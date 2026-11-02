ECONOMIA CRIATIVA

Brasil perde mais de ,7 milhões de leitores em cinco anos, diz pesquisa

Mercado livreiro enfrenta os desafios do mundo digital, mas continua vivo economicamente

Lucas Pereira

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:00

O setor editorial e livreiro reúne mais de 51 mil empresas e estabelecimentos ativos, que geram mais de 70 mil empregos diretos Crédito: Reprodução

De Jorge Amado a Itamar Vieira Jr, passando por Zélia Gattai, João Ubaldo Ribeiro e Carla Akotirene, a literatura na Bahia sempre foi uma das expressões culturais mais pungentes da cultura local. Entretanto, nos últimos anos, o hábito de ler tem perdido força na população em geral. Entre 2019 e 2024, houve um decréscimo de 6,7 milhões de brasileiros leitores, conforme levantamento da Câmara Brasileira do Livro (CBL), em parceria com a Nielsen BookData.

Entre os motivos apresentados estão a falta de tempo (24%), falta de livrarias ou locais para compra perto das residências (28%) e o entendimento que “livro é caro” (35%).

Ainda assim, o setor segue aquecido do ponto de vista econômico, segundo a CBL. O setor editorial e livreiro reúne mais de 51 mil empresas e estabelecimentos ativos, que geram mais de 70 mil empregos diretos em 2.495 municípios brasileiros; um crescimento de 13% entre 2023 e 2025.

Apenas na região Nordeste, são mais de 6,7 mil estabelecimentos da chamada cadeia do livro, se consolidando como o segundo maior mercado e polo de estabelecimentos do país (atrás apenas do Sudeste, que lidera com 29,9 mil estabelecimentos. Na capital baiana, de acordo com a Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), são 198 locais físicos ativos, cadastrados como comércio de livros. Entre 2020 e 2026, outros 98 acabaram fechados.

Somente no ano passado, foram vendidos mais de 185,10 milhões de exemplares no mercado consumidor, um aumento de 6,5% em relação à 2024, com livros da categoria “literatura e gerais” responsável por 48% do setor, seguido por “religiosos”, “didáticos” e “CTP (científicos, técnicos e profissionais)”, respectivamente, 30%, 16% e 6%.

Uma das responsáveis por movimentar esse setor foi a estudante de jornalismo Maria Luisa Neves, de 21 anos. Apaixonada por literatura, a baiana conta que possui entre 300 e 400 exemplares físicos em casa e que adquiriu gosto pela coisa quando era mais nova:

“Eu tinha uns 11 anos quando uma amiga da escola me emprestou um livro para ler, que foi A Seleção, e depois disso não parei mais, são 10 anos de vida literária”, contou a jovem, que possui uma página nas redes sociais para falar sobre o tema.

Apesar das postagens terem dada uma diminuída nos últimos meses devido à falta de tempo ocasionada pelas obrigações do sexto semestre de jornalismo, o projeto é uma forma de conciliar os dois universos: “a leitura ela veio muito como uma função de terapia para mim, então (a página) é algo que eu consigo trabalhar, treinar mais essas habilidades de social media, de produzir conteúdo, edição de vídeo, só que voltado para uma coisa que eu gosto, sabe?”, revelou.

Maria Luisa conta que desde 2020 contabiliza em listas o que leu ao longo do ano; somente em 2026 foram 30 exemplares (e contando), mas que seu melhor ano, 2023, registrou 71 livros lidos.

Digital x Real

Hoje, além da concorrência da atenção com as redes sociais, as lojas físicas enfrentam as gigantes digitais como a Amazon e demais empresas de e-market, que com seus preços mais competitivos e frete grátis, acabam capturando o consumidor pela praticidade.

Apesar disso, os dados levantados pela CBL e Nielsen mostram um cenário de resistência dos canais reais e físicos; visto que, segundo a pesquisa, muitos dos entrevistados apontam que preferem ir a uma loja pelo desejo de ver e folhear o livro antes de comprar (52,3% dos casos) e por causa da conveniência de sair da loja já com a obra em mãos (44,3%).

Amante da experiência sensorial provocada pelos exemplares físicos, ela conta que chegou a ter um Kindle por ser “mais fácil de levar para os lugares”, mas que o vendeu em 2023. Ainda assim, reconhece a facilidade dos livros digitais (E-books), especialmente pelos preços menores.

Na contramão da digitalização, o casal Ana Albuquerque e Mário Júnior resolveram abrir um sebo no bairro do Imbuí, em agosto deste ano, como um segundo passo após os encontros literários que organizavam ganharem alguma visibilidade:

“A gente fez por dois anos uma feira literária que ficava na praça ali do Imbuí, na rua mesmo. A gente chegava de manhã, armava as estantes, colocava os livros, era meio que um garimpo; por dois anos, sempre no segundo no domingo de cada mês, a gente fazia a feira. Só que as pessoas sentiam a necessidade de mais vezes, pedia para a gente fazer mais vezes, só que era muito cansativo descer aqueles livros todos, carregar, depois tirar tudo no final do dia. E daí a gente pensou: ‘Olha, um espaço físico daria certo’. E aí que veio a ideia do sebo”, contou Júnior, ao CORREIO.

O técnico em radiologia e a professora de história criaram então o Sebo de Salem, no Shopping Gaivota, ponto de encontro para amantes de livros, entusiasmados pelos preços que variam entre R$ 5, R$ 12 e R$ 20, mas também pela causa animal, outra paixão deles, que ajudou a batizar a loja homenageando o pet deles, Salem:

“Nós já temos esse projeto (@vamosalimentarumpet) há mais de 8 anos. E quando a gente iniciou ele, jamais a gente cogitou lincar com o sebo, por exemplo. Foi muito natural, simplesmente foi acontecendo. A gente agora tem um sebo e ele consegue suprir algumas necessidades básicas do nosso projeto também”, contou.

Com um acervo com mais de 15 mil livros adquiridos e uma alta rotatividade dos exemplares, o casal aponta que o movimento nesses três meses tem sido bom, mas que o boca-a-boca e a fidelização dos clientes, através de grupos e um Clube do Livro, tem sido fundamental para os resultados:

“As pessoas vão lá e elas gostam o tanto do espaço, que elas querem fazer foto, fazer vídeo e isso termina que vai viralizando nas redes, elas vão postando, as pessoas que viram sentem vontade de ir para poder também tirar foto e filmar, comprar livro, postar. É até clichê, mas a gente só se conecta com outros seres humanos. Então, por mais que o avanço tecnológico venha com força, não tem como substituir algumas coisas e uma delas é justamente isso, o contato e as experiências com os outros e o mundo literário”, refletiu Júnior.

Vale pontuar que um dado que corrobora para essa visão foram os recordes de público alcançados em dois eventos voltados à literatura em Salvador: a Bienal do Livro e a Feira Literataria Internacional do Pelourinho (Flipelô). Realizadas neste ano em abril e setembro, respectivamente, os dois eventos registraram mais de 660 mil visitantes, somados os eventos.

A importância de ambos festivais é vista como fundamental para ambos entrevistados, por proporcionar, na visão do empresário, um enriquecimento cultural e da cena local:

“Eu acho que qualquer tipo de evento, organização que fomente isso da cultura em si, que alimente e traga de volta para nossa sociedade, é de extrema importância. Eu vejo com muita importância, eu acho que todo mundo tem que abraçar isso mesmo”.

Onde encontrar livros em Salvador

Na última quinta-feira (29), comemorou-se o Dia Nacional do Livro, data que homenageia a inauguração da Biblioteca Nacional do Brasil, em 1810. O CORREIO listou locais onde ainda é possível encontrar livros físicos para empréstimo ou mesmo compra por um preço mais acessível.

Mais que as grandes livrarias de shopping, é possível encontrar um bom livrinho em outros pontos, seja de graça ou por um preço mais em conta, como no caso dos sebos. Além do Sebo do Salém, de Júnior e Ana, um dos mais conhecidos na capital baiana é o Sebo João Brandão, que fica na Rua Ruy Barbosa, Centro.

Em Cajazeiras, ali na região da Rótula da Feirinha, está o Sebo Cajazeiras; o Cantinho do Sebo, está na Pituba, na Rua Minas Gerais, e no Shopping Center Lapa; também nas imediações da Avenida Sete está o Sebo União, localizado no Edf. Sulacap.