PENTE-FINO DO INSS

BPC cortado por aumento de renda? Entenda quando o benefício corre risco

A atualização de dados no Cadastro Único com valores mais altos não resulta automaticamente no cancelamento do auxílio pago pelo INSS

Juliana Rodrigues

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:11

Saiba quando o aumento de renda realmente ameaça o BPC Crédito: Crédito: Divulgação, Governo federal

Milhares de brasileiros que dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC) vivem com a incerteza de que qualquer mudança financeira na família possa comprometer o pagamento do auxílio.

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No entanto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que a atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) com valores um pouco mais altos não resulta automaticamente no corte do benefício pago pelo INSS.

Abaixo, detalhamos o que diz a regra oficial e os pontos que todo beneficiário precisa conhecer para proteger seus direitos.



O que diz o governo oficialmente?

Segundo o MDS, a renda informada no CadÚnico não repercute diretamente de forma automática no BPC. Isso acontece porque as regras de cálculo e os conceitos de grupo familiar usados pelo BPC e pelo CadÚnico possuem diferenças fundamentais previstas em lei.

Portanto, registrar uma renda um pouco maior no sistema do cadastro social não significa que o cidadão ultrapassou o limite para ter direito ao benefício. A análise do BPC segue critérios e legislações próprias, passando por leituras técnicas distintas antes de qualquer decisão.

1. Dados e valores atuais (O teto de 2026)

Para saber se o governo considera que a família "ultrapassou o teto", é preciso olhar para a lei. O limite legal de renda familiar mensal por pessoa para ter direito ao BPC é de 1/4 do salário mínimo.

Com base no salário mínimo vigente de R$ 1.621, esse limite por integrante da casa corresponde a R$ 405,25. É esse valor por pessoa que serve como referência legal para a análise da renda do BPC.

2. Gastos que podem ser deduzidos

Muitas famílias levam um susto porque a renda no papel acaba subindo um pouco e ultrapassa os R$ 405,25 por pessoa, mas isso não significa perda imediata do auxílio.

A legislação permite considerar no cálculo da renda familiar os gastos comprovados relacionados à deficiência ou à idade, como medicamentos, fraldas, consultas e tratamentos de saúde que não sejam fornecidos gratuitamente pelo poder público.

Quando esses custos essenciais com saúde são considerados, a renda por pessoa pode cair novamente para dentro do limite, conforme as regras aplicáveis ao caso.

3. Entradas pontuais de dinheiro vs. Renda fixa

Outro ponto de alívio para quem tem o BPC é a diferenciação entre o que é fixo e o que é passageiro.

Trabalhos informais ou outras entradas de dinheiro inseridas pontualmente no CadÚnico precisam ser analisados de acordo com as regras de renda do BPC. O registro de uma renda maior no CadÚnico, por si só, não significa automaticamente a perda do benefício, mas o INSS pode cruzar informações de diferentes bases para verificar se os critérios do BPC continuam sendo atendidos.

4. O que acontece se houver o aumento?

A boa notícia é que uma eventual identificação de renda acima do limite não significa, por si só, cancelamento automático do benefício. O INSS realiza procedimento de revisão e pode notificar o beneficiário para apresentar esclarecimentos e defesa antes da decisão.

O beneficiário é notificado previamente para apresentar esclarecimentos, documentos e sua defesa antes de qualquer decisão definitiva de cancelamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido no procedimento de revisão.

5. O que realmente bloqueia o seu benefício

Mais do que o próprio aumento de renda, a falta de atualização cadastral pode levar a problemas na manutenção do benefício.

O CadÚnico deve ser atualizado obrigatoriamente a cada 24 meses (2 anos), ou sempre que houver qualquer mudança real na situação da família, como mudança de endereço, alteração de renda ou trabalho e mudança na composição familiar.