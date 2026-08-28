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Brasil tem 255 bilionários em 2026; veja quem são os 10 mais ricos

Eduardo Saverin mantém a liderança pelo quarto ano consecutivo, enquanto Ricardo Faria é quem mais subiu no ranking

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:53

Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil
Pelo quarto ano, Eduardo Saverin é o homem mais rico do Brasil Crédito: Reprodução | Forbes

Pelo quarto ano seguido e mesmo tendo perdido patrimônio no período, o confundador do Facebook Eduardo Saverin lidera a lista dos maiores bilionários do Brasil. De acordo com o ranking divulgado pela Forbes na última quinta-feira (27), o Brasil tem 255 bilionários em 2026, com fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão.

Entre os dez primeiros, quem mais subiu no ranking foi Ricardo Faria, da Granja Faria, que saltou da 21ª para a 10ª posição com o patrimônio quase dobrando. Já Carlos Alberto Sicupira foi o único do top 10 a cair de posição, recuando da 6ª para a 9ª colocação.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes

1º lugar: Eduardo Luiz SaverinPosição 2026: 1º /  Posição 2025: 1º / Patrimônio 2026: R$ 162,9 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 227 bilhões / Variação: -28,24% (Perdeu) /Idade: 44 anos / Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: Meta / Facebook / Setor: Tecnologia. O cenário de aumento da competição entre as empresas de inteligência artificial provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta / Facebook nos 12 meses até junho de 2026, o que afetou o patrimônio do brasileiro Eduardo Saverin, mas não o suficiente para tirá-lo da liderança da lista, onde está desde 2023. Residente em Singapura desde 2012, o discreto Saverin possui a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Em julho de 2026, a empresa anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, da B Capital, que captou US$500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com ênfase em saúde e energia da América do Norte e da Ásia. por Reprodução | Gravesv38
2º lugar: Vicky Sarfati Safra e família / Posição 2026: 2º / Posição 2025: 2ºPatrimônio 2026: R$ 130,6 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 120,5 bilhões / Variação: +8,38% (Ganhou) / Idade: 74 anos / Naturalidade: Grécia / Brasil / Região: EST / Empresa: Banco Safra / Setor: Finanças. Viúva do banqueiro Joseph Safra, morto em dezembro de 2020, Vicky Sarfati herdou cerca de metade da fortuna do empresário, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, Esther, Alberto e David. No início de 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco. Alberto já havia se afastado do grupo em 2019 para fundar a gestora ASA. Vicky nasceu na Grécia pouco antes de sua família se mudar para o Brasil. Ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes. por Reprodução
3º lugar: Jorge Paulo Lemann e família / Posição 2026: 3º / Posição 2025: 3º / Patrimônio 2026: R$ 103,5 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 88 bilhões / Variação: +17,61% (Ganhou) / Idade: 86 anos / Naturalidade: RJ / Região: SE / Empresa: AB InBev / 3G Capital / Setor: Bebidas / Investimentos. Jorge Paulo Lemann manteve o terceiro lugar entre os bilionários brasileiros na edição de 2026. Ele é acionista controlador do gigante cervejeiro AB InBev, além de deter participações em conglomerados internacionais, como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). No Brasil, seu império inclui a São Carlos Empreendimentos, que tem como sócios seus filhos e os herdeiros de seus maiores sócios, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em maio de 2025, após três anos sem fechar grandes negócios, a 3G Capital comprou a empresa americana de tênis Skechers por cerca de US$ 9,4 bilhões.  por Reprodução/ Fundação Lemann
4º lugar: André Santos Esteves / Posição 2026: 4º / Posição 2025: 4º Patrimônio 2026: R$ 66,1 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 51 bilhões / Variação: +29,61% (Ganhou) / Idade: 58 anos / Naturalidade: RJ / Região: SE / Empresa: BTG Pactual / Setor: Finanças. O banco BTG Pactual teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 15,9 bilhões em 2025, alta de 34,7% em relação aos 12 meses anteriores. A valorização de 33% das ações nos 12 meses até 30 de junho multiplicou a fortuna de Esteves, principal acionista individual da instituição financeira. Em 1989, quando ainda estudava ciência da computação e matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele foi contratado como analista de sistemas do Banco Pactual, que tinha o ex-ministro Paulo Guedes entre seus fundadores. Quatro anos depois, tornou-se sócio. Entrou no rol dos bilionários em 2005, aos 37 anos, e nunca mais saiu. por Reprodução
5º lugar: Fernando Roberto Moreira Salles / Posição 2026: 5º / Posição 2025: 5º / Patrimônio 2026: R$ 50,3 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 40,2 bilhões /Variação: +25,12% (Ganhou) / Idade: 80 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE / Empresa: Itaú Unibanco / CBMM / Setor: Finanças / Mineração. Primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles (1912-2001), Fernando é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. Entre as atividades da família está a mineradora Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio. Em 2022, em um processo de reestruturação, Fernando comprou parte da participação dos irmãos Walther Júnior e João, mais voltados para atividades culturais, e ficou com 50% de participação. A EJ possui cerca de 33% das ações do Itaú. por Reprodução
6º lugar: Pedro Moreira Salles. Posição 2026: 6º /Posição 2025: 7º /Patrimônio 2026: R$ 46,6 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 38 bilhões /Variação: +22,63% (Ganhou) / Idade: 66 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE /Empresa: Itaú Unibanco / CBMM /Setor: Finanças / Mineração. Pedro é o terceiro filho do banqueiro Walther Moreira Salles. Como os irmãos Fernando, Walther Júnior e João, ele é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. Entre as atividades da família está a mineradora Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio. Em 2022, em um processo de reestruturação, Pedro comprou parte da participação dos irmãos e ficou com 44% de participação na EJ, sendo que seu filho ficou com 6%. A EJ possui cerca de 33% das ações do Itaú Unibanco. Pedro é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco. Em fevereiro de 2026, ele anunciou sua renúncia à presidência do conselho de administração da Alpargatas devido a atividades como professor adjunto da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, onde passará a residir. O cargo foi transferido a João Moreira Salles, filho de Pedro. por Alexandre Campbell
7º lugar: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles /Posição 2026: 7º /Posição 2025: 11º /Patrimônio 2026: R$ 38,8 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 29,3 bilhões /Variação: +32,42% (Ganhou) /Idade: 30 anos /Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: AB InBev / 3G Capital / Setor: Investimentos. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev, além das demais participações. O discreto Max, que entrou na lista em 2024, nasceu em São Paulo em novembro de 1995 e mora em Nova York. Ele já recebeu outras doações do pai, incluindo participação na São Carlos Empreendimentos. por Reprodução
8º lugar: Miguel Gellert Krigsner. Posição 2026: 8º /Posição 2025: 8º /Patrimônio 2026: R$ 35,7 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 34,2 bilhões / Variação: +4,39% (Ganhou) / Idade: 76 anos / Naturalidade: Bolívia / Brasil /Região: EST Empresa: O Boticário /Setor: CosméticosKrigsner nasceu em La Paz, na Bolívia, filho de pais judeus fugitivos do nazismo. A família mudou-se para Curitiba quando ele tinha 11 anos. Graduou-se em farmácia e bioquímica pela UFPR em 1975 e, em 1977, fundou uma farmácia de manipulação que daria origem ao império O Boticário. O empresário foi pioneiro nas franquias. Atualmente, a rede controla as marcas Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beautybox, Vult e O.U.i, entre outras. Ao lado do cunhado e sócio Artur Grynbaum, investiu na Cia. Tradicional de Comércio, dona de algumas das redes de bares e restaurantes mais conhecidas de São Paulo, como Pirajá, Lanchonete da Cidade e Bráz Pizzaria. Em 2025, o Boticário obteve um faturamento recorde, com vendas ao consumidor de R$ 38,1 bilhões. por Divulgação
9º lugar: Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família. Posição 2026: 9º /Posição 2025: 6º /Patrimônio 2026: R$ 35,4 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 39,1 bilhões /Variação: -9,46% (Perdeu) /Idade: 78 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE/ Empresa: AB InBev / 3G Capital /Setor: Bebidas / Investimentos.  Assim como os demais sócios da 3G Capital, Sicupira vem enfrentando um cenário desafiador para as atividades da companhia. A empresa foi afetada pela crise da Americanas no início de 2023. No entanto, a participação da empresa de investimentos na AB InBev vem sustentando o patrimônio dos sócios. Depois de vender sua participação na Kraft Heinz, a 3G Capital permaneceu sem fazer grandes negócios até o início de 2025, quando adquiriu a empresa de calçados Skechers. por Reprodução
10º lugar: Ricardo Castellar de Faria. Posição 2026: 10º/ Posição 2025: 21º /Patrimônio 2026: R$ 35,1 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 19,6 bilhões / Variação: +79,08% (Ganhou) /Idade: 51 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE /Empresa: Granja Faria /Setor: AlimentosEngenheiro agrônomo pela UFRGS, o carioca Faria é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital e presidente da Associação Catarinense de Avicultura. A granja foi criada em 2006, sendo a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. Emprega 2.700 funcionários em 34 unidades produtoras, fornecendo cerca de 16 milhões de ovos por dia. Em 2024, Faria adquiriu a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão e, em 2025, comprou o Grupo Hevo, da Espanha. Em março de 2026, a gestora Warburg Pincus adquiriu uma participação na Global Eggs, elevando o valuation da empresa para US$ 40 bilhões. por Reprodução
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1º lugar: Eduardo Luiz SaverinPosição 2026: 1º /  Posição 2025: 1º / Patrimônio 2026: R$ 162,9 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 227 bilhões / Variação: -28,24% (Perdeu) /Idade: 44 anos / Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: Meta / Facebook / Setor: Tecnologia. O cenário de aumento da competição entre as empresas de inteligência artificial provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta / Facebook nos 12 meses até junho de 2026, o que afetou o patrimônio do brasileiro Eduardo Saverin, mas não o suficiente para tirá-lo da liderança da lista, onde está desde 2023. Residente em Singapura desde 2012, o discreto Saverin possui a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Em julho de 2026, a empresa anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, da B Capital, que captou US$500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com ênfase em saúde e energia da América do Norte e da Ásia. por Reprodução | Gravesv38

Dos 10 bilionários, nove são homens. A lista revelou que a maioria dos super ricos ficou ainda mais rica: 151 bilionários (59,2%) aumentaram a fortuna no período, 77 (30,2%) perderam riqueza e 27 (10,6%) mantiveram a fortuna.

Segundo os organizadores, a lista Forbes Bilionários Brasileiros é elaborada considerando várias fontes. Como ocorre com a Forbes nos Estados Unidos, a informação mais importante são as ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026.

Além de serem públicos, esses dados são oficiais e auditados. Assim, a publicação pondera que, visto que a lista considera apenas as informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados. Na maioria dos casos não são considerados itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações, exceto se o participante da lista concordar em fornecer esses dados. Em alguns casos, o patrimônio de irmãos ou familiares pode ser consolidado ou separado.

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