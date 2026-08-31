FEBRE DOS INJETÁVEIS

Canetas emagrecedoras movimentam R$ 13,3 bilhões e transformam o mercado farmacêutico

Mounjaro, Wegovy e Ozempic estão entre os medicamentos que impulsionam as vendas, enquanto novos concorrentes ampliam a disputa por espaço nas farmácias

Juliana Rodrigues

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 09:00

Canetas emagrecedoras Crédito: Reprodução

O desejo por um emagrecimento rápido e eficaz transformou os medicamentos injetáveis para perda de peso em um dos segmentos de maior movimentação financeira do mercado farmacêutico brasileiro. Em um período de 12 meses, até maio de 2026, Mounjaro, Wegovy e Ozempic movimentaram R$ 13,3 bilhões no país, segundo levantamento da Close-Up International Brasil.



Medicamentos que atuam sobre o receptor de GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) ganharam espaço no país e passaram a representar uma parcela relevante das vendas do varejo farmacêutico. O Mounjaro (tirzepatida) liderou o faturamento entre os três produtos analisados, seguido por Wegovy e Ozempic.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

O impacto dos GLP-1 no faturamento do varejo

Fatia milionária: a categoria de medicamentos do tipo GLP-1 já responde por uma parcela relevante da receita das grandes redes de farmácias. O Itaú BBA estima que os produtos representem 12% da receita da RD Saúde, maior rede de farmácias do país.



Presença nas gigantes: na RD Saúde, os medicamentos à base de GLP-1 já têm peso significativo no faturamento. Segundo o Itaú BBA, a participação é de 12% da receita da companhia.



Liderança: o Mounjaro (tirzepatida) assumiu a liderança em faturamento entre Mounjaro, Wegovy e Ozempic no período analisado pela Close-Up International. O medicamento registrou R$ 8,52 bilhões em vendas, enquanto o Wegovy alcançou R$ 3,74 bilhões e o Ozempic, R$ 1,10 bilhão.



A chegada de novos produtos à base de semaglutida

A grande virada do setor ganhou força em 2026, após o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março. Em abril, a Anvisa informou que havia 16 pedidos de registro de medicamentos com esse princípio ativo em análise e que, naquele momento, ainda não havia concorrentes registrados.



Em maio, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento de semaglutida sintética análogo ao Ozempic, o Ozivy, produzido pela EMS. Em julho, a agência registrou outras cinco canetas de semaglutida sintética e, em agosto, aprovou mais dois medicamentos, sendo um genérico da EMS e um similar da Germed, comercializado como Semaclique.



Os novos produtos aprovados em agosto são indicados para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado. O genérico da EMS não possui nome comercial, enquanto o similar da Germed será comercializado como Semaclique. Ambos podem ser usados como substitutos do Ozivy, medicamento de referência utilizado nos respectivos registros.

Por determinação legal, o medicamento genérico deve chegar ao mercado com preço, no mínimo, 35% inferior ao do medicamento de referência. A medida busca ampliar a concorrência e o acesso aos tratamentos.

Ozempic e Mounjaro 1 de 6

O avanço do mercado paralelo

Diante dos preços elevados das versões de marca e da alta procura, a expansão dos medicamentos à base de GLP-1 também acendeu um alerta sanitário. A Anvisa e a Polícia Federal realizaram operações contra a entrada irregular no país, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos destinados ao emagrecimento. As ações envolveram produtos à base de semaglutida e tirzepatida, entre outras substâncias.

A Anvisa também identificou irregularidades na manipulação de medicamentos injetáveis do tipo GLP-1, incluindo problemas de esterilização, deficiências no controle de qualidade e uso de insumos sem identificação de origem e composição. Em 2026, a agência intensificou a fiscalização de farmácias de manipulação e importadoras.