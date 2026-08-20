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Calote das empresas bate recorde no país e 9,1 milhões de CNPJs estão no vermelho, aponta Serasa

Micro e pequenos negócios concentram R$ 201,4 bilhões em débitos acumulados; inflação de faturas e juros altos reduzem o fôlego do comércio e serviços.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:45

STJ vai decidir se parte do salário poderá ser bloqueada para pagamento de dívidas comuns, ampliando debate sobre crédito e proteção da renda do trabalhador.
A necessidade de capital de giro e o financiamento das operações rotineiras figuram como os principais geradores dos débitos Crédito: Ilustração, IA

A combinação entre desaceleração das vendas e aperto nas condições de crédito empurrou um número recorde de empresas brasileiras para a inadimplência. Segundo estudo da Serasa Experian divulgado para o mês de junho de 2026, o Brasil superou a marca de 9,1 milhões de empresas com contas em atraso. Juntas, essas companhias somam R$ 232,9 bilhões em dívidas não pagas, valor 16,67% superior ao registrado em junho de 2025 e o topo da série histórica iniciada há uma década.

Ao todo, o mês de junho registrou 66,2 milhões de títulos vencidos e não quitados no país, o que representa um salto de quase 10 milhões de faturas em relação ao mesmo período do ano anterior, além de um aumento de 1 milhão de pendências na comparação com o mês de maio.

Endividamento

Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro (Imagem: Natee Meepian | Shutterstock) por Imagem: Natee Meepian | Shutterstock
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
É necessário planejamento para realizar as compras do Dia das Mães sem se endividar (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock
O Serasa Limpa Nome oferece serviços de negociação de dívidas que podem resultar em descontos de até 90% nos valores devidos por Fernanda Varela/CORREIO
Desenrola renegocia dívidas por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Separar uma quantia todo mês para pagar dívidas de maior custo é estratégia-chave para recuperar o controle financeiro (Imagem: Natee Meepian | Shutterstock) por Imagem: Natee Meepian | Shutterstock

Pequenos negócios sofrem o maior baque

O levantamento deixa claro que o baque atinge principalmente quem está na ponta da economia local. Das 9,1 milhões de empresas devedoras, 8,6 milhões são micro e pequenos negócios. As pequenas faturas não pagas se acumularam rapidamente: são 59,7 milhões de dívidas atreladas a esse grupo, totalizando R$ 201,4 bilhões.

Em média, cada micro e pequena empresa inadimplente acumula 6,9 contas atrasadas, com uma dívida total consolidada de R$ 23.181,56 e um ticket médio de R$ 3.370,47 por boleto. Considerando a média geral de todos os portes de empresa, o valor devido chega a R$ 25.508,96 por CNPJ (com ticket médio de R$ 3.515,77 e 7,3 contas em atraso).

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Serviços e Comércio lideram lista de devedores

A perda de fôlego do consumidor reflete diretamente nos setores que mais empregam. Empresas do segmento de Serviços representam 55,7% de todo o contingente de devedores do país, enquanto o Comércio responde por 32,2%. A Indústria aparece com 8,0% e o setor Primário registra 0,9%.

Em entrevista concedida para a CNN a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, pontua que a taxa de juros em 14% torna o crédito inacessível para renegociações:

"Ao mesmo tempo, a atividade econômica começa a apresentar uma desaceleração mais evidente, reduzindo o ritmo de geração de receita das empresas justamente em um momento em que muitas ainda enfrentam dificuldades para reorganizar seus passivos e recompor o fluxo de caixa”, analisa.

Quem são os credores e o mapa dos estados

A origem das faturas não pagas está associada ao financiamento do dia a dia da operação das empresas. O setor de Serviços é o principal credor, concentrando 31,6% das dívidas. Na sequência, aparecem as instituições de Bancos e Cartões (19,5%), seguidas por Cooperativas (8,4%), contas de Utilities/água e luz (6,9%) e operadoras de Telefonia (6,0%).

No ranking por unidades da federação, São Paulo ocupa a primeira posição com 3.126.658 de empresas negativadas, acompanhado por Minas Gerais (907.558) e Rio de Janeiro (874.385). O Paraná surge na quarta posição (601.986) e o Rio Grande do Sul fecha o grupo dos cinco maiores (527.555).

Tags:

Brasil Dívidas Empresas Economia Serasa Microempreendedor

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