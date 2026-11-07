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BPC estende prazo do CadÚnico até 2027 para beneficiários acamados ou com mobilidade reduzida

Documento de impossibilidade física impede o bloqueio do salário mínimo para quem não pode ir ao posto do CRAS

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:13

O INSS permite outra renda na mesma casa sem cortar o BPC do idoso.
O INSS permite outra renda na mesma casa sem cortar o BPC do idoso. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

Uma nova diretriz do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) estendeu até 31 de dezembro de 2027 o prazo de atualização no Cadastro Único (CadÚnico) para beneficiários do BPC com impossibilidade comprovada de locomoção. A regra é restrita a quem já constava no antigo Formulário de Impossibilidade e paralisa a suspensão do pagamento de R$ 1.741 (salário mínimo projetado para 2027). Para novos casos ou demais cadastros, as regras e os prazos regulares do pente-fino do INSS continuam valendo.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC

O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI
A nova regra elimina a necessidade de comparecer a órgãos municipais para cancelamento prévio. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A mudança evita o travamento sistêmico e as rejeições automáticas nas análises do INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O pedido de desligamento voluntário é feito no mesmo formulário de solicitação do BPC. por Lyon Santos/MDS
A solicitação digital pode ser realizada diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. por Lyon Santos/MDS
O cidadão também pode fazer o requerimento por telefone através da Central 135. por AGENCIA BRASIL
O atendimento presencial continua disponível nas agências da Previdência Social de todo o país. por AGENCIA BRASIL
O solicitante do BPC deve ser obrigatoriamente o Responsável Familiar cadastrado no CadÚnico. por AGENCIA BRASIL
O Bolsa Família segue ativo durante a análise técnica para garantir a renda familiar. por AGENCIA BRASIL
O INSS desconsidera o Bolsa Família para apurar o limite de renda por pessoa. por AGENCIA BRASIL
Parcelas pagas na espera são deduzidas dos valores retroativos após a aprovação do BPC. por Wilson Moreno/Secom/PMM
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O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI

O obstáculo do deslocamento e a resposta da lei

A mudança veio com a Instrução Normativa Conjunta nº 2, criada para resolver o problema frequente da falta de transporte ou de condições de saúde para quem precisa de ajuda até para sair da cama.

Muitas famílias gastavam recursos essenciais improvisando trajetos até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Agora, a entrega formal da declaração de impossibilidade impede a suspensão automática da renda enquanto o município organiza a visita técnica na residência.

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Pagamento do BPC em novembro de 2026: veja o calendário oficial do INSS

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O caminho prático para pedir a visita em casa

Para que o INSS e a assistência social do município validem o pedido sem entraves, o parente responsável deve seguir este roteiro:

Pegue o documento: baixe a declaração de impossibilidade direto pelo portal ou aplicativo Meu INSS ou retire o modelo na recepção do CRAS.

Anexe as provas: junte laudos, atestados médicos recentes ou relatórios que comprovem a limitação física do titular.

Vá ao CRAS pelo titular: o familiar ou responsável legal faz a entrega dos documentos no posto local, sem a necessidade de deslocar a pessoa acamada.

Entre na fila da busca ativa: o pedido é registrado no sistema, garantindo a continuidade do benefício enquanto a prefeitura cumpre o itinerário de atendimento domiciliar.

Menos burocracia e mais tempo para as prefeituras

A prorrogação até o final de 2027 não interrompe o pente-fino do governo federal contra irregularidades no CadÚnico, mas ajusta o ritmo de cobrança sobre quem tem restrições reais de saúde.

Além de assegurar a renda de quem depende desse valor para alimentação e remédios, a medida reduz o risco de ações na Justiça Federal por cortes indevidos — um custo que, para a União, costuma superar a manutenção temporária do benefício.

Calendário do BPC de novembro de 2026

O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos do BPC para o mês de novembro de 2026. por Shutterstock
Os depósitos começam no dia 24 de novembro para quem possui o benefício com final 1. por Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Beneficiários que recebem com cartão de final 2 têm os valores liberados no dia 25 de novembro. por Wilson Moreno/Secom/PMM
O cronograma segue no dia 26 de novembro para os cartões terminados em 3. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os pagamentos continuam nos dias seguintes, contemplando os finais 4, 5, 6, 7 e 8 de forma organizada. por Foto: Arquivo/Âncora1
A reta final do calendário de novembro de 2026 acontece nos dias 4 e 7 de dezembro para os finais 9 e 0. por Lyon Santos/MDS
É possível consultar o extrato de pagamento de forma simples pelo aplicativo Meu INSS ou ligando para o 135. por Reprodução
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O INSS divulgou o calendário oficial de pagamentos do BPC para o mês de novembro de 2026. por Shutterstock

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