SEM TROCAR DE TELEVISOR

Bolsa Família terá conversor de TV 3.0 de graça para 910 mil famílias, mas entrega ainda não tem data

Primeira etapa será nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal; projeto prevê distribuição em até 24 meses, mas ainda depende de testes

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 05:00

Nova era da TV: Equipamentos gratuitos levam imagem em alta definição e recursos interativos aos lares Crédito: Ilustração, IA

Cerca de 910 mil famílias de baixa renda poderão receber gratuitamente conversores de TV 3.0, sem precisar comprar um televisor novo. A iniciativa, aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 4 de novembro, terá como público prioritário beneficiários do Bolsa Família nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Mas a entrega não será imediata: ainda faltam a definição do calendário, a confirmação dos critérios de seleção e a realização de testes antes da distribuição em larga escala. O projeto tem orçamento estimado de R$ 1,28 bilhão, com recursos remanescentes do leilão do 5G.

TV 3.0 gratuita transforma aparelhos antigos em smart TVs para famílias do Bolsa Família 1 de 7

Para quem recebe o Bolsa Família, estas são as principais informações já disponíveis sobre a distribuição:

Quem poderá receber de graça: cerca de 910 mil famílias, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) .

cerca de 910 mil famílias, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) Onde começa a distribuição: municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e Distrito Federal .

municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e Distrito Federal Quem mora em outros estados: ainda não existe previsão confirmada de distribuição gratuita dos kits nas demais regiões do país.

ainda não existe previsão confirmada de distribuição gratuita dos kits nas demais regiões do país. Como solicitar o aparelho: até o momento, não foi divulgado um procedimento oficial de inscrição ou agendamento específico para esse projeto.

até o momento, não foi divulgado um procedimento oficial de inscrição ou agendamento específico para esse projeto. Quando começam as entregas: ainda não há data definida. O planejamento prevê execução em etapas, ao longo de até 24 meses, após as avaliações necessárias.

ainda não há data definida. O planejamento prevê execução em etapas, ao longo de até 24 meses, após as avaliações necessárias. Quanto será investido: aproximadamente R$ 1,28 bilhão, incluindo a compra dos conversores, a distribuição, o atendimento às famílias e outras despesas operacionais.

Conversores de TV 3.0 permitem aproveitar televisores antigos

Imagem de melhor qualidade, som mais avançado e acesso a recursos interativos estão entre as novidades da TV 3.0. A tecnologia permite que televisores já existentes recebam o novo padrão de transmissão por meio de um conversor compatível, sem a necessidade de comprar outra televisão. Os equipamentos previstos no projeto deverão utilizar Android ou Android Open Source Project (AOSP), sistema de código aberto baseado no Android.



A nova geração da televisão aberta combina a transmissão tradicional por antena com recursos conectados à internet. O sinal aberto continuará gratuito e poderá ser recebido sem conexão à internet, mas algumas funcionalidades interativas dependerão de acesso à rede. A disponibilidade dos recursos também dependerá das transmissões das emissoras e da capacidade do televisor utilizado.

Famílias do Bolsa Família em São Paulo, Rio e DF terão prioridade

Os beneficiários do Bolsa Família que vivem nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e no Distrito Federal formam o público prioritário da etapa inicial. Isso não significa, porém, que todos os inscritos nessas localidades receberão automaticamente um conversor. O número de 910 mil famílias é uma estimativa do projeto, e a quantidade definitiva de beneficiários dependerá da confirmação da demanda e das condições de execução.



Segundo a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF), responsável pela distribuição, os kits serão gratuitos. Ainda não foram divulgados um calendário de atendimento ao público nem orientações definitivas sobre como as famílias serão convocadas. Por isso, não há necessidade de fazer um novo cadastro específico para os conversores neste momento.

Para quem mora fora das áreas inicialmente contempladas, a dúvida permanece. A TV 3.0 será implantada gradualmente no território nacional, mas a expansão da distribuição gratuita dos aparelhos para outros municípios ainda não foi confirmada. O projeto aprovado contempla inicialmente as duas cidades e o Distrito Federal.

João Silva publicou álbum de fotos pelo Dia da Televisão 1 de 9

Entrega dos conversores terá testes antes da distribuição

A previsão é que o projeto seja executado em etapas, ao longo de até 24 meses, mas esse prazo não representa uma data de recebimento para cada família. Antes da distribuição em larga escala, está prevista uma fase experimental, com início planejado em São Paulo, para avaliar o funcionamento dos aparelhos e a operação de entrega. O resultado dos testes ajudará a definir as próximas etapas. Ainda não existe um cronograma público com datas de atendimento por município, bairro ou beneficiário.



Verba do leilão do 5G vai financiar conversores gratuitos

O orçamento estimado de R$ 1,28 bilhão para a TV 3.0 virá de recursos economizados na execução de obrigações do leilão do 5G. O valor não será destinado exclusivamente à compra dos aparelhos: também inclui logística, distribuição, atendimento e outras despesas necessárias à execução do projeto. O custo médio previsto é de aproximadamente R$ 1.407 por família atendida, o que não corresponde ao preço individual de um conversor.

