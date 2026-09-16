BPC passa a R$ 1.621 em 2026 e exige atenção ao CadÚnico e à biometria

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Juliana Rodrigues
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19:00
O novo valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 2026 é de R$ 1.621,00. Com o reajuste do salário mínimo, o limite de renda familiar por pessoa para o critério geral de acesso ao benefício passou para R$ 405,25. O BPC é destinado a pessoas com deficiência de qualquer idade e idosos a partir de 65 anos que atendam aos critérios de baixa renda.
Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício
Além do critério de renda, o governo exige inscrição atualizada da família no Cadastro Único (CadÚnico), CPF dos integrantes da família e registro biométrico do titular ou, quando necessário, do responsável legal.
Para quem cuida de uma pessoa com deficiência e vive com o orçamento apertado, cada centavo conta. A regra geral do BPC exige renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo, o equivalente a R$ 405,25 em 2026.
Porém, existe um detalhe importante: determinadas despesas de saúde, medicamentos, alimentação especial e fraldas podem ser consideradas no cálculo da renda familiar, desde que atendidos os critérios previstos nas regras do benefício.
Se você teve o pedido negado no passado porque a renda da sua família ultrapassava o limite, vale verificar novamente se a composição familiar, a renda e as demais condições atuais atendem aos critérios do benefício.
Ao mesmo tempo em que o valor do benefício acompanha o novo salário mínimo, o governo mantém exigências para atualização cadastral e identificação dos beneficiários. Para evitar problemas no pagamento, fique atento a estes pontos principais:
• Biometria em dia: o titular do benefício ou seu responsável legal precisa ter registro biométrico nas bases aceitas pelo governo, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Título de Eleitor ou a base da Polícia Federal. A biometria é requisito para concessão e manutenção do BPC.
• Mudou algo em casa? avise o CRAS: alterações na composição familiar, endereço e outras informações do cadastro devem ser atualizadas. O CadÚnico precisa estar atualizado, e o prazo máximo geral é de 24 meses.
• Quem mora sozinho deve observar as regras de atualização: famílias unipessoais têm exigência específica de atualização cadastral em domicílio, com exceções previstas para determinadas situações.
• Atenção às regras: o BPC é um benefício assistencial. Ele garante o pagamento de um salário mínimo por mês, mas não paga 13º salário e não gera pensão por morte.
Para monitorar a situação do benefício e fazer solicitações, o cidadão pode utilizar o aplicativo ou site Meu INSS e a central 135.