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Brasília coloca dois filmes na corrida pelo Oscar 2027, um deles com Pedro Bial no elenco

A Conspiração Condor e A Natureza das Coisas Invisíveis estão entre os 15 títulos que disputam a escolha da Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

O jornalista e apresentador Pedro Bial caracterizado no elenco de
Pedro Bial interpreta Carlos Lacerda em "A Conspiração Condor", um dos longas com DNA de Brasília que disputam vaga pelo Brasil no Oscar 2027. Crédito: Divulgação/Pandora Filmes

A Academia Brasileira de Cinema abriu a corrida oficial pelo Oscar 2027 e incluiu duas produções ligadas diretamente a Brasília na lista preliminar de 15 concorrentes nacionais. A seleção oficial busca definir qual produção brasileira vai disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na cerimônia dos Estados Unidos. Entre os títulos habilitados estão o suspense de época "A Conspiração Condor", que conta com a participação do apresentador Pedro Bial, e o premiado "A Natureza das Coisas Invisíveis", drama de estreia da cineasta brasiliense Rafaela Camelo.

Bastidores e cenas das produções de Brasília na disputa pelo Oscar 2027

A atriz Mel Lisboa no papel da jornalista Silvana, protagonista que investiga documentos sigilosos e mortes políticas no suspense "A Conspiração Condor" por Divulgação/Pandora Filmes
Cena do longa "A Natureza das Coisas Invisíveis", drama de estreia da brasiliense Rafaela Camelo rodado no Distrito Federal e premiado no Festival de Gramado. por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "A Conspiração Condor", suspense político dirigido por André Sturm sobre a investigação das mortes de Juscelino Kubitschek e João Goulart na década de 1970. por Divulgação/Pandora Filmes
O jornalista e apresentador Pedro Bial caracterizado no elenco de "A Conspiração Condor", interpretando o político Carlos Lacerda (1914–1977). por Divulgação/Pandora Filmes
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A atriz Mel Lisboa no papel da jornalista Silvana, protagonista que investiga documentos sigilosos e mortes políticas no suspense "A Conspiração Condor" por Divulgação/Pandora Filmes

Investigação política e mortes suspeitas em 1976

Dirigido por André Sturm, "A Conspiração Condor" mergulha na década de 1970 para acompanhar a apuração sobre as circunstâncias que cercaram a morte de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. A trama coloca a jornalista Silvana no centro de uma perigosa rede de espionagem e documentos sigilosos em plena ditadura militar.

O longa reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema nacional. Mel Lisboa interpreta a protagonista que conduz a apuração dos fatos, contracenando diretamente com Dan Stulbach nos bastidores da apuração. A produção traz ainda a presença do jornalista e apresentador Pedro Bial no elenco, ao lado de atores consolidados como Zé Carlos Machado, Nilton Bicudo, Marat Descartes, Maria Manoella e Lavínia Pannunzio.

Amizade de infância e reconhecimento em festivais

A segunda produção com laços no Distrito Federal é "A Natureza das Coisas Invisíveis", primeiro longa-metragem de ficção comandado por Rafaela Camelo. A história acompanha o encontro entre Glória e Sofia, duas meninas de 10 anos que criam um laço em um hospital de Brasília durante as férias e viajam juntas com as mães para o interior de Goiás para lidar com perdas, despedidas e descobertas sobre a espiritualidade.

O projeto foi rodado na capital federal e reúne no elenco a atriz Camila Márdila, no papel de mãe de uma das crianças, ao lado de Aline Marta Maia, que recebeu o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado pelo trabalho na obra. As protagonistas mirins são interpretadas pelas jovens Laura Brandão e Serena, com participação de Larissa Mauro. O filme também foi o responsável por encerrar a programação do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Lista completa dos 15 filmes pré-selecionados ao Oscar 2027

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100 Dias, de Carlos Saldanha

A Conspiração Condor, de André Sturm

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

Feito Pipa, de Allan Deberton

Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Malês, de Antonio Pitanga

Nosso Segredo, de Grace Passô

O Rei da Internet, de Fabrício Bittar

Papagaios, de Douglas Soares

Quando Vira a Esquina, de Chris Alcazar

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martin

Próximos passos da escolha na Academia

A relação dos 15 pré-selecionados reúne obras de diferentes estados, incluindo projetos assinados por nomes como Carlos Saldanha, Antonio Pitanga e Grace Passô. A comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema analisa agora o conjunto de inscritos para afunilar a disputa.

Nas próximas semanas, o júri vai anunciar a lista reduzida de finalistas e, em seguida, oficializar o filme escolhido para representar o Brasil na campanha pelo Oscar 2027. O longa escolhido passará pela avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos na tentativa de garantir um lugar definitivo entre os cinco indicados mundiais ao prêmio.

Tags:

Filme Oscar Brasília

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