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Câmara estuda proibir consignado por IA e ligação robotizada para idosos; entenda a proposta

Projeto de Lei exige assinatura presencial ou biometria com supervisão humana para proteger aposentados contra golpes

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 16:38

Projeto na Câmara veta uso de IA e gravações para fechar contratos de empréstimo consignado
Projeto na Câmara veta uso de IA e gravações para fechar contratos de empréstimo consignado Crédito: Shvets production, Pexels

A proibição de efetuar empréstimo consignado para idosos por inteligência artificial ou robôs de ligação e gravações de voz está prevista pelo Projeto de Lei 2995/26 na Câmara dos Deputados. A proposta exige assinatura presencial em papel ou biometria no local, com a supervisão humana direta, para proteger idosos com 60 anos ou mais. O PL ainda cumpre etapas de votação no Congresso antes de virar lei.

Como se proteger do golpe digital

Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels
Dados pessoais e biométricos devem ser informados somente em sites e aplicativos oficiais por Marcello Casal Jr, Agência Brasil
Senhas fortes e autenticação em dois fatores reforçam a proteção de contas contra acessos indevidos por Jakubzerdzicki, Pexels
Pedidos inesperados de reconhecimento facial por links, mensagens ou QR Codes exigem atenção antes de qualquer acesso por Tim Samuel, Pexels
Imagens do rosto e documentos também podem ser usadas por terceiros em tentativas de fraude de identidade por Rizky Sabrian Syah, Pexels
Mesmo com informações ocultadas, imagens de documentos não devem ser publicadas nas redes sociais por Tracy Le Blanc, Pexels
Manter sistemas operacionais e aplicativos atualizados ajuda a reduzir vulnerabilidades de segurança por Zeleboba, Pexels
Acompanhar regularmente o CPF ajuda a identificar movimentações desconhecidas e agir rapidamente diante de suspeitas por Bertolli Fotografia, Pexels
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Compartilhar selfies com documentos pode facilitar o uso indevido de dados pessoais em golpes de identidade. por Karola G, Pexels

Projeto de lei combate golpes do consignado em idosos

Pela nova regra em análise, idosos que contratarem empréstimo consignado deverão ir pessoalmente a uma agência bancária ou correspondente credenciado para validar o contrato. A exigência da assinatura presencial alcança novas concessões, refinanciamentos e portabilidade de dívidas entre bancos. Sem esse aperto na fiscalização, o projeto busca travar abordagens predatórias automatizadas e combater o assédio comercial que expõe aposentados a golpes e ao superendividamento.

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O texto estabelece punições para proteger a renda das famílias, em que contratos fechados por robôs serão anulados imediatamente. Além disso, a instituição financeira terá que devolver cada centavo debitado indevidamente.

Antes da coleta da assinatura, os bancos serão obrigados a entregar ao cliente uma planilha física legível com a demonstração exata das taxas de juros, o valor total do financiamento e quanto aquele desconto vai pesar no bolso todo mês.

Atendimento presencial pode passar a ser obrigatório na contratação

O autor do projeto, deputado José Medeiros (PL-MT), argumenta que o avanço descontrolado da tecnologia no setor financeiro tornou o consignado para aposentados um terreno fértil para fraudes virtuais e acrescentou:

“A modernização tecnológica deve servir à população, e não transformá-la em vítima de processos automatizados que ignoram suas vulnerabilidades específicas”

José Medeiros

deputado (PL-MT)

A proposta avança em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça. Se passar pelas comissões sem recurso para o Plenário, o projeto segue direto para o Senado antes de virar lei.

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Idosos Aposentadoria

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