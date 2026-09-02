Calendário do INSS de setembro está liberado e mostra a data do pagamento pelo número final do benefício

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Juliana Rodrigues
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00
A espera está chegando ao fim para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O calendário de pagamentos de setembro já está disponível, com datas definidas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.
Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento
Muitos cidadãos podem se confundir na hora de consultar o cronograma por não saberem qual número observar. A regra oficial determina que a data é definida pelo último algarismo do número do benefício que aparece imediatamente antes do traço. O dígito que vem depois do hífen deve ser desconsiderado.
Para ilustrar o processo, caso o número do benefício seja 987.654.321-0, o dígito 0 após o traço deve ser desconsiderado. Nesse caso, o número final considerado para consultar o calendário é o 1.
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo seguem uma sequência de pagamentos diferente daqueles que recebem acima desse valor. O BPC, por ser um benefício assistencial, também segue o calendário de pagamentos operacionalizado pelo INSS.
Os pagamentos com quantias maiores que o salário mínimo ocorrem na etapa seguinte, agrupando dois finais de inscrição a cada dia útil bancário:
Para evitar deslocamentos desnecessários até uma agência, o beneficiário pode consultar a data e os detalhes do pagamento pelo aplicativo ou site Meu INSS, no serviço “Extrato de Pagamento”. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, no horário de Brasília.
Quem precisar sacar o benefício em caixas eletrônicos ou outros pontos de atendimento deve adotar cuidados básicos de segurança, como evitar locais isolados, proteger a senha e não aceitar ajuda de desconhecidos. Em caso de dúvida sobre o pagamento, o ideal é utilizar os canais oficiais do INSS, como o Meu INSS e a Central 135.