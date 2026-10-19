VENDA MILIONÁRIA

Carro de Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra com valor estimado em R$ 5,6 milhões

Honda NSX de 1991 ficou famoso em fotos do tricampeão lavando o veículo em Portugal e tem estimativa de venda de até 800 mil libras

Matheus Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:24

O carro permanecia guardado em Lisboa e era colocado à sua disposição sempre que desembarcava em Portugal. Crédito: Norio Koike/RM Sothebys

Um dos automóveis mais emblemáticos da coleção de 34 anos de vida de Ayrton Senna será leiloado na capital inglesa no fim do ano. O Honda NSX ano 1991, imortalizado na memória dos fãs em fotos nas quais o tricampeão aparece lavando a lataria com uma mangueira em sua casa em Portugal, vai a arremate no dia 31 de outubro de 2026. A sessão organizada pela RM Sotheby’s no hotel The Peninsula London projeta lances de £500 mil a £800 mil, movimentando cifras que podem chegar a R$ 5,6 milhões na cotação do momento.

Veja relíquia de Ayrton Senna que vai pra leilão 1 de 20

A parceria com a Honda e o teste que mudou o projeto do esportivo

O vínculo próximo de Senna com o modelo surgiu durante o período em que a Honda equipava os carros de Fórmula 1 da Lotus e da McLaren. A fabricante convidou o brasileiro para ajudar no desenvolvimento do "New Sportscar Experimental", audacioso projeto japonês criado para desafiar Porsche e Ferrari nas estradas.

Ao pilotar os protótipos, Senna avaliou o chassi como frágil, exigência que levou a engenharia a reforçar a rigidez da estrutura em 50% e reajustar todo o sistema de suspensão.

Do teto preto de Lisboa aos 633 mil quilômetros rodados

Após o lançamento, a Honda Automobil de Portugal presenteou o ídolo com uma unidade na cor Formula Red, com teto preto e interior em couro escuro, emplacada em 22 de março de 1991 como “SX-25-59”.

O veículo ficava baseado em Lisboa e era entregue ao piloto sempre que ele desembarcava em solo europeu. Após a tragédia de 1994, o NSX circulou nas mãos de colecionadores no Reino Unido, rodando diariamente até 2016 e participando em 2019 das homenagens de 25 anos da morte do piloto no circuito de Ímola, ao lado de Giancarlo Minardi.