O LUCRO DO CRIME

Cachê de R$ 500 mil atribuído a Suzane von Richthofen reacende debate sobre dinheiro de criminosos que pode ir para vítimas

Projeto na Câmara permite que vítimas e familiares reivindiquem valores recebidos por condenados em entrevistas, filmes e séries sobre os próprios crimes

Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:59

Suzane von Richthofen no documentário Crédito: Reprodução

Quem sofreu com a violência ou perdeu um ente querido pode ganhar um novo caminho na Justiça para buscar reparação financeira. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados propõe impedir que pessoas condenadas fiquem com o dinheiro pago por sua participação em documentários, livros ou entrevistas sobre os próprios crimes. Se a regra avançar no Congresso, esses valores poderão ser cobrados judicialmente pelas vítimas ou por seus herdeiros.



Veja como projeto na Câmara pode transferir dinheiro de documentários para vítimas de crimes 1 de 11

O caso que trouxe o debate para Brasília

A discussão voltou a ganhar destaque com a estreia, na quarta-feira (11), do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, na Netflix. Segundo informações divulgadas pela coluna F5, da Folha de S.Paulo, Suzane teria recebido cerca de R$ 500 mil para participar da produção. Condenada por participar do assassinato dos pais em 2002, ela se tornou um dos exemplos citados na discussão sobre o Projeto de Lei 2263/2026, apresentado pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE).



Nota da redação: O suposto pagamento de R$ 500 mil não foi confirmado publicamente pela Netflix. A plataforma informou à imprensa que não divulga detalhes de suas produções. O valor divulgado permanece atribuído à apuração jornalística, sem confirmação independente do contrato.



Ao justificar a iniciativa, o parlamentar defendeu a proibição de ganhos financeiros obtidos por condenados com a exploração comercial dos próprios crimes:



“Não é admissível que o agente infrator lucre com a notoriedade de sua própria conduta ilícita. Permitir tal prática não apenas afronta o senso de justiça da sociedade, como também pode gerar efeitos indesejáveis, tais como a revitimização das vítimas e de seus familiares, além do risco de estímulo indireto à prática de ilícitos, mediante a expectativa de ganhos financeiros futuros.” Augusto Coutinho Deputado

Hoje, a legislação brasileira não estabelece uma proibição geral e específica para esse tipo de remuneração. O projeto de Coutinho, que tramita em conjunto com o PL 6182/2025 e está na Comissão de Cultura da Câmara, quer mudar esse cenário ao proibir que condenados lucrem com a notoriedade de seus delitos em produções audiovisuais, palestras, conteúdos digitais ou outros meios de comunicação. O texto ressalva, porém, que a medida não cria censura prévia nem impede produções jornalísticas ou artísticas independentes sobre os casos.



Como funciona a cobrança e a reparação na Justiça

Na prática, se um condenado receber cachê ou remuneração para contar sua versão da história, a vítima ou seus herdeiros poderão entrar com uma ação cível para requerer judicialmente os valores correspondentes. Além disso, a proposta prevê a possibilidade de pedir indenização por danos morais, independentemente de reparações já efetuadas pelos prejuízos decorrentes do crime.



Nos casos em que não houver vítima identificável ou após a reparação integral dos danos, o projeto prevê que os recursos sejam destinados a associações de auxílio a vítimas de violência.

O caminho da proposta no Congresso Nacional

Para virar lei e começar a valer no país, a proposta ainda precisa avançar na Câmara, passar pelo Senado e receber a sanção presidencial. O projeto tramita em conjunto com o PL 6182/2025, conhecido como Lei Tremembé, que também pretende impedir ganhos financeiros com a exploração comercial de crimes. Outra iniciativa semelhante, o PL 5912/2023, foi aprovada pela Câmara e encaminhada ao Senado em março de 2026, onde ainda aguarda despacho. Nenhuma dessas propostas está em vigor, e a eventual aprovação de uma nova lei não significa que o suposto pagamento feito anteriormente a Suzane será automaticamente transferido às vítimas.

