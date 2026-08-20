Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara dos Deputados dá aval em aluguel consignado; projeto de lei quer desconto direto da folha de pagamento e dispensar caução e fiador

Projeto de Lei 462/2011 autoriza o desconto do valor da moradia direto na folha de pagamento para trabalhadores CLT, aposentados e servidores públicos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:41

A proposta cria uma nova forma de garantir o pagamento da moradia e pode mudar a relação entre inquilino e proprietário. A ideia é dar mais previsibilidade ao recebimento e facilitar o acesso à locação para quem tem renda comprovada.
A proposta cria uma nova forma de garantir o pagamento da moradia e pode mudar a relação entre inquilino e proprietário. A ideia é dar mais previsibilidade ao recebimento e facilitar o acesso à locação para quem tem renda comprovada Crédito: Ivan S, Pexels

Câmara dos Deputados aprova aluguel consignado com desconto na folha e fim da exigência de fiador. O Projeto de Lei 462/2011 permite que trabalhadores CLT, aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos quitem a moradia direto no contracheque. A mudança elimina a necessidade de caução e seguro-fiança, reduzindo os custos de entrada para quem quer alugar um imóvel no Brasil.

Entenda os números que explicam por que o brasileiro está morando mais de aluguel

O avanço de 55% no mercado de locação reflete a dificuldade de acesso ao crédito imobiliário em 2026. Rafa Neddermeyer/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Com a Selic em patamares elevados, o custo final dos contratos de financiamento tornou-se proibitivo para grande parte das famílias. Paulo Carvalho/Agência Brasília por AGENCIA BRASIL
O crescimento de lares com apenas um morador impulsiona a busca por apartamentos menores e o modelo de locação estrutural. Arquivo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Prédios inteiros projetados exclusivamente para aluguel tornam-se a aposta das incorporadoras diante da seletividade bancária. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Na capital baiana, a alta demanda por locação faz com que os preços de novos contratos superem os índices oficiais de inflação. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O percentual de brasileiros vivendo em imóveis quitados caiu para 61,6%, o menor índice registrado na última década. Tânia Rêgo/Arquivo Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
A exigência de até 30% do valor do imóvel como entrada trava a transição do aluguel para a casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
1 de 7
O avanço de 55% no mercado de locação reflete a dificuldade de acesso ao crédito imobiliário em 2026. Rafa Neddermeyer/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL

A mecânica do negócio é simples. O valor do aluguel e as taxas saem direto do contracheque do inquilino, formato que garante calote zero para o dono do imóvel e chave na mão bem mais rápido para o morador.

Leia mais

Imagem - O drama das populações ilhadas: 3,3 mil municípios estão isolados por conta do encolhimento da malha interestadual

O drama das populações ilhadas: 3,3 mil municípios estão isolados por conta do encolhimento da malha interestadual

Imagem - Como identificar em segundos se uma loja virtual cumpre a lei ou é uma cilada; há também o direito de se arrepnder da compra

Como identificar em segundos se uma loja virtual cumpre a lei ou é uma cilada; há também o direito de se arrepnder da compra

Imagem - SUS lança rede de atendimento virtual para tentar conter a epidemia silenciosa do vício em bets

SUS lança rede de atendimento virtual para tentar conter a epidemia silenciosa do vício em bets

O caminho até a assinatura final

A aprovação na Câmara dos Deputados representa apenas o primeiro passo dessa virada no mercado. O texto do projeto de lei segue agora para votação no Senado Federal, etapa decisiva antes da sanção presidencial.

Se os senadores alterarem qualquer trecho, o texto volta para os deputados. A nova regra entra em vigor de fato no país apenas depois do 'sim' do Senado, do aval do presidente da República e da publicação no Diário Oficial da União. Até lá, continuam valendo as regras tradicionais da Lei do Inquilinato, a Lei nº 8.245/1991.

Do contracheque pro boleto pago

A novidade vale para trabalhadores CLT, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Para evitar que a conta pese demais no orçamento doméstico, o desconto na folha segue regras bem claras:

30% de limite individual: a fatia do aluguel descontada do salário líquido do titular do contrato não pode passar desse limite.

Soma de salários no mesmo teto: a possibilidade de juntar a renda de dois ou mais moradores da casa surge como saída quando o valor da locação estoura o teto de apenas uma pessoa.

Desconto sem volta durante o contrato: a retenção na folha fica valendo de forma irrevogável do início ao fim do aluguel, cessando o débito automático apenas após a devolução das chaves.

Segundo o autor do projeto, deputado Julio Lopes (PP-RJ), a ideia é dar mais segurança para o proprietário que fica com o pé atrás diante do risco de o inquilino não pagar o aluguel.

"Esse fator de risco faz com que um grande número de imóveis permaneçam fechados ou que o valores dos aluguéis permaneçam artificialmente elevados, acima do que seria razoável em condições normais de mercado", argumentou.

Julio Lopes (PP-RJ)

Deputado do Rio de Janeiro

Mudança de cidade ou demissão

O projeto também estabelece diretrizes para proteger tanto o dono do imóvel quanto o funcionário em momentos de mudança na vida profissional:

Multa de 30% para patrão caloteiro: a empresa que descontar o aluguel do contracheque e esquecer de repassar o dinheiro ao proprietário do imóvel ou corretora imobiliária responde por essa infração administrativa.

Isenção de multa em caso de transferência: o trabalhador que mudar de cidade por ordem da empresa garante o cancelamento do contrato de aluguel sem pagar multa, precisando apenas avisar o dono com 30 dias de antecedência.

Fim do contrato de trabalho: a demissão do inquilino encerra imediatamente o desconto na folha e comunicado deve partir da empresa. Esse cenário autoriza o dono do imóvel a pedir a casa de volta ou exigir outra garantia para manter o contrato.

Tags:

Câmara dos Deputados Aluguel

Mais recentes

Imagem - Conselho de Educação Física abre concurso público com salários de até R$ 5,4 mil

Conselho de Educação Física abre concurso público com salários de até R$ 5,4 mil
Imagem - INSS confirma data de pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; depósitos começam a partir do dia 25 e vão até 8;

INSS confirma data de pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; depósitos começam a partir do dia 25 e vão até 8;
Imagem - Metrô Bahia abre vagas para formação técnica gratuita exclusiva para mulheres

Metrô Bahia abre vagas para formação técnica gratuita exclusiva para mulheres