartão do bolsa família.
Cartão do bolsa familía. Crédito: Foto: Lyon Santos/MDS

O novo piso de R$ 691 do Bolsa Família começa a ser pago pela Caixa Econômica Federal no dia 19 de outubro para beneficiários de todo o país. A liberação do crédito com o reajuste de 15% atende primeiro quem tem o cartão com NIS de final 1 e eleva o valor mínimo garantido para milhões de famílias que recebiam o piso anterior de R$ 600.

Se você recebe o auxílio, a regra do repasse segue sem surpresas. Os valores caem na conta de forma escalonada ao longo dos últimos 10 dias úteis do mês. A única exceção ao longo do ano acontece no mês de dezembro, quando a operação é antecipada para garantir as compras de fim de ano antes das festas.

Pagamento de outubro começa no dia 19 pelo NIS final 1

Organize a sua rotina financeira conferindo as datas exatas da liberação do Bolsa Família. Basta olhar o último dígito do seu NIS (desconsiderando o número que fica após o hífen) para saber em qual dia o dinheiro estará disponível para movimentação:

Bolsa família pagamento outubro

NIS final 1: benefício será liberado em 19 de outubro no Caixa Tem ou na agência por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
NIS final 2: pagamentos para quem tem NIS terminado em 2 começam em 20 de outubro por José Cruz/Agência Brasil
NIS final 3: beneficiários com NIS final 3 recebem a partir de 21 de outubro por Lyon Santos/MDS
NIS final 4: crédito para NIS terminado em 4 estará disponível em 22 de outubro por Lyon Santos/MDS
NIS final 5: pagamento de quem tem NIS final 5 será liberado em 23 de outubro por AGENCIA BRASIL
NIS final 6: beneficiários com NIS final 6 recebem o valor a partir de 26 de outubro por AGENCIA BRASIL
NIS final 7: liberação para NIS terminado em 7 ocorre em 27 de outubro por AGENCIA BRASIL
NIS final 8: pagamento para NIS final 8 estará disponível em 28 de outubro por AGENCIA BRASIL
NIS final 9: beneficiários com NIS terminado em 9 recebem a partir de 29 de outubro por AGENCIA BRASIL
NIS final 0: último grupo do calendário recebe o benefício em 30 de outubro por IA/GEMINI
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NIS final 1: benefício será liberado em 19 de outubro no Caixa Tem ou na agência por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Novo piso do Bolsa Família sobe para R$ 691 com reajuste

O pagamento de R$ 691 por família é o novo piso assegurado pelo governo federal a partir deste ciclo de depósitos. No entanto, a quantia final recebida em cada domicílio pode ser significativamente maior, a depender da quantidade de pessoas que moram na mesma casa e da presença de dependentes.

Isso acontece porque o novo valor do Bolsa Família traz atualizações importantes na sua estrutura base:

Benefício de Renda de Cidadania: subiu de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família.

Benefícios complementares: continuam sendo somados ao valor principal para atender lares com crianças, adolescentes e gestantes.

Com essa combinação de adicionais, a soma final do repasse ganha um alívio extra para equilibrar as contas da casa.

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Renda familiar de até R$ 218 por pessoa garante Bolsa Família

O valor de R$ 218 por pessoa é o limite de renda mensal para que a família se enquadre nos critérios do programa. Saber se a sua casa tem direito é um processo simples de matemática diária. Basta somar todo o dinheiro que os moradores ganham no mês e dividir esse montante pelo número total de pessoas que vivem na residência. Se o resultado individual for de até R$ 218, a família atende ao requisito financeiro.

Inscrição no CadÚnico é obrigatória para receber o benefício

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatório, mas a inscrição não assegura a aprovação imediata ou automática no Bolsa Família. O CadÚnico funciona como uma grande porta de entrada para a análise do governo federal. A concessão efetiva do benefício do Bolsa Família depende da checagem automatizada de dados, do cumprimento de contrapartidas exigidas e da disponibilidade de orçamento do programa.

Aplicativo Caixa Tem libera consulta e movimentação do saldo

Movimentar o saldo sem sair de casa é a opção mais rápida para os beneficiários. A Caixa Econômica Federal disponibiliza o dinheiro diretamente no aplicativo Caixa Tem e no internet banking, permitindo realizar PIX, pagar contas, boletos e fazer compras online de forma simples.

Para quem prefere o dinheiro em mãos ou o uso presencial, a movimentação pode ser feita com o cartão do Bolsa Família para compras na função débito ou através de saques diretos nos seguintes canais:

Terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos);

Casas lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Agências da Caixa Econômica Federal.

Tags:

Bolsa Familia Bolsa Familia[cadunicos Cadunico Previdência

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