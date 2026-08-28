ECONOMIA

Brasil tem 255 bilionários em 2026; veja quem são os 10 mais ricos

Eduardo Saverin mantém a liderança pelo quarto ano consecutivo, enquanto Ricardo Faria é quem mais subiu no ranking

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:53

Pelo quarto ano, Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil Crédito: Reprodução | Forbes

Pelo quarto ano seguido e mesmo tendo perdido patrimônio no período, o confundador do Facebook Eduardo Saverin lidera a lista dos maiores bilionários do Brasil. De acordo com o ranking divulgado pela Forbes na última quinta-feira (27), o Brasil tem 255 bilionários em 2026, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.

Entre os dez primeiros, quem mais subiu no ranking foi Ricardo Faria, da Granja Faria, que saltou da 21ª para a 10ª posição com o patrimônio quase dobrando. Já Carlos Alberto Sicupira foi o único do top 10 a cair de posição, recuando da 6ª para a 9ª colocação.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes 1 de 10

Dos 10 bilionários, nove são homens. A lista revelou que a maioria dos super ricos ficou ainda mais rica: 151 bilionários (59,2%) aumentaram a fortuna no período, 77 (30,2%) perderam riqueza e 27 (10,6%) mantiveram a fortuna.

Segundo os organizadores, a lista Forbes Bilionários Brasileiros é elaborada considerando várias fontes. Como ocorre com a Forbes nos Estados Unidos, a informação mais importante são as ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026.