PETROQUÍMICA

Braskem apresenta planos para o futuro

Nova gestão diz que vai manter investimentos em manutenção e atualização de centrais na Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:03

Central petroquímica da Braskem em Camaçari Crédito: Ricardo Fontes / Azus Produtora

Com a mudança societária e uma consequente evolução da governança no último trimestre, a Braskem revisou suas prioridades para o segundo semestre de 2026 com o objetivo de fortalecer sua resiliência, competitividade e capacidade de geração de valor sustentável.

“A agenda estratégica passa a concentrar esforços na otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo a Braskem Idesa, preservando a liquidez, fortalecendo a geração de caixa e assegurando maior flexibilidade financeira para apoiar o crescimento futuro”, diz Hélcio Tokeshi, CEO da Braskem.

Além disso, a companhia manterá foco na excelência operacional, no aumento da eficiência, na captura de sinergias com a Petrobras e na implementação de iniciativas capazes de ampliar a rentabilidade. Também está prevista a aceleração do Programa de Transformação, com a conclusão do mapeamento de oportunidades de geração de valor e a captura dos benefícios identificados, contribuindo para resultados consistentes no curto e no longo prazo. A empresa seguirá atuando para promover um ambiente de negócios mais competitivo para a indústria química e petroquímica brasileira, destacou o executivo.

“Essas prioridades são sustentadas por compromissos que permanecem inegociáveis para a companhia, entre eles, o cumprimento dos acordos relacionados ao Case de Alagoas e a manutenção da segurança como valor inegociável, garantindo operações confiáveis, seguras e alinhadas aos mais altos padrões de excelência operacional”, completa Hélcio.

Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores da Braskem, destacou a importância do custo da matéria-prima para dar competitividade à indústria química. Ela lembrou que as centrais da empresa na Bahia possuem uma produção relevante baseadas em eteno, que representam cerca de 30% de tudo o que a empresa produz a partir da partícula. Segundo ela, o complexo de Camaçari é relevante por ser integrado com diversos clientes e tem recebido investimentos para se tornar mais competitivo.

"A gente fez um projeto em 2017 para aumentar a flexibilidade dessa central", destacou, lembrando que as unidades foram inauguradas na década de 70. "A gente vem investindo em manutenção para manter integridade, confiabilidade das plantas, mas temos também investimentos para buscar um aumento de competitividade", destacou.

Carlos Brandão, CFO da companhia, garantiu que o cuidado com os ativos da companhia continua sendo uma prioridade para manter a operação sustentável a e o equilíbrio operacional eh do negócio. "Todas as nossas operações hoje estão em plena capacidade, gerando importantes resultados para a companhia. E o programa de manutenção e os investimentos para a renovação de ativos fazem parte dos nossos planos", ressaltou.

A Braskem registrou Ebitda consolidado de US$ 1.043 bilhão (R$ 5.253 bilhões) no segundo trimestre de 2026 (2T26). O resultado foi impulsionado, principalmente, em função dos aumentos dos spreads químicos e petroquímicos no mercado internacional, combinado com as capturas comerciais realizadas pela companhia.

"No segundo trimestre, o cenário macroeconômico global permaneceu volátil em razão do conflito no Oriente Médio, que restringiu a oferta de matérias-primas globalmente, principalmente para a Ásia. Consequentemente, essa combinação de fatores elevou os preços de petróleo e da nafta no mercado internacional, que é nossa principal matéria-prima," observa Carlos Brandão. "Com a elevação do custo de produção do produtor marginal na Ásia, os preços de resinas e químicos foram pressionados positivamente comparado ao primeiro trimestre, o que resultou na expansão dos spreads", completa Brandão.

No período, houve um consumo líquido de caixa de aproximadamente US$ 15 milhões em razão, principalmente, da variação negativa do capital de giro explicada, principalmente, pela alta volatilidade dos preços de matérias-primas nos mercados internacionais e pelo maior volume de estoques no período.