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Cachê de R$ 500 mil atribuído a Suzane von Richthofen reacende debate sobre dinheiro de criminosos que pode ir para vítimas

Projeto na Câmara permite que vítimas e familiares reivindiquem valores recebidos por condenados em entrevistas, filmes e séries sobre os próprios crimes

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18:59

Suzane von Richthofen no documentário
Suzane von Richthofen no documentário Crédito: Reprodução

Quem sofreu com a violência ou perdeu um ente querido pode ganhar um novo caminho na Justiça para buscar reparação financeira. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados propõe impedir que pessoas condenadas fiquem com o dinheiro pago por sua participação em documentários, livros ou entrevistas sobre os próprios crimes. Se a regra avançar no Congresso, esses valores poderão ser cobrados judicialmente pelas vítimas ou por seus herdeiros.

Veja como projeto na Câmara pode transferir dinheiro de documentários para vítimas de crimes

Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, ela virou o símbolo do Projeto de Lei 2263/2026, apresentado pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE). por Divulgação, Republicanos
Projeto de lei em discussão na Câmara propõe impedir que condenados fiquem com o dinheiro pago por sua participação em documentários e livros sobre os próprios crimes. por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O debate ganhou força após a imprensa divulgar que Suzane von Richthofen teria recebido cerca de R$ 500 mil para participar de uma produção de streaming. por Divulgação/Netflix
O valor e o contrato atribuídos a Suzane ainda não foram confirmados oficialmente por sua defesa técnica nem pela plataforma citada. por Reprodução
Segundo o autor da proposta, permitir que o infrator lucre com o crime afronta o senso de justiça e provoca a revitimização das famílias. por Reprodução
Além de recuperar os valores do contrato, os familiares também terão o direito de pedir uma indenização extra por danos morais na Justiça. por Reprodução
Hoje, a legislação brasileira não barra especificamente contratos comerciais de condenados para palestras, conteúdos digitais ou produções audiovisuais. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caso a regra seja descumprida, a vítima ou seus herdeiros poderão entrar com ação cível para requerer a transferência integral do cachê recebido. por Reprodução
SSe o crime não tiver vítima direta ou herdeiros identificados, o dinheiro será repassado a entidades de assistência a pessoas atingidas pela violência. por Reprodução/ Redes sociais
Para virar lei, o projeto ainda precisa passar pelas comissões da Câmara, seguir para o Senado e receber a sanção presidencial. por Reprodução
A iniciativa segue o mesmo espírito do PL 5.912/2023, aprovado pelos deputados em dezembro de 2025 para barrar o lucro de condenados com obras sobre seus crimes. por Reprodução
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Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, ela virou o símbolo do Projeto de Lei 2263/2026, apresentado pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE). por Divulgação, Republicanos

O caso que trouxe o debate para Brasília

A discussão voltou a ganhar destaque com a estreia, na quarta-feira (11), do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, na Netflix. Segundo informações divulgadas pela coluna F5, da Folha de S.Paulo, Suzane teria recebido cerca de R$ 500 mil para participar da produção. Condenada por participar do assassinato dos pais em 2002, ela se tornou um dos exemplos citados na discussão sobre o Projeto de Lei 2263/2026, apresentado pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

Nota da redação: O suposto pagamento de R$ 500 mil não foi confirmado publicamente pela Netflix. A plataforma informou à imprensa que não divulga detalhes de suas produções. O valor divulgado permanece atribuído à apuração jornalística, sem confirmação independente do contrato.

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Ao justificar a iniciativa, o parlamentar defendeu a proibição de ganhos financeiros obtidos por condenados com a exploração comercial dos próprios crimes:

“Não é admissível que o agente infrator lucre com a notoriedade de sua própria conduta ilícita. Permitir tal prática não apenas afronta o senso de justiça da sociedade, como também pode gerar efeitos indesejáveis, tais como a revitimização das vítimas e de seus familiares, além do risco de estímulo indireto à prática de ilícitos, mediante a expectativa de ganhos financeiros futuros.”

Augusto Coutinho

Deputado 

Hoje, a legislação brasileira não estabelece uma proibição geral e específica para esse tipo de remuneração. O projeto de Coutinho, que tramita em conjunto com o PL 6182/2025 e está na Comissão de Cultura da Câmara, quer mudar esse cenário ao proibir que condenados lucrem com a notoriedade de seus delitos em produções audiovisuais, palestras, conteúdos digitais ou outros meios de comunicação. O texto ressalva, porém, que a medida não cria censura prévia nem impede produções jornalísticas ou artísticas independentes sobre os casos.

Como funciona a cobrança e a reparação na Justiça

Na prática, se um condenado receber cachê ou remuneração para contar sua versão da história, a vítima ou seus herdeiros poderão entrar com uma ação cível para requerer judicialmente os valores correspondentes. Além disso, a proposta prevê a possibilidade de pedir indenização por danos morais, independentemente de reparações já efetuadas pelos prejuízos decorrentes do crime.

Nos casos em que não houver vítima identificável ou após a reparação integral dos danos, o projeto prevê que os recursos sejam destinados a associações de auxílio a vítimas de violência.

O caminho da proposta no Congresso Nacional

Para virar lei e começar a valer no país, a proposta ainda precisa avançar na Câmara, passar pelo Senado e receber a sanção presidencial. O projeto tramita em conjunto com o PL 6182/2025, conhecido como Lei Tremembé, que também pretende impedir ganhos financeiros com a exploração comercial de crimes. Outra iniciativa semelhante, o PL 5912/2023, foi aprovada pela Câmara e encaminhada ao Senado em março de 2026, onde ainda aguarda despacho. Nenhuma dessas propostas está em vigor, e a eventual aprovação de uma nova lei não significa que o suposto pagamento feito anteriormente a Suzane será automaticamente transferido às vítimas.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Documentário da Netflix sobre Suzane von Richthofen deve abordar culpa, passado e nova vida por Reprodução
Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

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