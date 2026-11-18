OPORTUNIDADE IMOBILIÁRIA

Caixa leiloa centenas de imóveis com opções na Bahia e descontos de até 40%

Pregão digital reúne 569 propriedades no país pela plataforma Líder Leilões; banco reforça alerta rigoroso contra golpes com boletos falsos

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:46

Leilão da Caixa Crédito: Ilustração, IA

A Caixa Econômica Federal abriu leilão digital na plataforma Líder Leilões para a venda de 569 imóveis retomados em todo o país, com opções disponíveis na Bahia. A primeira praça do pregão ocorre no dia 24 de novembro, às 10h, pelo valor integral de avaliação, enquanto a segunda rodada acontece no dia 30 de novembro, no mesmo horário, com descontos de 19,60% a 40%.

Regras e datas do leilão da Caixa 1 de 6

Para evitar falsas expectativas logo na largada, vale o filtro técnico e o menor lance inicial de todo o leilão, fixado em R$ 39.800, refere-se a uma sala comercial em Fortaleza, no Ceará. Os preços reais, a metragem exata e a quantidade de unidades disponíveis na Bahia devem ser consultados diretamente no edital específico dentro da plataforma credenciada.

Cuidados com a documentação e os custos extras

Dar o lance exigirá mais do que apenas ver o preço na tela. O edital de cada imóvel precisa ser lido com atenção para verificar se a unidade está ocupada pelos antigos moradores, o que exige ação judicial de imissão na posse por conta do arrematante. Há unidades que aceitam financiamento e FGTS, mas muitas exigem pagamento à vista. O comprador também deve calcular gastos com cartório, imposto de transmissão e checar se há débitos pendentes de IPTU e condomínio.

Segurança redobrada contra fraudes