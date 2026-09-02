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Calendário do INSS de setembro está liberado e mostra a data do pagamento pelo número final do benefício

Pagamentos de benefícios do INSS e do BPC seguem calendário conforme o valor recebido e o número final do benefício; veja como consultar

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão.
O INSS inicia o pagamento escalonado de setembro para 39 milhões de beneficiários com base no final do cartão. Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

A espera está chegando ao fim para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O calendário de pagamentos de setembro já está disponível, com datas definidas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
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Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Entenda qual algarismo define a liberação dos recursos

Muitos cidadãos podem se confundir na hora de consultar o cronograma por não saberem qual número observar. A regra oficial determina que a data é definida pelo último algarismo do número do benefício que aparece imediatamente antes do traço. O dígito que vem depois do hífen deve ser desconsiderado.

Para ilustrar o processo, caso o número do benefício seja 987.654.321-0, o dígito 0 após o traço deve ser desconsiderado. Nesse caso, o número final considerado para consultar o calendário é o 1.

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Datas dos depósitos para até um salário mínimo e benefícios assistenciais

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo seguem uma sequência de pagamentos diferente daqueles que recebem acima desse valor. O BPC, por ser um benefício assistencial, também segue o calendário de pagamentos operacionalizado pelo INSS.

  • Final 1: 24 de setembro

  • Final 2: 25 de setembro

  • Final 3: 28 de setembro

  • Final 4: 29 de setembro

  • Final 5: 30 de setembro

  • Final 6: 01 de outubro

  • Final 7: 02 de outubro

  • Final 8: 05 de outubro

  • Final 9: 06 de outubro

  • Final 0: 07 de outubro

Cronograma de liberação para quem recebe acima do piso nacional

Os pagamentos com quantias maiores que o salário mínimo ocorrem na etapa seguinte, agrupando dois finais de inscrição a cada dia útil bancário:

  • Finais 1 e 6: 01 de outubro

  • Finais 2 e 7: 02 de outubro

  • Finais 3 e 8: 05 de outubro

  • Finais 4 e 9: 06 de outubro

  • Finais 5 e 0: 07 de outubro

Utilize os canais oficiais para verificar o seu saldo eletrônico

Para evitar deslocamentos desnecessários até uma agência, o beneficiário pode consultar a data e os detalhes do pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS, no serviço “Extrato de Pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.

Dicas essenciais para proteger o seu dinheiro nas agências

Quem precisar sacar o benefício em caixas eletrônicos ou outros pontos de atendimento deve adotar cuidados básicos de segurança, como evitar locais isolados, proteger a senha e não aceitar ajuda de desconhecidos. Em caso de dúvida sobre o pagamento, o ideal é utilizar os canais oficiais do INSS, como o Meu INSS e a Central 135.

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Dinheiro Governo Federal Inss

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