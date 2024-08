ECONOMIA

Bolsas da Europa espelham Wall Street e voltam a cair após breve alívio

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, após a breve recuperação do pregão anterior, seguindo Wall Street, que também voltou ao vermelho ontem depois de um alívio temporário da recente turbulência.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram perdas de 0,60% a 1%, lideradas por ações de tecnologia, depois de se recuperarem brevemente no pregão anterior dos robustos tombos que haviam amargado em meio a preocupações com a saúde econômica dos EUA.