SEM FILA NO CRAS

BPC estende prazo do CadÚnico até 2027 para beneficiários acamados ou com mobilidade reduzida

Documento de impossibilidade física impede o bloqueio do salário mínimo para quem não pode ir ao posto do CRAS

Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:13

O INSS permite outra renda na mesma casa sem cortar o BPC do idoso. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

Uma nova diretriz do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) estendeu até 31 de dezembro de 2027 o prazo de atualização no Cadastro Único (CadÚnico) para beneficiários do BPC com impossibilidade comprovada de locomoção. A regra é restrita a quem já constava no antigo Formulário de Impossibilidade e paralisa a suspensão do pagamento de R$ 1.741 (salário mínimo projetado para 2027). Para novos casos ou demais cadastros, as regras e os prazos regulares do pente-fino do INSS continuam valendo.

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O obstáculo do deslocamento e a resposta da lei

A mudança veio com a Instrução Normativa Conjunta nº 2, criada para resolver o problema frequente da falta de transporte ou de condições de saúde para quem precisa de ajuda até para sair da cama.

Muitas famílias gastavam recursos essenciais improvisando trajetos até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Agora, a entrega formal da declaração de impossibilidade impede a suspensão automática da renda enquanto o município organiza a visita técnica na residência.

O caminho prático para pedir a visita em casa

Para que o INSS e a assistência social do município validem o pedido sem entraves, o parente responsável deve seguir este roteiro:

Pegue o documento: baixe a declaração de impossibilidade direto pelo portal ou aplicativo Meu INSS ou retire o modelo na recepção do CRAS.

Anexe as provas: junte laudos, atestados médicos recentes ou relatórios que comprovem a limitação física do titular.

Vá ao CRAS pelo titular: o familiar ou responsável legal faz a entrega dos documentos no posto local, sem a necessidade de deslocar a pessoa acamada.

Entre na fila da busca ativa: o pedido é registrado no sistema, garantindo a continuidade do benefício enquanto a prefeitura cumpre o itinerário de atendimento domiciliar.

Menos burocracia e mais tempo para as prefeituras

A prorrogação até o final de 2027 não interrompe o pente-fino do governo federal contra irregularidades no CadÚnico, mas ajusta o ritmo de cobrança sobre quem tem restrições reais de saúde.

Além de assegurar a renda de quem depende desse valor para alimentação e remédios, a medida reduz o risco de ações na Justiça Federal por cortes indevidos — um custo que, para a União, costuma superar a manutenção temporária do benefício.