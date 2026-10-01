Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas

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Juliana Rodrigues
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:05
O pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) chega em outubro injetando bilhões de reais diretamente nos caixas dos pequenos comércios locais. Mais do que meras datas na folha do INSS, essa verba representa o principal motor financeiro que garante o sustento de milhares de famílias e movimenta a economia de municípios do interior baiano.
BPC de outubro: calendário e o impacto no comércio local
O cronograma de repasses do INSS começa na reta final do mês. Para saber o dia exato, o beneficiário deve checar o penúltimo dígito do cartão do benefício, desconsiderando o número que aparece após o traço.
As primeiras cinco datas de liberação do benefício que caem dentro de outubro de 2026 são:
Devido ao fim de semana e ao feriado nacional de Finados (2 de novembro), os pagamentos para os finais de 6 a 0 serão retomados a partir do dia 3 de novembro.
Em dezenas de cidades de pequeno porte no Semiárido e no Recôncavo, o volume de recursos injetados pelo BPC supera a própria arrecadação de impostos locais e chega a rivalizar com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Essa transferência de renda funciona como um escudo contra crises econômicas no interior. O dinheiro do benefício tem perfil de consumo imediato: ele ganha velocidade na economia logo nos primeiros dias após o saque.
Assim que o dinheiro cai na conta, o cenário nos municípios muda rapidamente com a movimentação nas ruas.
O comércio de proximidade é o maior beneficiado por essa injeção de recursos. Os valores são gastos quase na totalidade na subsistência, sustentando mercadinhos, farmácias, feiras livres e açougues.
Dessa forma, o BPC garante não apenas a dignidade de quem recebe, mas também a sobrevivência do pequeno comerciante que mantém os bairros vivos.