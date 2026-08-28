CORRIDA PELO OSCAR

Brasília coloca dois filmes na corrida pelo Oscar 2027, um deles com Pedro Bial no elenco

A Conspiração Condor e A Natureza das Coisas Invisíveis estão entre os 15 títulos que disputam a escolha da Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil

Maiara Baloni

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Pedro Bial interpreta Carlos Lacerda em "A Conspiração Condor", um dos longas com DNA de Brasília que disputam vaga pelo Brasil no Oscar 2027. Crédito: Divulgação/Pandora Filmes

A Academia Brasileira de Cinema abriu a corrida oficial pelo Oscar 2027 e incluiu duas produções ligadas diretamente a Brasília na lista preliminar de 15 concorrentes nacionais. A seleção oficial busca definir qual produção brasileira vai disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na cerimônia dos Estados Unidos. Entre os títulos habilitados estão o suspense de época "A Conspiração Condor", que conta com a participação do apresentador Pedro Bial, e o premiado "A Natureza das Coisas Invisíveis", drama de estreia da cineasta brasiliense Rafaela Camelo.

Bastidores e cenas das produções de Brasília na disputa pelo Oscar 2027 1 de 4

Investigação política e mortes suspeitas em 1976

Dirigido por André Sturm, "A Conspiração Condor" mergulha na década de 1970 para acompanhar a apuração sobre as circunstâncias que cercaram a morte de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. A trama coloca a jornalista Silvana no centro de uma perigosa rede de espionagem e documentos sigilosos em plena ditadura militar.

O longa reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema nacional. Mel Lisboa interpreta a protagonista que conduz a apuração dos fatos, contracenando diretamente com Dan Stulbach nos bastidores da apuração. A produção traz ainda a presença do jornalista e apresentador Pedro Bial no elenco, ao lado de atores consolidados como Zé Carlos Machado, Nilton Bicudo, Marat Descartes, Maria Manoella e Lavínia Pannunzio.

Amizade de infância e reconhecimento em festivais

A segunda produção com laços no Distrito Federal é "A Natureza das Coisas Invisíveis", primeiro longa-metragem de ficção comandado por Rafaela Camelo. A história acompanha o encontro entre Glória e Sofia, duas meninas de 10 anos que criam um laço em um hospital de Brasília durante as férias e viajam juntas com as mães para o interior de Goiás para lidar com perdas, despedidas e descobertas sobre a espiritualidade.

O projeto foi rodado na capital federal e reúne no elenco a atriz Camila Márdila, no papel de mãe de uma das crianças, ao lado de Aline Marta Maia, que recebeu o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado pelo trabalho na obra. As protagonistas mirins são interpretadas pelas jovens Laura Brandão e Serena, com participação de Larissa Mauro. O filme também foi o responsável por encerrar a programação do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Lista completa dos 15 filmes pré-selecionados ao Oscar 2027

100 Dias, de Carlos Saldanha

A Conspiração Condor, de André Sturm

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Cinco Tipos de Medo, de Bruno Bini

Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

Feito Pipa, de Allan Deberton

Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Malês, de Antonio Pitanga

Nosso Segredo, de Grace Passô

O Rei da Internet, de Fabrício Bittar

Papagaios, de Douglas Soares

Quando Vira a Esquina, de Chris Alcazar

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martin

Próximos passos da escolha na Academia

A relação dos 15 pré-selecionados reúne obras de diferentes estados, incluindo projetos assinados por nomes como Carlos Saldanha, Antonio Pitanga e Grace Passô. A comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema analisa agora o conjunto de inscritos para afunilar a disputa.