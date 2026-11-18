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Juliana Rodrigues
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:46
A Caixa Econômica Federal abriu leilão digital na plataforma Líder Leilões para a venda de 569 imóveis retomados em todo o país, com opções disponíveis na Bahia. A primeira praça do pregão ocorre no dia 24 de novembro, às 10h, pelo valor integral de avaliação, enquanto a segunda rodada acontece no dia 30 de novembro, no mesmo horário, com descontos de 19,60% a 40%.
Regras e datas do leilão da Caixa
Para evitar falsas expectativas logo na largada, vale o filtro técnico e o menor lance inicial de todo o leilão, fixado em R$ 39.800, refere-se a uma sala comercial em Fortaleza, no Ceará. Os preços reais, a metragem exata e a quantidade de unidades disponíveis na Bahia devem ser consultados diretamente no edital específico dentro da plataforma credenciada.
Dar o lance exigirá mais do que apenas ver o preço na tela. O edital de cada imóvel precisa ser lido com atenção para verificar se a unidade está ocupada pelos antigos moradores, o que exige ação judicial de imissão na posse por conta do arrematante. Há unidades que aceitam financiamento e FGTS, mas muitas exigem pagamento à vista. O comprador também deve calcular gastos com cartório, imposto de transmissão e checar se há débitos pendentes de IPTU e condomínio.
O momento da compra exige tanta cautela quanto a escolha do imóvel, especialmente por causa de golpistas que se aproveitam desses leilões. A regra de ouro da Caixa é simples e inegociável e determina que nem o banco e nem a leiloeira enviam boletos por e-mail, WhatsApp ou redes sociais. Qualquer guia de pagamento deve ser gerada exclusivamente dentro do portal oficial da instituição.