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Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas

Pagamentos de até um salário mínimo começam em 26 de outubro e seguem até 9 de novembro, levando recursos a beneficiários e ao comércio local

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:05

O INSS permite outra renda na mesma casa sem cortar o BPC do idoso.
Injeção de recursos do BPC em outubro impulsiona as vendas em feiras, mercados e pequenos negócios de bairro. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

O pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) chega em outubro injetando bilhões de reais diretamente nos caixas dos pequenos comércios locais. Mais do que meras datas na folha do INSS, essa verba representa o principal motor financeiro que garante o sustento de milhares de famílias e movimenta a economia de municípios do interior baiano.

BPC de outubro: calendário e o impacto no comércio local

Liberação do BPC funciona como um motor financeiro contínuo para a economia local. por Crédito: Divulgação, Governo federal
Valores recebidos pelos beneficiários são convertidos de forma imediata na compra de itens básicos de subsistência. por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Repasses do BPC em outubro injetam recursos diretamente nos pequenos comércios de bairro. por Crédito: Ilustração, IA
Feiras de bairro e pequenos produtores registram aumento nas vendas nos períodos de liberação do recurso. por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Primeiros pagamentos da folha de outubro começam a ser liberados a partir do dia 26. por Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Recursos do benefício assistencial chegam a superar a arrecadação de impostos de municípios de pequeno porte. por Wilson Moreno/Secom/PMM
Calendário do INSS distribui os depósitos com base no penúltimo dígito do cartão, sem o dígito verificador. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Filas nas agências e prazos de análise adiam o acesso ao BPC, retendo recursos que poderiam movimentar de imediato os comércios de bairro. por Foto: Arquivo/Âncora1
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Liberação do BPC funciona como um motor financeiro contínuo para a economia local. por Crédito: Divulgação, Governo federal

O calendário de outubro e o passo a passo do saque

O cronograma de repasses do INSS começa na reta final do mês. Para saber o dia exato, o beneficiário deve checar o penúltimo dígito do cartão do benefício, desconsiderando o número que aparece após o traço.

As primeiras cinco datas de liberação do benefício que caem dentro de outubro de 2026 são:

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  • Final 1: 26 de outubro

  • Final 2: 27 de outubro

  • Final 3: 28 de outubro

  • Final 4: 29 de outubro

  • Final 5: 30 de outubro

Devido ao fim de semana e ao feriado nacional de Finados (2 de novembro), os pagamentos para os finais de 6 a 0 serão retomados a partir do dia 3 de novembro.

Quando o benefício vale mais que a arrecadação municipal

Em dezenas de cidades de pequeno porte no Semiárido e no Recôncavo, o volume de recursos injetados pelo BPC supera a própria arrecadação de impostos locais e chega a rivalizar com os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Essa transferência de renda funciona como um escudo contra crises econômicas no interior. O dinheiro do benefício tem perfil de consumo imediato: ele ganha velocidade na economia logo nos primeiros dias após o saque.

A rota do dinheiro pelas feiras e mercadinhos de bairro

Assim que o dinheiro cai na conta, o cenário nos municípios muda rapidamente com a movimentação nas ruas.

O comércio de proximidade é o maior beneficiado por essa injeção de recursos. Os valores são gastos quase na totalidade na subsistência, sustentando mercadinhos, farmácias, feiras livres e açougues.

Dessa forma, o BPC garante não apenas a dignidade de quem recebe, mas também a sobrevivência do pequeno comerciante que mantém os bairros vivos.

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