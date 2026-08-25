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Brasileiros vão precisar de autorização online para viajar a 30 países da Europa; veja quais

ETIAS começa no fim de 2026 e terá custo de 20 euros, cerca de R$ 120, para turistas que hoje não precisam de visto

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:34

O Google Wallet agora permite cadastrar e salvar o passaporte digital em celulares Android no Brasil.
Novas regras do sistema ETIAS alteram o planejamento de viagens para a Europa no fim de 2026, com cobrança extra e cadastro obrigatório pela internet. Crédito: Crédito: Ilustração, IA/ Gemini

Viajar para a Europa vai custar mais e exigir um passo extra no planejamento a partir do último trimestre de 2026. A União Europeia confirmou a entrada em vigor do ETIAS European Travel Information and Authorisation System (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), um sistema eletrônico de segurança que passa a cobrar uma taxa de 20 euros (cerca de R$ 120 na cotação atual) de turistas de países que hoje não precisam de visto, incluindo o Brasil. A medida atinge diretamente quem pretende desembarcar em 30 nações do bloco, funcionando como uma pré-checagem migratória obrigatória que deve ser feita totalmente pela internet antes do embarque no aeroporto.

Os 10 passaportes mais poderosos do mundo; confira o ranking

Singapura – 192 destinos por Shutterstock
Japão e Coreia do Sul – 188 destinos por Shutterstock
 Espanha, Dinamarca, Luxemburgo, Suécia e Suíça – 186 destinos por Reprodução
França, Áustria, Bélgica, Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos e Noruega – 185 destinos por Sergii Figurnyi/Shutterstock.com
Portugal, Hungria, Eslováquia, Eslovénia e Emirados Árabes Unidos – 184 destinos por Shutterstock
Croácia, República Checa, Estónia, Malta, Nova Zelândia e Polónia – 183 destinos por
Austrália, Letónia, Liechtenstein e Reino Unido – 182 destinos por
Canadá, Islândia e Lituânia – 181 destinos por Shutterstock
Malásia – 180 destinos por ROSLAN RAHMAN / AFP
Estados Unidos – 179 destinos por Reprodução
1 de 10
Singapura – 192 destinos por Shutterstock

Países que passam a exigir o novo documento para turistas

A nova regra alcança praticamente todo o mapa tradicional do turismo no continente europeu. Países com intensa procura por brasileiros, como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça e Holanda, já estão confirmados na lista de territórios que vão cobrar a liberação digital. A exigência também inclui destinos de lazer e cultura como Grécia, Croácia, Áustria, Bélgica, Polônia, Dinamarca, Noruega, Suécia, República Tcheca e outros 12 países participantes, além de territórios integrados por fronteira aberta, a exemplo do Vaticano, Mônaco, San Marino e Andorra.

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A única exceção dentro da União Europeia é a Irlanda, que optou por ficar fora do acordo por conta de acordos prévios de imigração com o Reino Unido e continuará aplicando o controle tradicional de entrada para passageiros vindos do Brasil.

Funcionamento e prazos do período de transição em 2026

Para evitar confusão nos aeroportos e garantir que passageiros e companhias aéreas consigam se adaptar à novidade sem cancelamentos repentinos, as autoridades europeias definiram uma implementação em duas etapas. Durante os primeiros seis meses após o lançamento da plataforma, a emissão do documento será fortemente recomendada, mas quem esquecer ou não souber da novidade ainda poderá passar pela imigração, desde que cumpra todas as exigências rotineiras, como comprovação financeira, reserva de hospedagem e seguro de viagem.

Em seguida, o sistema entra em uma segunda fase de tolerância, também com duração de seis meses, quando a autorização se torna oficialmente obrigatória. Nessa etapa intermediária, se o turista comprovar que está desembarcando no continente pela primeira vez desde a estreia do sistema, a imigração ainda terá autorização para liberar a entrada em caráter excepcional, reduzindo o risco de passageiros serem deportados por falta de informação.

Documentos e informações para preencher o formulário online

Todo o procedimento será realizado diretamente pelo site ou aplicativo oficial mantido pela União Europeia, eliminando a necessidade de agendamento em consulados, entrevistas presenciais ou envio físico de papéis. Para preencher o cadastro, o passageiro precisa ter em mãos um passaporte brasileiro válido por pelo menos três meses além da data planejada para deixar o continente, um endereço de e-mail ativo para receber o comprovante e um cartão de crédito ou débito internacional para quitar o valor da taxa.

No formulário, serão solicitados dados pessoais básicos, ocupação profissional, nível de escolaridade e o primeiro país onde o viajante pretende pousar. O sistema também inclui perguntas padrão sobre segurança pública, antecedentes criminais e histórico de viagens a regiões em conflito. Na maioria dos casos, o cruzamento de dados com as bases policiais internacionais acontece em minutos, liberando a autorização de forma quase instantânea no e-mail cadastrado.

Regras de validade do cadastro e público com direito a isenção

Depois de emitido e aprovado pelas autoridades europeias, o documento permanece válido por três anos consecutivos ou até o vencimento do passaporte que foi utilizado no cadastro, o que acontecer primeiro. Ao longo desse período, o turista pode entrar e sair do continente quantas vezes quiser, respeitando sempre o limite de até 90 dias de permanência a cada intervalo de 180 dias.

A cobrança dos 20 euros não será aplicada para todos os perfis de viajantes. Menores de 18 anos e pessoas com mais de 70 anos têm direito à isenção total da taxa, tornando o processo gratuito para esses dois grupos. No entanto, mesmo sem efetuar o pagamento, crianças, adolescentes e idosos continuam obrigados a preencher o formulário pela internet para garantir o registro digital individual antes de embarcar.

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Viagem Férias Passaporte Europa

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