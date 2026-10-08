BPC cortado por aumento de renda? Entenda quando o benefício corre risco

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Juliana Rodrigues
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:11
Milhares de brasileiros que dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC) vivem com a incerteza de que qualquer mudança financeira na família possa comprometer o pagamento do auxílio.
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No entanto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que a atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) com valores um pouco mais altos não resulta automaticamente no corte do benefício pago pelo INSS.
Abaixo, detalhamos o que diz a regra oficial e os pontos que todo beneficiário precisa conhecer para proteger seus direitos.
Segundo o MDS, a renda informada no CadÚnico não repercute diretamente de forma automática no BPC. Isso acontece porque as regras de cálculo e os conceitos de grupo familiar usados pelo BPC e pelo CadÚnico possuem diferenças fundamentais previstas em lei.
Portanto, registrar uma renda um pouco maior no sistema do cadastro social não significa que o cidadão ultrapassou o limite para ter direito ao benefício. A análise do BPC segue critérios e legislações próprias, passando por leituras técnicas distintas antes de qualquer decisão.
Para saber se o governo considera que a família "ultrapassou o teto", é preciso olhar para a lei. O limite legal de renda familiar mensal por pessoa para ter direito ao BPC é de 1/4 do salário mínimo.
Com base no salário mínimo vigente de R$ 1.621, esse limite por integrante da casa corresponde a R$ 405,25. É esse valor por pessoa que serve como referência legal para a análise da renda do BPC.
Muitas famílias levam um susto porque a renda no papel acaba subindo um pouco e ultrapassa os R$ 405,25 por pessoa, mas isso não significa perda imediata do auxílio.
A legislação permite considerar no cálculo da renda familiar os gastos comprovados relacionados à deficiência ou à idade, como medicamentos, fraldas, consultas e tratamentos de saúde que não sejam fornecidos gratuitamente pelo poder público.
Quando esses custos essenciais com saúde são considerados, a renda por pessoa pode cair novamente para dentro do limite, conforme as regras aplicáveis ao caso.
Outro ponto de alívio para quem tem o BPC é a diferenciação entre o que é fixo e o que é passageiro.
Trabalhos informais ou outras entradas de dinheiro inseridas pontualmente no CadÚnico precisam ser analisados de acordo com as regras de renda do BPC. O registro de uma renda maior no CadÚnico, por si só, não significa automaticamente a perda do benefício, mas o INSS pode cruzar informações de diferentes bases para verificar se os critérios do BPC continuam sendo atendidos.
A boa notícia é que uma eventual identificação de renda acima do limite não significa, por si só, cancelamento automático do benefício. O INSS realiza procedimento de revisão e pode notificar o beneficiário para apresentar esclarecimentos e defesa antes da decisão.
O beneficiário é notificado previamente para apresentar esclarecimentos, documentos e sua defesa antes de qualquer decisão definitiva de cancelamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido no procedimento de revisão.
Mais do que o próprio aumento de renda, a falta de atualização cadastral pode levar a problemas na manutenção do benefício.
O CadÚnico deve ser atualizado obrigatoriamente a cada 24 meses (2 anos), ou sempre que houver qualquer mudança real na situação da família, como mudança de endereço, alteração de renda ou trabalho e mudança na composição familiar.
Para beneficiários do BPC incluídos nos processos de qualificação cadastral, a falta de regularização pode levar à exclusão do Cadastro Único e, nesse caso, o benefício poderá ser suspenso. Por isso, manter os dados em dia é uma das principais medidas para evitar problemas na manutenção do benefício.