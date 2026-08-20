CONTRACHEQUE NA ÁREA

Câmara dos Deputados dá aval em aluguel consignado; projeto de lei quer desconto direto da folha de pagamento e dispensar caução e fiador

Projeto de Lei 462/2011 autoriza o desconto do valor da moradia direto na folha de pagamento para trabalhadores CLT, aposentados e servidores públicos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:41

A proposta cria uma nova forma de garantir o pagamento da moradia e pode mudar a relação entre inquilino e proprietário. A ideia é dar mais previsibilidade ao recebimento e facilitar o acesso à locação para quem tem renda comprovada Crédito: Ivan S, Pexels

Câmara dos Deputados aprova aluguel consignado com desconto na folha e fim da exigência de fiador. O Projeto de Lei 462/2011 permite que trabalhadores CLT, aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos quitem a moradia direto no contracheque. A mudança elimina a necessidade de caução e seguro-fiança, reduzindo os custos de entrada para quem quer alugar um imóvel no Brasil.

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A mecânica do negócio é simples. O valor do aluguel e as taxas saem direto do contracheque do inquilino, formato que garante calote zero para o dono do imóvel e chave na mão bem mais rápido para o morador.

O caminho até a assinatura final

A aprovação na Câmara dos Deputados representa apenas o primeiro passo dessa virada no mercado. O texto do projeto de lei segue agora para votação no Senado Federal, etapa decisiva antes da sanção presidencial.

Se os senadores alterarem qualquer trecho, o texto volta para os deputados. A nova regra entra em vigor de fato no país apenas depois do 'sim' do Senado, do aval do presidente da República e da publicação no Diário Oficial da União. Até lá, continuam valendo as regras tradicionais da Lei do Inquilinato, a Lei nº 8.245/1991.

Do contracheque pro boleto pago

A novidade vale para trabalhadores CLT, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Para evitar que a conta pese demais no orçamento doméstico, o desconto na folha segue regras bem claras:

30% de limite individual: a fatia do aluguel descontada do salário líquido do titular do contrato não pode passar desse limite.

Soma de salários no mesmo teto: a possibilidade de juntar a renda de dois ou mais moradores da casa surge como saída quando o valor da locação estoura o teto de apenas uma pessoa.

Desconto sem volta durante o contrato: a retenção na folha fica valendo de forma irrevogável do início ao fim do aluguel, cessando o débito automático apenas após a devolução das chaves.

Segundo o autor do projeto, deputado Julio Lopes (PP-RJ), a ideia é dar mais segurança para o proprietário que fica com o pé atrás diante do risco de o inquilino não pagar o aluguel.

"Esse fator de risco faz com que um grande número de imóveis permaneçam fechados ou que o valores dos aluguéis permaneçam artificialmente elevados, acima do que seria razoável em condições normais de mercado", argumentou. Julio Lopes (PP-RJ) Deputado do Rio de Janeiro

Mudança de cidade ou demissão

O projeto também estabelece diretrizes para proteger tanto o dono do imóvel quanto o funcionário em momentos de mudança na vida profissional:

Multa de 30% para patrão caloteiro: a empresa que descontar o aluguel do contracheque e esquecer de repassar o dinheiro ao proprietário do imóvel ou corretora imobiliária responde por essa infração administrativa.

Isenção de multa em caso de transferência: o trabalhador que mudar de cidade por ordem da empresa garante o cancelamento do contrato de aluguel sem pagar multa, precisando apenas avisar o dono com 30 dias de antecedência.