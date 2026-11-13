NEGÓCIOS

Braskem registra geração de caixa de R$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre

Companhia alcançou EBITDA de US$ 382 milhões, enquanto vendas de resinas cresceram no Brasil e nas exportações

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:49

Unidade Q1 da Braskem, em Camaçari Crédito: Ricardo Fontes/Divulgação

A Braskem registrou EBITDA Recorrente consolidado de US$ 382 milhões no terceiro trimestre de 2026. O resultado foi impulsionado, principalmente, pela estratégia comercial de ampliação da participação da companhia em mercados prioritários.

Segundo Carlos Brandão, CFO da Braskem, os spreads petroquímicos no mercado internacional retornaram a patamares próximos aos registrados antes do início das tensões geopolíticas, em linha com os fundamentos da indústria global.

Entre os destaques do período está o crescimento das vendas de resinas no Brasil, com aumento de 91 mil toneladas (12%), e das exportações de resinas, que avançaram 65 mil toneladas (37%), no segmento Brasil/América do Sul. As exportações de principais químicos cresceram 7 mil toneladas (11%) na mesma região. No México, as vendas de polietileno (PE) aumentaram 34 mil toneladas (28%).

A companhia também registrou geração operacional de caixa de R$ 2,2 bilhões no trimestre. O resultado foi favorecido principalmente pela variação positiva do capital de giro, com destaque para a utilização de aproximadamente R$ 1,6 bilhão do limite de crédito comercial para aquisição de matérias-primas. Outro fator foi o efeito positivo de R$ 475 milhões nos estoques de resinas, associado à estratégia de ampliação da participação de mercado.

A dívida líquida corporativa ajustada encerrou o trimestre em US$ 9,9 bilhões. Já a alavancagem corporativa chegou a 6,36 vezes.

Alagoas

Até 30 de setembro de 2026, 99,9% dos moradores de imóveis residenciais, comerciais e mistos abrangidos pelo programa de realocação já haviam sido transferidos.

No período, a Braskem havia apresentado 19.204 propostas de compensação, o equivalente a 99,9% do total de solicitações ingressadas. Desse montante, 19.143 foram aceitas (99,7%) e 19.133, pagas (99,6%).

Desde o início do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (PCF) até o fim de setembro, foram desembolsados mais de R$ 4,2 bilhões em compensações financeiras, auxílios temporários e honorários advocatícios.