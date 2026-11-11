DIREITO DO CIDADÃO

Bolsa Família: veja como descobrir se sua família foi aprovada e consultar o pagamento

Beneficiários podem acompanhar a situação do benefício por aplicativos, telefone e atendimento presencial; inscrição no CadÚnico não garante entrada automática no programa

Juliana Rodrigues

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:22

Cartão do bolsa familía. Crédito: Foto: Lyon Santos/MDS

A espera pela liberação do Bolsa Família mobiliza milhares de famílias em todo o país. A confirmação da aprovação pode ser feita de forma simples e rápida sem que você precise sair de casa, utilizando as ferramentas digitais e os canais de atendimento gratuitos do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo para consultar o Bolsa Família 1 de 12

Consulta rápida pelo celular e computadores

A forma mais prática para conferir a resposta do governo é por meio dos aplicativos oficiais no celular. Você pode baixar o Aplicativo Bolsa Família, o Caixa Tem ou o Aplicativo Cadastro Único.

Vale destacar que o acesso aos aplicativos da Caixa (Bolsa Família e Caixa Tem) é feito informando o CPF e a senha cadastrada no próprio ecossistema do banco. Já no portal ou aplicativo do Cadastro Único, o login é realizado com a conta do sistema Gov.br. Caso prefira usar o computador, acesse a aba "Meus Benefícios" na página do Cadastro Único no portal Gov.br.

Atendimento por telefone e presencial

Quem não tem acesso frequente à internet pode ligar gratuitamente para o número 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), ou para o atendimento da Caixa no 111.

Se houver necessidade de atendimento presencial, a recomendação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua residência ou o setor do Bolsa Família na prefeitura do seu município.

Critério de renda e atualização no cadastro

É muito importante lembrar que estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com o Número de Identificação Social (NIS) ativo não significa aprovação automática. O governo analisa a elegibilidade das famílias todos os meses, considerando o limite de renda familiar de até R$ 218 por pessoa, além da disponibilidade orçamentária.

Para não perder a oportunidade de seleção, mantenha o endereço, a renda e a composição familiar sempre atualizados no posto de atendimento do CadÚnico da sua cidade.

Fique atento: evite golpes e fraudes

O Governo Federal não cobra taxas para a liberação de benefícios sociais, nem envia mensagens de texto (SMS) ou links de WhatsApp com promessas de pagamento.

Caso receba links suspeitos, não clique e nunca informe suas senhas ou dados pessoais em páginas que não sejam os canais oficiais da Caixa ou do Gov.br.